Fuvest, Unicamp e Unesp divulgam novas listas nesta quinta-feira

A Fuvest divulgará nesta quinta-feira, 14, a segunda lista de aprovados de seu vestibular 2013. Unicamp e Unesp publicarão a primeira chamada para matrícula presencial. Os candidatos selecionados pelos três vestibulares tiveram antes de fazer uma inscrição online, declarando interesse pelas vagas. Aqueles que não realizaram a matrícula virtual perderam o direito a concorrer nas chamadas seguintes.

Na Unicamp, a inscrição presencial será no dia 18. Já na USP, Unesp e na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa, ela deverá ser realizada nos dias 18 e 19. No caso dos vestibulandos selecionados pela Fuvest, candidatos da primeira e da segunda chamadas deverão efetuar a matrícula presencial no período indicado.

Próximas chamadas da Fuvest

A terceira chamada da Fuvest está prevista para o dia 22 de fevereiro, com matrícula no dia 25. A quarta chamada sai no dia 28 de fevereiro, com matrícula no dia 4 de março. Nos dias 4 e 5 de março, todos os convocados nas três primeiras chamadas devem confirmar matrícula.

Nos dias 7 e 8 de março, terá início o processo de reescolha, quando serão ofertadas as vagas não-preenchidas nas quatro primeiras convocações. A Faculdade de Medicina da Santa Casa terá uma lista de espera própria e não participará da reescolha.

Dentre as vagas remanescentes da USP, o candidato poderá optar, pela internet, por até dois cursos de qualquer carreira, independentemente dos cursos escolhidos no momento da inscrição. A nota final para o processo de reescolha não levará em conta a terceira prova da segunda fase. A classificação será feita pela média aritmética da nota da 1ª fase e das notas das duas primeiras provas da 2ª fase.

No dia 9 de março, será publicada no site da Fuvest uma quinta lista de convocados, já com as opções feitas no processo de reescolha. Em 14 de março, haverá uma segunda etapa da reescolha, com a reabertura de inscrições para as vagas não preenchidas. Estão previstas ainda mais três chamadas, nos dias 16, 20 e 22 de março.

Para a matrícula presencial, os aprovados devem levar os seguintes documentos:

1) Certificado de conclusão de curso de ensino médio ou equivalente e respectivo histórico

escolar, ou diploma de curso superior devidamente registrado (original e uma cópia);

2) Documento de identidade (original e uma cópia);

3) Foto 3x4, datada, com menos de um ano;

Na matrícula da Santa Casa, são exigidas duas cópias autenticadas dos mesmos documentos, mais duas cópias autenticadas do CPF e duas fotos 3x4.

Unicamp

A segunda chamada da Unicamp será divulgada até as 24 horas do dia 18 de fevereiro. O calendário completo de chamadas e matrículas está disponível no site da Comvest, bem como as orientações e documentos necessários para a matrícula.

Os documentos exigidos neste caso são:

1) Diploma ou certificado de conclusão do ensino médio, ou equivalente, e histórico escolar completo do ensino médio;

2) Certidão de nascimento ou casamento;

3) Cédula de Identidade Nacional para brasileiros, registro nacional de estrangeiro para aqueles que residentem no Brasil e passaporte para estrangeiros não-residentes no Brasil;

4) Cadastro de Pessoa Física (CPF), para os brasileiros ou estrangeiros com Registro Nacional de Estrangeiro.

5) Título de Eleitor para os brasileiros maiores de 18 anos;

6) Certificado de reservista ou atestado de alistamento militar ou atestado de matrícula em CPOR ou NPOR, para os brasileiros maiores de 18 anos, do sexo masculino;

7) Uma foto 3x4 recente para a Unicamp e duas fotos 3x4 recentes para a Famerp.

Unesp

A segunda e a terceira chamada da Unesp serão divulgadas, respectivamente, nos dias 22 de fevereiro e 1.º de março.

Para a Unesp, é preciso duas cópias autenticadas de cada um dos documentos listados ou então duas cópias simples junto ao documento original:

1) Diploma ou certificado de conclusão do ensino médio, ou equivalente, e histórico escolar completo do ensino médio;

2) Histórico escolar completo do curso de ensino médio ou equivalente;

3) Certidão de nascimento ou casamento;

4) Cédula de Identidade ou Registro Nacional de Estrangeiro (RNE)

5) Título de eleitor, para brasileiros maiores de 18 anos;

6) Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou protocolo de solicitação;

7) Certificado que comprove estar em dia com o Serviço Militar, para brasileiros maiores de 18 anos, do sexo masculino;

8) Duas fotos recentes 3X4.