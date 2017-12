Fuvest, Vunesp e Unifesp abrem inscrições

O vestibular misto da Unifesp começa a inscrever na quarta-feira e termina no dia 30 de setembro. As inscrições também serão feira apenas pelo site www.vestibular.unifesp.br. A taxa é de R$ 80 e as provas ocorrem entre 6 e 17 de dezembro. Para participar dos exames da Unifesp, é obrigatória a participação do candidato no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2010, cuja nota vale 1/3 da nota total.

A Unesp abre seu período de inscrições no dia 8 de setembro. O prazo termina em 8 de outubro. Os interessados devem acessar o site www.vunesp.com.br. A taxa é de R$ 110. A Unesp vai utilizar a nota do Enem 2009 ou 2010, mas a participação no exame não é obrigatória. A primeira fase está marcada para 14 de novembro. Já as provas da segunda etapa serão aplicadas em 19 e 20 de dezembro.