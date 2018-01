Fuvest fará mais três chamadas para preencher vagas restantes

A Fundação para o Vestibular (FUVEST) terá mais três chamadas com candidatos que manifestarem interesse nas vagas restantes da Universidade de São Paulo (USP) e da Santa Casa, segundo a assessoria do órgão. Veja também: Segunda etapa de inscrições no Sisu termina neste sábado Pré-selecionados no ProUni já podem confirmar matrículas Veja mais notícias sobre educação no Estadão.edu Os vestibulandos que fizeram a segunda fase e não foram chamados, terão mais três oportunidades. Eles deverão manifestar interesse por vagas restantes nos dias 25 e 26 de fevereiro, das 9h às 16h nos postos que serão mantidos pela instituição para esse fim. O candidato deverá apresentar seu documento original de identidade e só poderá manifestar interesse pelos cursos indicados no processo de inscrição via internet. Na impossibilidade de comparecer a um dos postos, o candidato poderá ser representado por um procurador que deverá apresentar a sua cédula de identidade e cópia autenticada do documento de identidade do interessado junto com a procuração na qual conste a assinatura do candidato. Não é necessário registro em cartório. Os postos de Manifestação de Interesse por Vagas Restantes na USP e na Santa Casa são os seguintes: CAPITAL - CIDADE UNIVERSITÁRIA Instituto Oceanográfico - Anfiteatro "Plínio Soares Moreira" - USP Praça do Oceanográfico, 191 BAURU Faculdade de Odontologia de Bauru - FOB - USP Al. Dr. Octávio Pinheiro Brisola, 9-75 LORENA Escola de Engenharia de Lorena - EEL/USP Campus I Diretoria Técnica Acadêmica Estrada Municipal do Campinho, s/nº PIRACICABA Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz"- ESALQ - USP Av. Pádua Dias, 11 PIRASSUNUNGA Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos - FZEA - USP Av. Duque de Caxias Norte, 225 RIBEIRÃO PRETO Espaço de Exposição - Centro de Visitantes do Campus da USP Av. do Café, s/nº SÃO CARLOS Escola de Engenharia de São Carlos - EESC - USP Espaço Primavera, Bloco E1, Térreo Av. Trabalhador São-carlense, 400