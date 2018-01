Fuvest divulga segunda lista de aprovados; confira

SÃO PAULO - A Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest) divulgou nesta quinta-feira, 9, a segunda lista de convocados para a Universidade de São Paulo (USP) e para o curso de Medicina da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa. No total, foram chamados nesta segunda lista 1.715 pessoas: 1.318 novos aprovados e 398 que tiveram a solicitação de remanejamento atendida.

Os aprovados devem efetuar matrícula presencial nos dias 13 e 14 de fevereiro (segunda e terça-feira da semana que vem), no serviço de graduação da unidade onde foi chamado. Para a USP, é preciso entregar a seguinte documentação: (1) certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente, com respectivo histórico escolar ou diploma de curso superior devidamente registrado (uma cópia); (2) documento de identidade oficial (uma cópia); (3) foto 3 x 4 com menos de um ano. E para a Santa Casa: (1) comprovante de conclusão do ensino médio e respectivo histórico escolar; (2) documento de identidade - RG; (3) Cadastro de Pessoas Físicas - CPF; (4) duas fotos 3 x 4 recentes.

A terceira chamada será divulgada no dia 17 de fevereiro (sexta-feira da semana que vem).

Confira a seguir os aprovados:

---------------------------A---------------------------

ADAH ALICE VIGILATO DOS SANTOS 4991295 225-53

ADEWALE CHRISTOPHER LUCAS FONSECA AKA 3629158 225-53

ADRIANE KAORI KOHAKURA SHOMIJA 1794392 255-62

ADRIANNE MARY ITO 4512371 165-29

ADRIANO BRANT FAVARIN 1046331 790-51

ADRIANO PAULO APARECIDO P DE OLIVEIRA 4503582 855-78

ADRIEL MARQUES NUNES 5276461 215-50

AGATHA VITORIA DA C T GIL DE OLIVEIRA 1014515 500-36

AIX MATHEUS OBAGE CORREA 3225482 225-54

AIZA CARVALHO PEREIRA 3886238 285-72

ALAN REBOUCAS MARINHO 4978740 790-51

ALAN SIDNEI DE SOUZA MEDEIROS 4399105 825-73

ALAN XAVIER DA SILVA 5404135 825-73

ALBERTO MIRANDA RIBEIRO COSTA 5004803 500-36

ALEJANDRA THAIS GUILLEN OLIVEIRA 5042405 235-57

ALESSANDRA DA CRUZ NUNES DE MORAES 5272769 775-40

ALESSANDRA HONORIO BOROSKI 2270955 445-21

ALESSANDRA PEDRAO SANTANA 1039707 700-10

ALESSANDRO MACIEL MORETTI 4984607 825-73

ALESSANDRO ZANARDO NETO 5022153 785-48

ALEX SANDRO CARVALHO GALDINO 4969384 100-20

ALEXANDRE ARAUJO SEIGNEMARTIN 5008577 790-63

ALEXANDRE FERNANDES BINA 3704956 190-40

ALEXANDRE HENRIQUES DA SILVA 1024324 790-55

ALEXANDRE MIRRA GALANTE MILLER 1006721 775-43

ALEXANDRE PEDROSO JANAS 6492266 790-54

ALEXANDRE ROBERTO CARRER 2411014 825-73

ALEXANDRE SHOJI MORI 2371826 500-36

ALEXCOLMAN TOCHUKWU APUNIKE 7540664 795-64

ALEXIA VICTORIA DA COSTA SANTOS 1045973 535-45

ALFONSO CELSO FERREIRA DE ARAUJO 1776210 160-27

