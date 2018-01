Gabarito do Enem será divulgado na terça-feira

Os cadernos de provas e os gabaritos do Enem serão divulgados na terça-feira, 25, até as 20h, no site enem.inep.gov.br. A informação foi divulgada nesta terça-feira pelo Inep, órgão do MEC responsável pelo Enem.

O serviço de atendimento ao cidadão funcionará em regime de plantão no sábado e domingo, das 8h às 20h, atendendo pelo telefone 0800-616161.

O Enem será realizado neste fim de semana. Cerca de 5,3 milhões de candidatos vão fazer o exame. No sábado os alunos respondem a 90 questões de Ciências Humanas e Ciências da Natureza. No domingo, são aplicadas outras 90 questões, sobre matemática e Linguagens e Códigos, além da prova de redação.