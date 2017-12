Fuvest tem abstenção recorde pelo terceiro ano seguido

A primeira fase do processo seletivo da Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest) foi aplicada neste domingo, 24, e registrou pela terceira vez consecutiva número recorde de abstenção de candidatos: um em cada 9 candidatos faltou. Neste ano, não compareceram 19.867 pessoas, o que corresponde a 11,5% do total. Também foi recorde o número de inscritos: 172.037 candidatos.

Em 2012 a taxa registrada de abstenções foi de 10,7%, ante 9,95% no ano anterior. Na primeira fase de 2010, o índice foi de 7,79% de faltantes e em 2009, a proporção de ausentes foi de 5,95%.

Segundo o coordenador de comunicação da Fuvest, José Coelho Sobrinho, a instituição ainda estuda quais fatores influenciaram o grande registro de faltas. “A Fuvest vai analisar em cada cidade o que ocorreu, quais os elementos que interfeririam na presença das pessoas em cada um dos postos.” Segundo Sobrinho, não houve registros de ocorrências e a aplicação da prova foi “tranquila”.

Neste ano o exame seleciona alunos para 249 cursos da Universidade de São Paulo (USP) - 11.057 vagas - e para o programa de Medicina da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo - 100 vagas.

Foi aprovado para esta edição o acréscimo de 5% na nota do vestibular de candidatos da rede pública que se declararem pretos, pardos ou indígenas. Na soma com os bônus que já existiam, para estudantes da rede pública, o acréscimo pode chegar a 25%.

As provas foram realizadas em 134 locais do Estado, das 13 às 18 horas. O exame deste domingo, com cinco horas de duração, teve 90 questões de múltipla escolha sobre disciplinas obrigatórias do ensino médio: Português, História, Geografia, Matemática, Física, Química, Biologia, Inglês, além de alguns itens interdisciplinares.

Segundo a Fuvest, nenhuma dessas questões terá de ser anulada. No dia 16 de dezembro, a Fuvest divulgará a lista dos aprovados e os locais de prova da segunda fase do processo, que deve ocorrer entre os dias 5 e 7 de janeiro.