ALICE CHRISTINA KAFRUNE PIMENTA 2137809 790-60

ALICE UVA LOPES 2129591 460-26

ALINE ALVES AMORIM 2879828 575-53

ALINE HERNANDEZ MARQUEZ SARAFYAN 1980361 500-36

ALINE MARIA SPAKAUSKAS BROCCO 2697252 160-28

ALINE MENDONCA RAMOS 4966018 445-21

ALINE YASMIN OLIVEIRA INACIO ALVES 1398578 560-50

ALINE YUMI CASTRO SHIBATA 3263376 700-10

ALMIR LUIZ APARECIDO VALVASSORA JUNIOR 7465973 410-13

ALTENOR GONCALVES DA SILVA JUNIOR 1034165 235-57

ALVARO LUZ ALVES COUTINHO 5683471 175-37

AMANDA BOMFIM MYNSSEN COELHO 6252292 760-27

AMANDA CALANDRIN DE BARROS 6757202 815-68

AMANDA CAMARGO LOPES 1654725 775-37

AMANDA CAMPOS NOCERA 4012398 560-50

AMANDA COMARIM DE FREITAS ARCANJO 2251271 480-31

AMANDA DA COSTA OLIVEIRA SANTOS DIAS 4395929 225-53

AMANDA DOS SANTOS OLIVEIRA 7546119 445-22

AMANDA KAROLINE RIBEIRO DE SA 5225011 775-35

AMANDA SANTOS INACIO 7013174 780-45

AMANDA TIEMI AOKI 2387517 275-69

ANA BEATRIZ DEFENDI DA SILVA 5029482 865-79

ANA BEATRIZ LEAL MACHADO PEREIRA 2255177 165-31

ANA CAROLINA CAVALCANTI VALENCA 2277630 825-71

ANA CAROLINA DE FREITAS DO AMARAL 2141840 165-33

ANA CAROLINA DE SOUSA CANTON 3485619 445-21

ANA CAROLINA FAINELO DE OLIVEIRA 4510114 710-14

ANA CAROLINA LOPES DE OLIVEIRA 1021538 165-35

ANA CAROLINA MARTINS MONTEIRO PINTO 2688919 140-21

ANA CAROLINA RODRIGUES DO ESPIRITO SANTO 5842016 795-64

ANA CAROLINA SOUZA RAMOS DE CARVALHO 3476463 790-54

ANA CATARINE DA VEIGA OLIVEIRA 7463980 475-30

ANA CECILIA FLORENCIO BEZERRA 1032698 235-57

ANA CLARA CAMPANELLI NOBREGA 6253145 500-36

ANA CRISTINA ANDRIANI CARACCIOLO 2994314 510-38

ANA CRISTINA YUMI UTSUMI 2382776 790-63

ANA FLAVIA GARCIA BABA 2540151 225-53

ANA FLAVIA PEREIRA DUARTE 5658280 225-53

ANA FLAVIA VILLELA DE A B DE GUSMAO 1666810 165-31

ANA GABRIELA FURLANETO KOGA 2378023 500-36

ANA ISLA BARROSO ALVES 5033908 145-23

ANA JULIA BONINE DE MELO 7912292 795-64

ANA JULIA PUPPIN DE CAMPOS TOLEDO 5652611 485-32

ANA LAURA IVANOV CARVALHO 5277093 815-68

ANA LUISA RODRIGUEZ GINI 6875122 825-71

ANA LUIZA GODOY URBINI 2690578 500-36

ANA MARIA CANHAMEIRO 4967497 560-50

ANA PAULA BARCIELLA FRANCO 7555367 520-40

ANA PAULA NEGRAO FERREIRA 5249973 235-57

ANA PAULA TAVARES 6490938 465-27

ANA RITA OPRINI MARAMARQUE 6879932 575-53

ANA RUTH ASSUMPCAO GOMES 5852470 445-22

ANA SOPHIA DANTAS FRANCA 2536523 235-56

ANDERSON DE CASTRO REMEDIO 5848624 485-32

ANDRE CARAMEL ROCHA 1388178 710-15

ANDRE CESAR LUCHIARI 7335606 745-24

ANDRE DE VASCONCELLOS CORREA 7567031 785-49

ANDRE FELIPE DA SILVA ANTUNES 1010374 710-14

ANDRE GUSTAVO ESPINHOSA COLADELLO 6374710 785-49

ANDRE LUCIANO GIOVANNI G GIL C CHIARA 1064849 235-57

ANDRE OLIVEIRA DOS SANTOS 1264091 255-63

ANDRE OYAMA CATTARUZZI 5002859 165-34

ANDRE PALAIA BRUNO 2531782 775-36

