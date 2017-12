Fuvest divulga terceira chamada do vestibular 2010 A Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest) divulgou hoje a terceira lista de candidatos aprovados no vestibular 2010. O vestibulando pode conferir a lista no site da instituição (www.fuvest.br), clicando em "Vestibular" e, depois, em "Listas". Os 1.162 convocados deverão fazer a matrícula amanhã. No ano passado, a terceira chamada convocou 924 vestibulandos.