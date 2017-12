Gabarito do Enem será divulgado na noite de terça

Os gabaritos das provas do Enem só estarão disponíveis para consulta às 18 horas da terça-feira, 9. No ano passado, o Inep, órgão ligado ao Ministério da Educação responsável pelo Enem, divulgou as respostas poucas horas após o encerramento do segundo dia do exame. Mas o material estava incorreto e foi retirado do ar uma hora e meia depois.

A divulgação do gabarito foi a gota d'água para o então presidente do Inep, Reynaldo Fernandes, pedir demissão do cargo.

Assim que identificou o erro no gabarito, o Inep divulgou nota em que disse ter havido "inconsistência nos gabaritos dos diferentes modelos de prova" aplicados nos dias 5 e 6 de dezembro de 2009. Técnicos responsáveis pela organização das respostas confundiram as listas - eram oito no total - e deixaram, por cerca de uma hora e meia, milhares de alunos em pânico.

O Enem tem quatro versões das provas no sábado e outras quatro no domingo. Cada uma tem uma cor. As questões sãs as mesmas, mas a ordem, diferente.

No ano passado, havia uma divisão por cores. No sábado: azul, amarelo, branco e rosa. No domingo, a cor cinza substituiu a branca. Um mesmo candidato poderia não receber a mesma cor de prova nos dois dias.

SERVIÇO ENEM 2010

Dias e matérias

No sábado, dia 6, será aplicada a prova de Ciências Humanas e suas Tecnologias e Ciências da Natureza e suas Tecnologias. Domingo, dia 7, é a vez de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, além de Redação, e Matemática e suas Tecnologias.

Horário

As provas terão início às 13 horas, pelo horário de Brasília, mas recomenda-se que o aluno chegue com uma hora de antecedência. Os portões dos locais de prova serão abertos às 12 horas e fechados às 12h55, não sendo permitida a entrada do inscrito após o fechamento.

O que levar

O estudante precisa apresentar um documento oficial de identificação original (como RG, carteira de trabalho, passaporte, carteira de motorista com foto), o Cartão de Confirmação da Inscrição (recebido pelo correio ou impresso da internet) e caneta esferográfica preta.

Objetos vetados

Durante a prova o candidato não poderá ter nenhum material de consulta, nem portar objetos como lápis, borracha, apontador, lapiseira, grafite, relógio, calculara, celular.