ANDRE PFAFFENBACH PIFFER 4986743 765-30

ANDRE RICARDO HENRIQUEZ SILVA 4275698 460-26

ANDRE TAVEIRA AERNOUDTS 4988146 450-23

ANDRESSA DE PAIVA CORREA 6875058 235-57

ANDREZA TIEMI NAGO 4995906 775-39

ANNA BEATRIZ SANCHEZ SILVA 1386000 430-17

ANNA LIS ALBUQUERQUE PINHEIRO BARBOSA 6013641 780-45

ANNE CAROLINE BOVE 5671580 530-43

ANNE RODRIGUES NICOLETTO 5853774 525-42

ANTONIO BRACHER FRANCIOSI 1976733 400-11

ANTONIO FERNANDO DA SILVA 1021513 825-71

ANTONIO HENRIQUE QUEIROZ SIMEI 7906154 720-18

ANTONIO PEDROSA FERREIRA 1036903 790-52

ANTONIO ZANGARI GIMENES 4771947 715-17

APOENA MAGNANI FAGUNDES 4279586 465-27

ARAIENE PERES PEREIRA 4968357 840-75

ARLINDO ALVES PEREIRA JUNIOR 1998174 436-19

ARTEMISIA RENATA PORTO 6251330 790-55

ARTHUR ABDALA DINIZ OLIVEIRA 4152699 825-72

ARTHUR BREGIEIRO DA FONSECA 2372401 470-29

ARTHUR COLNAGHI DE ALMEIDA NEVES 2700920 550-48

ARTHUR FERNANDES 3706537 225-54

ARTHUR YUJI KOKETSU 4272652 460-26

ARTHUR YUKIO KITAGAWA GRIZOTTO 7021192 765-29

ARUA FAVA DA COSTA 7042343 725-19

AUGUSTO DO NASCIMENTO IZAIAS 1252395 575-53

AUGUSTO JOSE MANGINI DOS SANTOS 5274600 775-41

AURILIO DOMINGUES DA SILVA FILHO 4974456 855-77

---------------------------B---------------------------

BARBARA CANTO BUCHALA 2385256 165-32

BARBARA DE SOUZA 3708196 225-54

BEATRIZ ALVES DE PAULA 5845927 725-19

BEATRIZ BARBOSA SANTOS NASCIMENTO 1799507 730-20

BEATRIZ BOSI FIORUCI 4018102 775-32

BEATRIZ BRANDAO DA SILVA 5539325 790-62

BEATRIZ BRITO COSTA 2990740 535-45

BEATRIZ BUZELIN ICHIKAWA 4384377 565-51

BEATRIZ CRISTINA RODRIGUES SILVA 2404767 425-16

BEATRIZ FACCION BORGES DA SILVA 5529968 210-48

BEATRIZ FAVINI CHICARONI 4275239 710-14

BEATRIZ GIULIA SANTOS SOUZA 4770230 235-56

BEATRIZ MIAN FRAZZON 7472074 260-64

BEATRIZ MURANO CAPUCHINQUI 2676354 165-33

BEATRIZ NEVES GONCALVES FERREIRA 1255167 560-50

BEATRIZ ORTIZ DE FREITAS VIEIRA 7901449 490-33

BEATRIZ ROSSI RAMOS 7467690 260-64

BEATRIZ SALUTTI TALARICO 5011445 225-54

BEATRIZ SIZILIO DOS SANTOS 5001110 450-23

BEATRIZ SOARES DOS ANJOS 4023537 565-51

BEATRIZ VISCONTI 1815139 790-55

BEATRIZ YAMAMOTO TEODORO 4756895 765-29

BENEDETTO GIANNELLI 3659540 165-31

BERNARDO CORREA LIMA EL YANES 2373574 145-23

BERNARDO PAVAM LEAO TAGLIARI 3900499 235-57

BIANCA CAMARGO MARCHI 5015850 855-78

BIANCA CHIARI 4006897 460-26

BIANCA LIMA SANTOS 4383065 710-15

BIANCA LIRA SILVA SANTOS 4992881 465-27

BIANCA NAOMI TAKAMURA 4749573 535-44

BIANCA VASCONCELOS DOS SANTOS 1990747 285-72

BIANCCA REGINA FIGUEIREDO LARIZZATTI 2135911 485-32

BRENDA JACOMELLI 6872674 765-29

BRENDON HUDSON CARDOSO 6869728 710-16

BRENO GUARIGLIA PEREZ 6879544 710-14

BRENO SCHMIDTKE RODRIGUES 4503835 195-43

BRENO SENEFONTE FERREIRA 1065189 165-30

