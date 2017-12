Fuvest lança dia 1º manual de candidato a curso de Ciências da USP

A Fuvest publicará na quarta-feira, 1.º de agosto, o manual do candidato do curso de licenciatura em Ciências, na modalidade EaD, oferecido pela USP em parceria com o programa Univesp. O curso terá 360 vagas, com atividades presenciais nas cidades de Piracicaba (40 vagas), Ribeirão Preto (40 vagas), São Carlos (40 vagas), Santos (40 vagas), Lorena (40 vagas), Jaú (40 vagas) e São Paulo (120 vagas).

O manual do vestibulando poderá ser acessado no site www.fuvest.br. As inscrições para a terceira turma do curso estarão abertas de 24 de agosto a 10 de setembro, no mesmo endereço eletrônico. O pagamento da taxa de inscrição, de R$ 130, poderá ser feito até o 11 de setembro, usando o boleto gerado após a inscrição online.

A prova de 1.ª fase está marcada para 25 de novembro de 2012, nas sete cidades com polo presencial. Os exames da 2.ª fase ocorrerão nos dias 6, 7 e 8 de janeiro de 2013.

O concurso oferecerá bônus nas notas da 1.ª e da 2.ª fase para priorizar o ingresso de candidatos professores sem curso superior completo, atuando em docência na educação básica das redes públicas há pelo menos dois anos; portadores de diploma de conclusão de curso superior (público) ou reconhecido, com experiência docente comprovada de, no mínimo dois anos na educação básica nas redes públicas, em qualquer área, e que não possuam licenciatura; licenciados que, necessariamente, tenham experiência docente de pelo menos dois anos em escolas das redes públicas; e egressos do ensino médio, sem formação universitária, formados há, no mínimo, dez anos.

Candidatos que se enquadrarem em uma dessas quatro situações deverão informá-la na inscrição, conforme instruções disponíveis no site da Fuvest. No mesmo endereço será possível adquirir informações sobre como pedir isenção ou redução da taxa de inscrição.