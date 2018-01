Fuvest recebe pedidos de isenção da taxa de inscrição do vestibular

Começou nesta segunda-feira o período para o candidato do vestibular da Fuvest solicitar redução ou isenção do pagamento da taxa de inscrição no processo seletivo, que custa R$ 120. O estudante precisa se cadastrar no site http://www.fuvest.br/ até o dia 5 de agosto. Entre isenções e reduções, a Fuvest vai beneficar até 65 mil alunos.

É necessário comprovar insuficiência de recursos financeiros para o pagamento da taxa. Para isso, o candidato deve enviar os documentos exigidos por correio registrado para a Fuvest, que analisará o pedido.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O valor da isenção depende da renda familiar. A renda máxima familiar deve ser de R$ 708,00, para isenção total, e de 708,01 até R$ 1.362,00, para abatimento de metade do valor da inscrição.

Os candidatos que se enquadrarem no que dispõe a Lei Estadual 12.782, com renda individual de, no máximo, R$ 1.092, poderão solicitar redução da taxa para 50% do seu valor.