BRENO TERUO OKAMOTO 2718725 775-32

BRUNA APARECIDA BALDUINO LOURENCO 7492034 485-32

BRUNA DISERO 3647569 220-51

BRUNA EDUARDA FRANCO DE LIMA 4984653 825-71

BRUNA EMANUELE DE OLIVEIRA 1660023 215-50

BRUNA FELIPPE FERREIRA 7326557 416-15

BRUNA GOMES DA SILVA 7038890 725-19

BRUNA HEITZMANN DE CUNTO 2874254 825-73

BRUNA LETICIA DA SILVA FARIA 5529893 705-11

BRUNA REZENDE SANTOS 1013751 500-36

BRUNA SILVA DOS SANTOS 4745087 235-57

BRUNA WENYI CHUANG JOU 2672879 460-25

BRUNA ZEFERINO MATHIAS 5032731 520-40

BRUNNO VIVONE BUQUETE PAIVA 2700531 500-36

BRUNO ANDRADE LEITE 3628907 775-35

BRUNO BARREIRA CAETANO 7496659 525-42

BRUNO BISTERSO DOS SANTOS 5017697 785-48

BRUNO BOER 2255394 500-36

BRUNO CESAR MARTIN DE SOUZA 5270825 400-11

BRUNO COSTA DE SA LEITAO TORO BATISTA 3296216 255-63

BRUNO DANIEL BORTOLETO 2882863 230-55

BRUNO DANTAS DA GAMA FIGUEIREDO 1999162 130-19

BRUNO FERRAZ ITOYAMA 6876570 205-46

BRUNO GOMES DE OLIVEIRA 5541326 790-62

BRUNO GUALTIERI JESUINO 6870456 540-46

BRUNO GUSTAVO SILVA 2262638 145-22

BRUNO HIDEO MATSUMOTO 2873063 775-32

BRUNO HIROSHI KAJI HARUYAMA 4001989 500-36

BRUNO IDERIHA SUGAHARA 7517092 765-30

BRUNO LEMES BELARMINO 2275742 210-47

BRUNO LOPES DA SILVA MANNA 7568806 830-74

BRUNO LUIZ FERNANDES 5401947 140-21

BRUNO MASSANORI MATSUMURA 2397187 500-36

BRUNO MIKE BANHO 7011604 790-53

BRUNO MONEDA ALBERTO DOS SANTOS 7485634 785-49

BRUNO PRASINOS BERNAL 3485680 775-32

BRUNO RODRIGUES MARQUES 3648411 436-19

BRUNO ROMEIRO MISSAO 7550142 830-74

BRUNO SCABORA DE OLIVEIRA 7018221 730-20

BRUNO SILVA SANTOS 3641452 436-19

---------------------------C---------------------------

CAIO BUENO MURRACE 2870487 460-25

CAIO HENRIQUE BURANELLO DOS SANTOS 6490265 735-21

CAIO PESSOA MASCARIN 5668505 825-71

CAIO SGOBBI PARANHOS DA COSTA 7479574 450-23

CAIO ZAGO CUENCA 6891226 785-47

CAIQUE NOVAES PEREIRA 3480344 710-14

CAMILA BATISTA DE ARAUJO 3229096 235-57

CAMILA GOMES VILLELA 1802348 145-22

CAMILA LIMA DA COSTA 1033202 500-36

CAMILA MALINARA DE SOUZA 4648161 485-32

CAMILA MAZZOTTO DE CARVALHO 1006170 220-52

CAMILA SANTANA ALVES 3286421 235-56

CAMILA SANTOS CALUCIO 3233116 705-12

CAMILA VILLA LOPES DA SILVA 3280023 225-53

CAMILLA BITENCOURT FARIAS 1810875 440-20

CAO BITTENCOURT FERREIRA 2369743 165-33

CARINA ALVAREZ 1023457 775-43

CARLA ALMEIDA DOS SANTOS 1777910 740-23

CARLA CRISTINA DOS SANTOS 4026558 275-69

CARLA FERREIRA DUARTE 7331928 445-22

CARLA MIDORI IIYAMA 2530189 780-46

CARLOS ANDRE GOMES JUNCIONI 2867509 780-46

CARLOS EDUARDO AIUB FERREIRA 2140075 775-35

CARLOS EDUARDO ALVES FURTADO MENDONCA 1805216 460-26

CARLOS EDUARDO QUILICE GONCALVES 7334721 705-11

CARLOS HENRIQUE YUI MORELLO 2135830 775-33

CAROLINA ALONGI CURTO 5003360 765-29

