Fuvest só vai utilizar nota do Enem 2009

A Fuvest anunciou nesta terça-feira, 16, que vai considerar apenas a nota do Enem 2009 na composição da nota da primeira fase do próximo vestibular. A nota obtida no exame de 2008 não poderá ser utilizada. A mudança acompanha as alterações no formato do Exame Nacional do Ensino Médio, que a partir deste ano terá mais questões e será utilizado por 42 das 55 universidades federais para selecionar seus alunos. Nos vestibulares anteriores, as notas das duas últimas avaliações realizadas pelo Ministério da Educação (MEC) eram consideradas. Com a mudança, quem quiser aproveitar a nota do Enem no vestibular de ingresso para a Universidade de São Paulo (USP), Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa e Academia de Polícia Militar do Barro Branco, terá de prestar o exame neste ano. A nota continuará a ter peso de 20% na primeira fase e também será usada para compor o bônus para alunos que cursaram integralmente o Ensino Médio em escolas públicas do Brasil. O processo seletivo da Fuvest terá mudanças a partir deste ano. A primeira fase passará a ser eliminatória e a nota deixará de contar para o desempenho geral do aluno. A segunda fase ganhará um dia a mais de prova e os candidatos terão de responder a questões dissertativas de todas as disciplinas. Veja também: Enquete: dê sua opinião sobre a troca de disciplinas na 2ª fase do vestibular de Medicina Confira a tabela de disciplinas específicas que serão cobradas em cada curso As inscrições para o vestibular da Fuvest poderão ser feitas de 28 de agosto a 11 de setembro. Pela primeira vez, os candidatos se inscreverão pela internet, no site www.fuvest.br. A primeira fase ocorrerá no dia 22 de novembro. A segunda fase será realizada de 3 a 5 de janeiro de 2010. As provas de habilidades específicas serão feitas nos dias 6, 7 e 8 de janeiro de 2010.