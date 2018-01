Fuvest recebe inscrições para novo curso à distância da USP

A Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest) recebe a partir do dia 11 as inscrições para o processo seletivo do curso de especialização em Ética, Valores e Cidadania na Escola (veja o edital no site www.fuvest.br).

Firmado em uma parceria do Programa Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) com a Universidade de São Paulo (USP), o curso é direcionado a portadores de diploma do ensino superior que estejam exercendo as atividades de professor, coordenador pedagógico, vice-diretor ou diretor em instituição de educação infantil, de ensino fundamental, médio ou profissional.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

De acordo com o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Paulo Alexandre Barbosa, a parceria tem como foco apoiar a formação dos profissionais de educação de todo o Estado. "O curso será uma oportunidade para os professores aprofundarem seus conhecimentos em temas ligados à ética e cidadania, componentes essenciais para a formação do jovem".

O curso de especialização é gratuito, tem duração de 18 meses, carga horária de 480 horas e garante ao formando o diploma da USP. São oferecidas mil (1.000) vagas, distribuídas do seguinte modo:

São Paulo (EACH-Zona Leste) - 150

São Paulo (Butantã) - 150

Santos - 100

Ribeirão Preto - 100

São Carlos - 50

Bauru - 50

Piracicaba - 50

Campinas - 100

Bertioga - 50

Praia Grande - 50

São Vicente - 50

Guarujá - 50

Lorena - 50

Assim como outros cursos do Programa Univesp, a configuração da especialização em Ética, Valores e Cidadania na Escola é semipresencial, com encontros semanais obrigatórios de 4 horas/aula. As demais atividades serão desenvolvidas por meio de ferramentas digitais/virtuais que promovem ambientes colaborativos e cooperativos disponibilizados na internet, por meio de programas da Univesp TV e vídeo-aulas.

O curso de especialização em Ética, Valores e Cidadania na Escola USP/Univesp é mais uma oportunidade de aperfeiçoamento para os professores em exercício das redes pública municipal e estadual e privada de todo o Estado de São Paulo. "Na linha de atuação da Univesp, a oferta deste curso que alcança mil professores vem a confirmar, mais uma vez, o conceito que tem orientado a atuação e o desenvolvimento do programa, que é o de levar o ensino superior público, gratuito e de qualidade às mais diversas regiões do Estado", diz Carlos Vogt, Coordenador da Univesp.

Inscrições

Os interessados devem se inscrever exclusivamente pelo site da FUVEST (www.fuvest.br) de 11/7/2011 a 5/8/2011. Após o preenchimento da ficha de inscrição, o interessado deve pagar uma taxa de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais) na rede bancária.

Processo seletivo

A prova será realizada no dia 14/8, domingo, na cidade que o candidato indicou como opção para cursar as atividades presenciais obrigatórias (na Baixada Santista a prova será na cidade de Santos), em local e horário a serem divulgados no site da FUVEST.

O exame será constituído por uma redação em língua portuguesa, elaborada em gênero dissertativo e seguindo a norma padrão da língua, sob temática relacionada aos objetivos do curso, com pontuação máxima de 100 (cem) pontos. A nota da redação será o resultado da avaliação de três aspectos textuais: (1) tipo de texto e abordagem do tema, (2) estrutura e (3) expressão.

Matrículas

A matrícula dos candidatos convocados ocorrerá nos dias 25 e 26/08, na cidade escolhida para as atividades presenciais, em horário e endereço que serão informados no site da FUVEST. Os aprovados deverão apresentar 2 (duas) fotos 3x4 recentes e 1 (uma) cópia, acompanhada dos originais, de cada um dos seguintes documentos:

I - diploma de curso superior

II - três últimos demonstrativos de vencimento ou atestado comprovando estar em efetivo exercício da função docente/administrativa em escola de educação infantil, fundamental, média ou profissional no Estado de São Paulo

III - cédula de identidade

IV - certificado que comprove estar em dia com o serviço militar, para candidatos do sexo masculino

V - comprovante de endereço