Fuvest libera lista de aprovados às 16h

A Fuvest libera hoje, às 16h, a lista de aprovados do vestibular 2010. Acompanhe no Estadão.edu a divulgação, antecipada em um dia pela organização do vestibular. Estão em jogo 10.812 vagas na Universidade de São Paulo (USP), Santa Casa e Academia de Polícia do Barro Branco. Na lista, estarão indicados, ao lado do nome e número de inscrição do candidato: o código da carreira em que o candidato se inscreveu e o código do curso para o qual está sendo chamado. Os candidatos convocados nesta primeira chamada deverão efetuar as matrículas nos dias 8 ou 9 de fevereiro, nos locais e horários indicados no Manual do Candidato (páginas 68 a 70), também disponível no site: http://www.fuvest.br. No próximo dia 15 tem a segunda chamada de aprovados.