CAROLINA BUSSAB 6752116 540-46

CAROLINA CARMELLO ALMEIDA 6486612 100-20

CAROLINA CHIERICATO RIBEIRO 7503274 805-66

CAROLINA DORNELA DE OLIVEIRA 1981171 215-49

CAROLINA DUARTE PINTO 2680826 160-26

CAROLINA FERNANDA YUMI SATAKE YAMADA 4533796 535-44

CAROLINA GRANDINO PEREIRA DE MORAIS 1778192 255-63

CAROLINA HYUN JI NO 2392717 225-53

CAROLINA LACERDA CAVALLARI 5253780 450-23

CAROLINA SAMOGIN CAMPIONI 5002631 515-39

CAROLINA TIEMI HASHIMOTO SHIINA 2880976 235-56

CAROLINE APARECIDA GRECCO DE ALMEIDA 3999531 550-48

CAROLINE BONANI CONTI 7330858 740-23

CAROLINE DE MATTOS CARREIRO 4634852 500-36

CAROLINE GOMES DE OLIVEIRA 7554518 730-20

CAROLINE MONCAIO MODA 5653503 410-13

CAROLINE OLIVEIRA LISBOA 1007759 445-21

CAROLINE SILVA DE OLIVEIRA 4397710 705-11

CAROLINE TOGNATTO RIBEIRO 1819671 235-56

CASSIO SABINO DE OLIVEIRA 2381496 160-27

CATARINA GREGORIN AFONSO 2408452 235-56

CATARINA LUIZA CONTRERA VERGUEIRO 2671873 165-35

CATARINA PEDRASSI DE FRANCA LEITE 2143712 790-51

CATARINA SACCOMANDI 2399882 165-32

CATARINA STEVANATO SOARES 3672056 570-52

CECILIA MEDEIROS DO LIVRAMENTO BARRETO 1023763 105-13

CESAR DE OLIVEIRA FRANCO 2280853 520-41

CESAR FELIPE LARA VIEIRA 5004380 785-48

CESAR YUDI KURAMOTO 4005368 765-28

CHEYENNE LOTURCO LUZ 1013040 415-14

CHIARA DELLA VEDOVA 5020775 490-33

CHRISTIAN GONCALVES DIAS 4520119 815-68

CHRISTIAN IDA DANTAS GARCIA 3688765 165-33

CIRO SOUSA DE MOURA FE 4757196 775-39

CLARA ALMEIDA RAMOS CAIADO 2535407 160-27

CLARA DOS REIS FERREIRA 6248059 780-46

CLARA SERRANONI SOARES DA SILVA 2148271 225-53

CLAUDIA EMI HIGASHI 1033138 460-25

CLAUDIO JORGE LOPES FILHO 4773268 710-15

CRISTIANA AFONSO AKEL 7567469 100-30

---------------------------D---------------------------

DAFNE RACA BROMBERG 1972215 500-36

DAIANE COSTA DE CARVALHO 3240228 235-57

DANIEL ALVES MATOS 3482605 790-51

DANIEL AMARAL BRIGANTE 6900821 790-53

DANIEL BOLSONARO VAZ FILHO 4986017 710-15

DANIEL MARTIN CABOCLO PERES 2133102 460-26

DANIEL MATHEUS BRANDAO LENT 2384866 710-15

DANIEL MEDEIROS MENDES 3274740 825-73

DANIEL NEGREIROS LOBO 1539139 790-58

DANIEL PENNA CHAVES BERTAZZO 7019259 710-16

DANIEL RICARDO LEGRADY 2706616 790-63

DANIEL SHINJI YUACA 1025530 775-39

DANIEL VICTOR QUEIROZ DE SOUZA 7500140 710-16

DANIELA DURAES DE OLIVEIRA 2533178 195-43

DANIELA GRISI OLIVEIRA 1675477 535-45

DANIELA GUIDO PEREIRA 5394634 500-36

DANIELA MAYUMI MATSUDA 2393071 225-54

DANIELA OLIVEIRA FERNANDES 4511821 400-11

DANIELA PAULA SAPORITO PENTEADO 1779935 775-36

DANIELA VALDIVIESO 3238056 460-25

DANIELA YAMAZAKI SPINOLA FERNANDES 1829651 705-11

DANIELE BAPTISTINI DE SOUZA 4975437 480-31

DANIELE ELENE CORTE CARDOSO 2150233 190-40

DANIELLE DOS SANTOS VIEIRA 3275115 215-50

DANIELLE VIEIRA DE MELO GOMES 5251344 235-56

