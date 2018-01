Fuvest já começa neste domingo para 1.400 candidatos

As provas antecipadas de habilidades específicas para as carreiras de Música (35 vagas) e Artes Visuais (30 vagas) na Fuvest começam neste domingo, 9 de outubro. As provas têm caráter eliminatório, mas os candidatos eliminados poderão concorrer à segunda opção indicada no ato de inscrição.

As 30 vagas em Artes Visuais serão disputadas por 880 candidatos (29,3 por vaga), e para as 35 vagas de Música existem 611 candidatos (17,4 por vaga).

Artes Visuais

Os inscritos em Artes Visuais terão uma única prova de habilidades específicas, que será cumprida em duas etapas. A primeira consiste num exame escrito e a segunda num exame prático. Será atribuída uma única nota aos dois exames, refletindo o desempenho integral do candidato.

Essas provas valerão, no seu conjunto, 100 pontos. No cálculo da nota final, a prova de Habilidades Específicas terá peso 2, válido somente para o candidato que for convocado para a segunda fase do vestibular na carreira. Será considerado aprovado o candidato com as maiores notas, na proporção de quatro candidatos por vaga oferecida. Serão chamados, portanto, 120 candidatos. Os restantes serão realocados para as carreiras que indicaram por ocasião da inscrição.O candidato que não comparecer a uma das etapas estará automaticamente reprovado na carreira de Artes Visuais.

A Prova ocorrerá no dia 9 de outubro (domingo), nos períodos: das 8h às 12h e das 14h às 18h, na Escola Politécnica da USP, Prédio da Engenharia Civil, Av. Prof. Almeida Prado, Travessa 2, nº 83, Edifício Paula Souza e Prédio do Biênio, Av. Prof. Almeida Prado, Travessa 2, nº 128, na Cidade Universitária. O ingresso nas salas será permitido das 7h40min às 8h e das 13h40min às 14h. Não serão admitidos retardatários.

Para a etapa prática da Prova Específica de Artes Visuais, o candidato deverá levar lápis grafite: H, 2B, 4B, 6B, lápis de cor, borracha e apontador.

Música – São Paulo

A Prova de Música será realizada em duas etapas: teórica e prática. Tem caráter eliminatório, sendo necessário obter, na média das duas, um aproveitamento igual ou superior a 50%. O candidato eliminado poderá concorrer à segunda opção de carreira, escolhida na inscrição.

As provas valerão, no conjunto, 100 pontos. No cálculo da nota final, terão peso 2, sendo válida somente para os candidatos que forem convocados para a 2ª fase do vestibular nessa carreira.

A Prova Teórica será realizada no prédio principal da Escola de Comunicações e Artes (ECA), e a Prova Prática, no Departamento de Música da ECA. Os prédios ficam à Avenida Prof. Lúcio Martins Rodrigues, 443, na Cidade Universitária. Mais informações podem ser encontradas no www.cmu.eca.usp.br/vestibular.

A Prova Teórica (escrita) será realizada no dia 9 de outubro, às 14h. Os candidatos deverão comparecer no local de exame às 13h30min. O ingresso nas salas será permitido das 13h40min às 13h55min. A prova terá início às 14h e terá quatro horas de duração.

O calendário da prova prática, a ser realizada nos dias 11, 12, 13 ou 14 de outubro, estará disponível no www.cmu.eca.usp.br/vestibular, no dia 10 de outubro de 2011 (2ª feira), a partir das 15h.

* Com informações da assessoria de comunicação da Fuvest