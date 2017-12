Game ajuda estudante que quer fazer graduação no exterior

SÃO PAULO - O passo a passo para o estudante que deseja fazer uma graduação fora do País pode ser complicado. É preciso conciliar o ensino médio, as atividades rotineiras e a prepação extensa para o application, além de obter toda a documentação e se preparar para uma série de entrevistas.

De olho nessas dificuldades, o site Estudar Fora, da Fundação Estudar, especializado em preparação e apoio ao estudante para estudar no exterior, criou um game com o passo a passo do processo de application. A ideia é experimentar decisões e ter contato com parte das ferramentas essenciais para a preparação, como a escada de abstração.

O game é feito totalmente no YouTube e pode ser acessado aqui: