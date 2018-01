Fuvest recebe pedidos de redução ou isenção da taxa de inscrição

A Fuvest abriu nesta segunda-feira, 11, o prazo para estudantes solicitarem isenção ou redução do pagamento da taxa de inscrição do vestibular 2013, que selecionará alunos para a USP e a Santa Casa de São Paulo. Para pedir o benefício, o candidato deve se cadastrar no site www.fuvest.br até o dia 3 de agosto e seguir as orientações.

Os benefícios são destinados a quem concluiu ou vai concluir o ensino médio em escola pública brasileira e comprove residência no País. Para pedir isenção ou redução do valor da taxa, o interessado deve ter renda individual ou pertencer a família cuja renda máxima corresponda a R$ 809 por indivíduo. Se a renda situar-se entre R$ 809,01 e R$ 1.555,00 será concedida redução de 50% do valor.

Os candidatos que se enquadrarem no que determina a Lei Estadual 12.782, de 20 de dezembro de 2007, poderão obter redução de 50% do valor da taxa de inscrição, desde que a renda individual seja de, no máximo, R$ 1.244.

O processo será conduzido pela Superintendência de Assistência Social da USP, que manterá um endereço de e-mail (isento2013@usp.br) durante o período de inscrição para esclarecer as dúvidas dos interessados em algum dos benefícios.

Os documentos que comprovam a situação declarada pelo candidato, acompanhados da ficha da SAS/USP, resultante da inscrição no site da Fuvest, podem ser postadas, no máximo, até o dia 6 de agosto de 2012. O endereço está no edital do processo, disponível no site da Fuvest.

A partir do dia 20 de agosto os inscritos poderão consultar a lista geral dos beneficiados, que deverão fazer inscrição para o vestibular no período de 24 de agosto a 10 de setembro.

O valor da taxa do vestibular passado foi de R$ 120. O valor deste ano será definido em reunião do Conselho de Graduação da USP.

A prova da primeira fase da Fuvest será em 25 de novembro, e as provas da segunda fase serão realizadas de 6 a 8 de janeiro de 2013. A primeira chamada dos aprovados será divulgada em 2 de fevereiro de 2013.

Mais detalhes podem ser obtidos no endereço eletrônico http://www.fuvest.br/vest2013/informes/ii032013.stm.