DANILO AUGUSTO SOARES LAVOR COSTA 2150525 275-70

DANILO DE ALMEIDA BUOZO 7466185 795-64

DANTE ALEXANDRE VAGNOTTI FILHO 2557414 160-28

DAVI BRAGA DE VASCONCELOS GUEDES 3263141 775-39

DAVI CAMARGO DOS SANTOS 4757812 790-55

DAVID MACEDO DA SILVA 3288380 130-19

DAYANE SILVA DE ANDRADE 3651304 485-32

DEBORA GONCALVES OLIVEIRA 1793850 500-36

DEBORA KOBAYASHI MENDES DE OLIVEIRA 3480885 165-34

DEBORA YUME TAKEMOTO 2264703 480-31

DEBORA ZANATTA PEREIRA MONTEIRO 2705311 425-16

DEBORAH APARECIDA ASSAD BAZO 1078806 285-72

DEIZE GRAZIELE CONCEICAO F FELICIANO 2383465 500-36

DENIS AUGUSTO DE CAMPOS JUNIOR 4142356 165-35

DENIS TRINDADE E SILVA 3712270 825-71

DENISSON JOSE PANTA OLIVEIRA 2549030 775-39

DERNEVAL RIBEIRO RODRIGUES DA CUNHA 1052722 825-71

DIEGO DA SILVA FERREIRA 5001248 710-16

DIEGO DE SOUSA RODRIGUES 1395621 195-42

DIEGO MERA GUIMARAES 2256489 710-15

DIEGO NOVAK DE OLIVEIRA VITALE 3669260 210-48

DIOGO PEREIRA DA SILVA 3640585 210-48

DIOGO SARTORELLI CORREA 3627207 160-27

DOUGLAS BELANI 1821341 825-71

DOUGLAS BOTI DOS SANTOS 3683259 790-54

DRIELE OLIVEIRA FERNANDES 6025259 560-50

---------------------------E---------------------------

EDNALDO CARVALHO SANDIM 1070364 190-40

EDSON COSTA 2558651 255-62

EDSON MITSURO KATO JUNIOR 4760153 500-36

EDSON MORAIS ALVES 4533134 235-57

EDSON SHIMADA 7496709 160-28

EDUARDA LIZIER RIBEIRO 1030829 825-71

EDUARDO ANDRADE MOTTA 1976847 165-35

EDUARDO ASAKURA 1788806 145-22

EDUARDO BORGES GUERRA PILLON 2533185 500-36

EDUARDO CASTRO PERES RAMOS 1265318 200-45

EDUARDO GABRIEL VERRACI ALVES 6879537 755-26

EDUARDO KENDY NAKAMUNE UEZU 3896047 775-33

EDUARDO NAOKI ABE 1045044 165-35

EDUARDO OLIVEIRA DE QUEIROZ 1819739 400-11

EDUARDO PLAZA NALINI 4635491 775-35

EDUARDO REIS CAVALCANTE DE FARIAS 6881584 765-28

EDUARDO RIBEIRO DE SOUZA FRANCO 1011191 470-29

EDUARDO STEIN TANIGUTI 3241892 165-31

EDUARDO TADASHI ISHIKAWA 2707839 825-73

EDUARDO VIEIRA DE CAMARGO DUARTE 4151024 815-68

EDUARDO VINICIUS TAVARES RODRIGUES 1822201 240-59

EDVALDO DE ARAUJO BERALDO 5678296 720-18

ELEN DA SILVA ARAUJO 7496367 465-27

ELISA COLOMBARI ADORNI 7520665 235-57

ELISA MARTINS DOS SANTOS 3226253 710-15

ELISEU WENZEL NETO 4278872 215-49

ELLEN MIROSEVIC 4627886 720-18

ELOISA ANTUNES TELLES DE MENEZES 1830251 240-58

ELUSA MARIA PAIVA CORREA 6022310 440-20

ELYA RICARDO CASSIMIRO 7463933 445-22

EMANUEL DE ASSIS LOUZEIRO P JUNIOR 3708723 165-34

EMERSON DE ALMEIDA RODRIGUES 1394633 235-56

EMILLY DAYANA DE CASTRO A NASCIMENTO 4990179 445-21

EMMANUEL ROBERTO DE OLIVEIRA SOUZA 2557204 235-57

ENRICO BERGAMASCHI WEINSTOCK 2141017 790-57

ENZO CONTESINI ZUGLIANI 5407708 775-40

ENZO FRANCO POLIZEL 2985151 160-28

ENZO SAKASHITA NISHIMOTO 2379157 165-32

