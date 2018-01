Fuvest encerra à meia-noite processo de reescolha

Candidatos habilitados no processo de reescolha de vagas da Fuvest terão até a meia-noite de hoje para acessar o site da fundação e indicar seu interesse em até duas opções de cursos. A reescolha permitirá que candidatos aprovados no vestibular, mas não convocados nas três primeiras chamadas, concorram a vagas remanescentes.

As carreiras são indicadas pelas unidades da USP e podem ser de áreas diferentes da inicialmente escolhida pelo candidato.

No sábado, dia 10 de março, a Fuvest divulgou a relação de vagas não preenchidas nas três primeiras chamadas do Vestibular 2012, oferecidas no processo de reescolha. Também foi divulgada a lista de candidatos habilitados a participar do processo.

Não poderão participar do processo de reescolha os candidatos que já estão matriculados; aqueles que desistiram da vaga; candidatos que tenham sido eliminados ou desclassificados do concurso, exceto aqueles que só tenham sido reprovados na prova de Habilidades Específicas; e os treineiros.

A lista dos aprovados no processo de reescolha será divulgada no dia 14 de março (quarta-feira) e a matrícula deverá ser feita no dia 16, sexta.

O processo de reescolha foi uma das cinco mudanças realizadas no exame Vestibular 2012, aprovadas pelo Conselho de Graduação em junho do ano passado, e faculta ao candidato bem avaliado no exame da Fuvest escolher um outro curso.

* Atualizada às 12h05 de hoje com informações da Assessoria de Imprensa da USP