Fuvest e Vunesp prezam pela antecedência

O maior vestibular de São Paulo, o da Fuvest, está com edital publicado desde junho. A publicação do documento é o ponto de partida para organização do processo seletivo.

Com mais de 100 mil inscritos – muito inferior aos 4,5 milhões do último Enem –, o vestibular da Universidade de São Paulo (USP) é referência em qualidade. O planejamento, segundo a diretora Maria Thereza Fraga Rocco, começa em março – a primeira fase do vestibular da USP está marcada para o último final de semana de novembro.

Antes que a universidade divulgue o edital do vestibular, a Fuvest não pode executar nenhum preparativo do exame. A elaboração das questões, o treinamento e a contração de pessoal só podem ser feitos após a definição da universidade.

A antecedência também é padrão na Vunesp, que organiza o vestibular da Universidade Estadual Paulista (Unesp). A publicação do edital é realizada sempre no mês de junho. Este ano, a prova está marcada para o dia 14 de novembro.

Para colocar em prática as mudanças aplicadas no último vestibular, a Vunesp definiu tudo três anos antes. Este ano, há uma preocupação específica: “Temos de ter um cuidado maior com a logística da compra de papel. Em ano eleitoral, a propaganda com panfletos é grande e há risco de escassez”, diz Tania Cristina Arantes Macedo de Azevedo, diretora acadêmica da Vunesp.