ERIC GARCIA DE ANDRADE 4526061 825-72

ERICA FAVARO 5402248 445-21

ERICK HIDEKI NARIHISA FUSUMA 4386054 855-78

ERIKA STANCEY DE HARO 3648354 500-36

ERNESTO ETULAIN 4983245 195-42

ESTEVAO GIUSEPPE PALESE 4388219 815-68

ESTHER MARTINS DE CARVALHO OLIVEIRA 5653364 255-63

EULLER DOS SANTOS DE SOUZA 4398341 560-50

EVANDRO GABRIEL OLIVEIRA DAS VIRGENS 5267366 790-59

EVANDRO MARQUES DE CASTRO JUNIOR 1794047 715-17

EVANDRO MORONI JUNIOR 7910409 830-74

EVELYN CAROLINE DOS SANTOS BRAZ 6248123 730-20

EVERALDO CARLOS DA SILVA 6506794 215-50

EVERTON SERGIO BORGES DA SILVEIRA 6005121 815-68

EWERTON PATRICK SILVA DO AMARAL 7469594 710-15

---------------------------F---------------------------

FABIANA CARDOSO JABUR 5650546 165-34

FABIANA DALACQUA MENDES 5006149 710-15

FABIANO RAFFAELLI MACEDO 3677231 500-36

FABIO FERNANDO TARDELLI PIKUNAS 4748667 775-33

FABIO FOGARIN DESTRO 4755537 710-16

FABIO LOPES GONCALEZ 7562632 865-79

FABIO OKAGAWA 1988486 740-22

FABIOLA RIBEIRO DE OLIVEIRA 5403065 700-10

FABRICIO DADALT DE OLIVEIRA 7542520 435-18

FAUZER HENRIQUE LOPES DE ARAUJO 5277061 780-46

FELIPE AUGUSTO CIA SANTOS 5015543 140-21

FELIPE BARBOSA ALVERNAZ 2678736 500-36

FELIPE BIONDI 2384179 265-66

FELIPE BORIN RODRIGUES 7485239 865-79

FELIPE BUENO ZULAR 1968957 160-28

FELIPE CARVALHO CORTEZ 1811621 415-14

FELIPE CAVALCANTE SOBRINHO 3293234 275-70

FELIPE CAVICHIOLI MARTINS 6634826 195-43

FELIPE COSTA RODRIGUEZ 3661533 235-57

FELIPE DE OLIVEIRA 7774197 710-14

FELIPE DEL RIO DE BARROS 7907772 155-25

FELIPE FRANCO MARIN 6370586 710-15

FELIPE GARAVELLO URSO 5028124 755-26

FELIPE JACOBOVITZ 1998007 775-39

FELIPE MACEDO DIAS 3679289 165-30

FELIPE MARTINS DE ANDRADE DA SILVA 3627335 220-52

FELIPE MAYRINK DE OLIVEIRA 4014666 436-19

FELIPE PENTEADO PANEGHINE 4516882 800-65

FELIPE PEREIRA ALVES 6123511 790-52

FELIPE RABACHUTE VELOSO 6889136 810-67

FELIPE RAMOS SANT ANNA 3659443 235-57

FELIPE RIBEIRO FABBRINI 1025764 775-32

FELIPE SILVESTRE KAIBARA 5021910 775-35

FELIPE VINICIUS DE SOUSA 6514129 710-15

FERNANDA ARANTES SANCHES 5256875 530-43

FERNANDA CAMARGO BARTALOTTI SILVA 2706655 215-49

FERNANDA DAMASCENO DE SOUZA 1014127 775-32

FERNANDA DE CASSIA FORATO 3509041 235-57

FERNANDA DO ROCIO PORTELA 4777470 235-56

FERNANDA EVELYN VILACA DOS SANTOS 2381020 235-56

FERNANDA GIBELLI 3253108 775-33

FERNANDA GONCALVES DE CAMPOS 4960218 570-52

FERNANDA LIPARI FERRARI DE SANTANA 7491128 140-21

FERNANDA LOPES DE SANTANA 3002593 560-50

FERNANDA MENDES SOUZA 2131891 165-30

FERNANDA MOURA RIBEIRO 4387918 705-11

FERNANDA NAMIE MARQUES HIRAI 1779846 165-31

FERNANDA OKANO PINTO DE OLIVEIRA 1976808 165-34

FERNANDA STUZENEKER SAMPAIO RIBEIRO 3501280 145-23

FERNANDO AKIO BANCHO 3484727 790-57

