Fuvest recomenda que candidatos visitem locais de prova

SÃO PAULO - A Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest), responsável pelo exame de ingresso na Universidade de São Paulo (USP), recomendou que os 132,9 mil candidatos visitem neste sábado, 26, o local de prova. A primeira fase do exame ocorre neste domingo, 27, em 104 escolas.

Os candidatos podem consultar o endereço do local de prova no site da Fuvest, mas a fundação recomenda que os candidatos visitem o local para consultar seu nome na lista de candidatos. A prova tem início às 13 horas - não é permitida a entrada de atrasados.

Para o exame, é necessário levar documento original de identidade e caneta esferográfica. O candidato não pode utilizar, em qualquer área do prédio, aparelhos celulares ou qualquer outro equipamento eletrônico. Relógios também são proibidos.

A prova da primeira fase tem 90 questões de múltipla escolha sobre o conjunto de disciplinas do núcleo comum obrigatório do ensino médio. O candidato tem cinco horas para resolver as questões.

Neste ano, 8.854 vagas são disputadas pela Fuvest - 8.734 em cursos da USP e 120, na Faculdade de Medicina da Santa Casa.

Segunda fase. A divulgação da lista de convocados para a segunda fase do vestibular será divulgada em 19 de dezembro.