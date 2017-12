Fuvest e Unicamp anunciam obras literárias

A lista tem nove obras e está disponível no site da Comvest (comvest.unicamp.br). A lista sofreu quatro alterações em relação ao conjunto de títulos cobrados em anos recentes.

Da lista anterior, foram retiradas as obras Antologia Poética, de Vinicius de Moraes, Auto da Barca do Inferno, de Gil Vicente, Dom Casmurro, de Machado de Assis, e Iracema, de José de Alencar). Mas Machado e Alencar permaneceram, embora com obras diferentes.

Veja abaixo a lista completa.

- A Cidade e as Serras - Eça de Queirós

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

- Capitães da Areia - Jorge Amado

- O Cortiço - Aluísio Azevedo

- Memórias de um Sargento de Milícias - Manuel Antônio de Almeida

- Memórias Póstumas de Brás Cubas - Machado de Assis

- Sentimento do Mundo - Carlos Drummond de Andrade

- Til - José de Alencar

- Viagens na Minha Terra - Almeida Garrett

- Vidas Secas - Graciliano Ramos