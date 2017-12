Fuvest divulga terceira chamada com mais de mil aprovados

A Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest) divulga nesta segunda-feira, 8, a terceira lista de candidatos aprovados no vestibular 2010. Veja também: Matrículas de aprovados no Sisu começam nesta terça-feira ProUni abre 2ª etapa de seleção com 85 mil bolsas disponíveis Veja mais notícias sobre educação no Estadão.edu O vestibulando pode conferir a lista aqui. Os 1.162 convocados deverão fazer a matrícula nesta terça-feira, 9. No ano passado, a terceira chamada convocou 924 vestibulandos. Dessa lista só constam candidatos que manifestaram interesse por vagas restantes nos dias 25 e 26 de fevereiro. As duas próximas chamadas serão divulgadas nos dias 12 e 18 de março.