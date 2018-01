Fuvest tem maior abstenção dos últimos 11 anos

A taxa de abstenção este ano na Fuvest foi de 7,88%, a maior dos últimos 11 anos. Dos 35.766 convocados para a 2ª fase do vestibular, 3.007 faltaram.No ano passado, a taxa foi pouco menor - de 7,10%.

Segundo a organização da Fuvest, a prova transcorreu sem incidentes em 45 locais de prova - 22 na região metropolitana de São Paulo, 20 no interior e três em outras capitais brasileiras - Brasília, Belo Horizonte e Curitiba.

Nesta segunda-feira, os alunos vão enfrentar 20 questões dissertativas de todas as disciplinas que constituem o núcleo comum do ensino médio, com exceção de português: história, geografia, matemática, física, química, biologia, inglês.

Os primeiros alunos que saíram das salas consideraram o tema da redação fácil e as questões de português sem grandes surpresas.

