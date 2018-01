Fuvest termina nesta sexta a correção da 2ª fase

A correção das provas da segunda fase do vestibular da Fuvest deve ser finalizada nesta sexta-feira. O exame foi realizado pelos vestibulandos entre os dias 3 e 5 de janeiro. A Fuvest estreou este ano um novo modelo de vestibular, com três dias de provas dissertativas aplicadas a todos os 37.968 convocados para a segunda etapa - com exceção das carreiras da Academia de Polícia do Barro Branco. De acordo com a diretora-executiva da Fuvest, Maria Thereza Fraga Rocco, o trabalho foi mais pesado que nos anos anteriores. Para dar conta do trabalho, a Fuvest dobrou o número de corretores. Ao todo, são 400 responsáveis pela correção das provas - um amontoado de mais de 800 mil folhas a serem corrigidas. O processo é realizado dentro do prédio da sede Fuvest, por medidas de segurança. Para aproveitar o espaço, os professores se revezam em turnos de 8 e 6 horas. A diretora-executiva da Fuvest se disse feliz com a primeira edição do novo formato do vestibular. "Foi tudo muito bem, não houve problemas. Dentro do possível, eu daria nota 10 ao processo", afirma Maria Thereza, referindo-se tanto à aplicação da prova quanto à correção. Expectativa A Fuvest divulga a lista de aprovados no dia 4 de fevereiro, mesmo dia em que sai a relação da Unicamp. Os aprovados da Unesp serão conhecidos já na semana que vem, dia 29 de janeiro.