Fuvest e outras 5 instituições divulgam calendário do vestibular

Foram divulgados nesta terça-feira, 17, os calendários dos vestibulares da Fuvest, Unicamp, Unesp, Unifesp, PUC-SP e PUC-Campinas. As datas dos exames foram definidas em reunião conjunta no último dia 11, em São Paulo, para permitir aos candidatos interessados a participação nesses processos seletivos. Ainda hoje deve sair o cronograma do ITA.

Fuvest

1/8 – Divulgação do Manual do Candidato

24/8 – Início do período de inscrições

10/9 – Último dia para inscrições

14 a 19/10 – Provas de habilidades específicas antecipadas das carreiras de Música (em São Paulo) e Artes Visuais

5/11 – Divulgação das listas de aprovados nas provas de habilidades específicas antecipadas de Música (em São Paulo) e Artes Visuais

19/11 – Divulgação dos locais de exame da 1.ª fase

25/11 – Exame da 1.ª fase

17/12 – Divulgação da lista de convocados e dos locais de exames da 2.ª fase

6 a 8/1/2013 – Provas da 2.ª fase

9 a 11/1/2013 – Provas de habilidades específicas

2/2/2013 – Divulgação da 1.ª chamada de convocados

Unicamp

20/8 a 14/9 - Período de inscrições

11/11 - Prova da 1.ª fase

13 a 15/1/2013 - Provas da 2.ª fase

21 a 24/1/2013 - Provas de habilidades específicas

4/2/2013 - Divulgação da lista de aprovados em 1.ª chamada

Unesp

17/9 - Início do período de inscrições

11/10 - Fim do período de inscrições

18/11 - Prova da 1.ª fase

4/12 - Divulgação dos aprovados para a 2.ª etapa

9 a 15/12 - Provas de habilidades específicas para cursos da capital e de Bauru

16 e 17/12 - Provas da 2.ª fase

28/1/2013 - Divulgação da lista de aprovados em 1.ª chamada

5 e 6/2/2013 - Matrícula dos aprovados na 1.ª lista

Unifesp

1.ª prova - Enem (data a ser divulgada pelo Inep/MEC)

13 e 14/12 - Provas de conhecimentos específicos

30/1/2013 - Divulgação dos resultados

7/2/2013 - Matrícula dos aprovados em 1.ª chamada

PUC-SP

28/10 - Início do período de inscrições

22/11 - Fim do período de inscrições

2/12 - Prova

18/12 - Divulgação do resultado

PUC-Campinas

30/11 e 1/12 - Provas

12/12 - Divulgação do resultado