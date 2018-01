Fuvest recebe pedidos de isenção da taxa de inscrição até agosto

SÃO PAULO - A Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest), responsável pelo exame de seleção da Universidade de São Paulo (USP), receberá até 11 de agosto os pedidos para isenção da taxa de inscrição da prova de 2015. Os candidatos podem ter isenção total ou de 50% da taxa, de R$ 145.

O principal critério para conceder o benefício é a renda per capita familiar. Estará isento o candidato cuja renda familiar seja menor a R$ 1.086,00 por pessoa. Para ter um desconto de 50% do valor da taxa, a renda per capita do domicílio deve estar entre R$ 1.086,01 e R$ 2.027,00.

O resultado dos pedido será liberado a partir de 22 de agosto, no site da fundação. Os beneficiados também deverão fazer a inscrição para a Fuvest 2015 no período de 22 de agosto a 8 de setembro. Candidatos podem tirar dúvidas pelo e-mail isentos@usp.br