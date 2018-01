Fuvest realiza exame de transferência no domingo

A Fuvest realiza neste domingo, 31, a primeira fase do exame de transferência para ingresso em 2012 na USP. As provas serão aplicadas em oito cidades do Estado de São Paulo. Estão em disputa 975 vagas, sendo 128 na área de Biológicas, 306 em Humanidades e 541 em Exatas.

As provas terão 80 questões de múltipla escolha, divididas da seguinte maneira:

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Área: Biológicas

Quantidade de questões: Língua Portuguesa (24); Língua Inglesa (12); Bioquímica (22); Genética (22)

Área: Exatas

Quantidade de questões: Língua Portuguesa (24); Língua Inglesa (12); Matemática (22); Física (22)

Área: Humanidades

Quantidade de questões: Língua Portuguesa (34); Língua Inglesa (12); Cultura Contemporânea (34)

Os portões dos locais de aplicação do exame serão abertos às 12h30. A prova começa às 13h e tem quatro horas de duração. Não serão admitidos candidatos retardatários. Cada estudante deverá levar RG e caneta esferográfica de tinta azul ou preta. É proibido o uso de aparelhos celulares, calculadoras e materiais de consulta.

O gabarito será divulgado na segunda-feira, 1.º de agosto, no site da Fuvest. No dia 12, serão publicados os nomes dos candidatos convocados para a segunda etapa do exame, a ser realizado pela faculdade que oferece o curso de graduação pretendido pelo candidato.

Na cidade de São Paulo, as provas serão na unidade Ana Rosa do Etapa, na Rua Vergueiro, 1.987, Vila Mariana. Os locais de aplicação nas demais cidades podem ser consultados no site http://www.fuvest.br/tran2012/informes/ii042012.html.

Neste link, é possível ter acesso à relação de inscritos no exame.