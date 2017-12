Fuvest realiza 1ª fase neste domingo

Neste domingo, 28, a Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest), que seleciona estudantes para a Universidade de São Paulo (USP) e para a Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, realizará sua prova da primeira fase do vestibular 109 locais do Estado de São Paulo e em Belo Horizonte, Brasília e Curitiba.

Estadão.edu realiza correção ao vivo às 21h

Os portões serão fechados às 13hs e a prova começa no mesmo horário. Recomenda-se chegar uma hora antes ao local. A organização avisa que "como em anos anteriores, não serão aceitos retardatários". Os candidatos só poderão sair do local de exame a partir de 16h.

Serão 90 questões de múltipla escolha sobre conteúdos das disciplinas do núcleo comum do ensino médio: português, matemática, história, física, geografia, química, biologia, inglês e conterá algumas questões interdisciplinares. A prova terá cinco horas de duração ou seja , 3,33 minutos, em média, por questão.

Nesta edição da Fuvest 132.993 inscritos concorrem a 10.652 vagas na USP e 100 na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. De acordo com a fundação, 10.816 treineiros farão o exame. Entre os inscritos, 54.445 optaram pela área de humanas, 36.674 escolheram exatas e 41.874 concorrem a cursos de biológicas.

É obrigatória a apresentação do original do documento de identidade. O candidato deverá levar também caneta esferográfica azul ou preta, lápis nº 2, borracha, água e alimentos. Equipamentos eletrônicos como bips, pagers, celulares, calculadoras, computadores e assemelhados não terão uso permitido dentro do local de prova. A instituição responde a dúvidas no telefone 3093.2300.

Dicas. Acostumados com a rotina dos vestibulares há muitos anos, os coordenadores de cursinhos têm as dicas na ponta da língua. “Até a prova o estudante deve levar a vida normalmente, não comer nada de diferente do habitual, dormir cedo e acordar cedo”, recomenda o professor Alberto Nascimento, coordenador do Anglo.

No sábado ele explica que a partir das 14 hs a lista dos candidatos de cada local estará afixada na parede dos prédios. “Falo sempre para usarem o sábado para visitar o local de prova e procurar o nome na lista. É bom também para calcular o tempo entre a residência e a escola ou universidade onde fará o exame”

Edmílson Motta, do Etapa, diz que o candidato deve chegar ao mais tardar às 12h30. “Já na véspera da prova deve separar material, mais documento de identidade com foto (RG, passaporte, carteira de motorista ou carteira de trabalho) para não se preocupar no dia seguinte”.

Para o domingo a indicação é acordar cedo, e fazer uma boa refeição. “Vale até dar uma caminhada. Coma um almoço leve. Como já calculou tempo, saia de casa com antecipação. Antes de sair separe uma fruta, água ou refrigerante e bolacha, afinal são cinco horas de prova.”, alerta Nascimento. “Nos arredores de cada local de prova haverá congestionamento e é importante levar isso em conta”.