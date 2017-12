Gabarito da primeira fase do vestibular da Unesp é divulgado

A Fundação Vunesp divulgou na noite deste domingo, 15, o gabarito da primeira fase do vestibular da Universidade Estadual Paulista (Unesp) 2016. Ao todo, segundo a fundação, foram 103.677 candidatos inscritos e o índice de abstenção foi de 8,3%.

A prova, realizada na tarde deste domingo, teve 90 questõe de múltipla escolha, sendo 30 de linguagens, 30 de ciências humanas e 30 de ciências da natureza. Para coordenadores de cursinhos, a prova manteve o estilo adotado pela Unesp em anos anteriores, mas teve um nível de complexidade superior ao de outros anos.

"A Unesp até uns anos atrás tinha uma característica de ter questões mais simplistas, menos complexas. Neste ano, ela exigiu muita competência e formação dos alunos, principalmente na área de linguagens e ciências humanas", disse Vera Lúcia da Costa Antunes, coordenadora pedagógica do curso e colégio Objetivo. Ela destacou as questões de Português e Geografia como as de maior dificuldade, não só pela complexidade dos temas, mas também devido aos longos textos.

Marcelo Dias Carvalho, coordenador geral do Etapa, também considerou a prova de Geografia "densa" e extensa. "Seguiu a tendência da Unesp dos últimos anos de trazer muitas questões sobre atualidade, duas questões, por exemplo, falavam dos ataques ao jornal 'Charlie Hebdo' na França no começo do ano. Outras questões eram muito específicas e exigiam um acompanhamento do aluno ao noticiário".

Para os coordenadores de cursinhos, a prova de ciências da natureza foi a mais tranquila, com as questões de Matemática, Física e Química sem grande complexidade. "Não houve nenhuma questão muito complexa e que se destacasse. O que eleva a dificuldade para os candidatos é o tempo limitado. A prova deste ano tocou nos assuntos principais de cada disciplina e privilegiou aquele aluno que tem conhecimentos mais amplos em todas as áreas", disse Célio Tasinafo, diretor pedagógico do cursinho Oficina do Estudante.

"A prova estava bastante extensa, as 4h30 de duração foram apertadas para o aluno. Mas a prova cumpriu seu papel, estava muito bem elaborada e vai selecionar os candidatos melhor preparados", disse Paulo Moraes, diretor de ensino do Anglo.

Prova. O exame teve início às 14h deste domingo e foi aplicado em 31 cidades paulistas e em Brasília (DF), Campo Grande (MS) e Uberlândia (MG). Os organizadores fazem a ressalva de que o candidato consulte no site da Vunesp qual a versão da sua prova para conferir no gabarito.

A segunda fase do vestibular está marcada para os dias 13 e 14 de dezembro. Para o vestibular deste ano, a Unesp garantiu um mínimo de 35% das vagas de cada curso para alunos que tenham feito todo o ensino médio em escola pública.