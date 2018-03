Gabarito da prova objetiva do Enem sai até quarta-feira

O gabarito das provas objetivas do Enem será divulgado entre esta segunda-feira, 7, e esta quarta-feira, dia 9, no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), responsável pelo exame. O endereço é http://portal.inep.gov.br/enem. O edital prevê a liberação das respostas das questões objetivas até o terceiro dia útil após a prova.

As datas de divulgação dos resultados individuais das avaliações e do espelho da redação ainda não foram divulgadas.

Com as notas do Enem, os estudantes podem tentar vagas em universidades públicas, bolsas em instituições privadas pelo ProUni, ou financiamento federal pelo Fies. O prazo de inscrições no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) - plataforma do Ministério da Educação (MEC) que reúne vagas no ensino superior público de todo o País - deve ser aberto em janeiro.

O Enem também será usado neste ano para preencher 21,1% das 11.072 vagas na Universidade de São Paulo (USP). As outras cadeiras serão disputadas pela nota do vestibular tradicional da instituição, a Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest). A primeira etapa será no dia 27.