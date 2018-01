Gabriel Chalita é nomeado secretário municipal de Educação

Atualizado às 9h20

SÃO PAULO - O deputado federal Gabriel Chalita (PMDB), ex-secretário do governador Geraldo Alckmin (PSDB), é o novo secretário municipal de Educação, conforme antecipou o portal Estadão.com.br na semana passada. A decisão do prefeito Fernando Haddad (PT) foi publicada nesta terça-feira, 13, no Diário Oficial, junto com a exoneração do atual secretário, o sociólogo Cesar Callegari. Chalita tomará posse na próxima quinta-feira, 15.

As conversas entre Haddad e Chalita começaram há cerca de um mês. O deputado assume a pasta que há dois anos era chefiada por Callegari. Durante as conversas sobre a troca de comando, o agora ex-secretário não havia sido informado da sua possível saída e disse ter sido pego de surpresa.

A chegada do ex-aliado dos tucanos ao alto escalão municipal é o primeiro passo da articulação política para a campanha de 2016, quando o PT deverá lançar a dobradinha Haddad/Chalita. O deputado concorreu com Haddad pela Prefeitura em 2012. No segundo turno, apoiou o atual prefeito na disputa contra José Serra (PSDB).