FERNANDO BLANC LORENZI 3228724 235-56

FERNANDO BRASIL SALES 1968964 765-30

FERNANDO COSTA LUCHIARI 4993175 215-50

FERNANDO DANTAS VALVERDE 2142180 235-57

FERNANDO FLORES BASTOS 3891317 160-27

FERNANDO GARDIM CASAROTTO 3477825 710-15

FERNANDO HENRIQUE CARVALHO DE A CARDOSO 6246631 770-31

FERNANDO HENRIQUE MURADI COELHO 4507171 775-42

FERNANDO LAZAR 2685606 500-36

FERNANDO MAGALHAES PERGHER 6369300 160-28

FERNANDO NEUMAN 2999076 790-53

FERNANDO YASSUJI UEMA 1809976 535-44

FILIPE ADOLPHO MOYA CAVALCANTE 2147721 165-34

FILLIPI VENANCIO PEREIRA 2554336 825-71

FLAVIA DE BARROS FRANCO 5850988 795-64

FLAVIO SILVA E MARICATO 2411676 165-35

FLORA SPINA ADEODATO DE SOUZA 1064831 480-31

FRANCISCO CHAMANI MACHADO 2411199 210-47

FRANCISCO OLIVEIRA ZUCCHI 3878483 500-36

FRANK CHARLES VERGUEIRO DE LIMA 5025594 765-29

FREDERICO ALMEIDA DE BARROS B RAMALHO 1075831 190-40

FREDERICO ROSSETTO BIANCHINI 6903251 790-62

FREDERICO SARTI DA SILVA 2865725 500-36

---------------------------G---------------------------

GABRIEL ALVES DE OLIVEIRA E OLIVEIRA 1780446 780-45

GABRIEL ANDRES ARSKY BAFALLUY 1670890 165-33

GABRIEL ANDREY PEREGO NUNES 6367234 710-15

GABRIEL AUGUSTO CORREA DUTRA 6511581 775-32

GABRIEL AUGUSTO SANTOS MEYER 6013456 190-40

GABRIEL BALTAZAR DOMINGOS 7472100 710-16

GABRIEL BORIN MACEDO 7752254 770-31

GABRIEL BRAGA VILLA 3654535 500-36

GABRIEL BRENER FERREIRA 1990050 165-35

GABRIEL CECCI TARDIOLI 2253532 790-60

GABRIEL CHEBAN DO PRADO MENDES 6872959 710-15

GABRIEL CORTES LOUREIRO 5257938 710-14

GABRIEL CURTI 5011783 100-15

GABRIEL DA ROCHA RIBEIRO 3890343 436-19

GABRIEL DE ALBUQUERQUE ALMEIDA MENDES 1047579 165-30

GABRIEL DE FREITAS LOPES 4030229 215-50

GABRIEL DE LIMA VERGUEIRO 5389637 855-78

GABRIEL DEL NERO SILVA 5535736 825-73

GABRIEL DOS SANTOS BRITO 2393460 710-16

GABRIEL FACHIN MELEGA 7014828 175-37

GABRIEL FERNANDES DE CARVALHO 1011298 790-50

GABRIEL FRANCO DUTRA LEITE 7910843 770-31

GABRIEL GARCIA COSTACURTA 5401833 165-32

GABRIEL HANJIN PIETRANGELO KIM 7574378 100-20

GABRIEL HENRIQUE ABREU SILVA 6886535 815-68

GABRIEL HENRIQUE PASTORELO MOREIRA 5650806 825-72

GABRIEL LELIS DE MORAES VIANNA GOMES 2985692 280-71

GABRIEL LOPES COELHO 2374548 215-50

GABRIEL LUCAS DA FONSECA 3499420 855-78

GABRIEL LUIS FRANCO RUY DE SOUZA 4635609 435-18

GABRIEL MAGALHAES VIDAL DE LACERDA 1969070 210-47

GABRIEL MAHFUZ FRAZAO 1978524 165-29

GABRIEL MANETTI DE MENEZES 1803158 775-38

GABRIEL MARCOS DE SA LOANGO BORGES 6371019 775-39

GABRIEL MELLONI TROMBINI 5018062 785-47

GABRIEL MORETE DE AZEVEDO 4754734 790-51

GABRIEL MOTA LEONOR DO NASCIMENTO 6255452 515-39

GABRIEL NAKAHARA TURRI 2144764 710-15

GABRIEL OLIVEIRA FERRAZ 5269716 405-12

GABRIEL OLIVEIRA SANTOS 5268532 785-48

GABRIEL PARZANES DE LIMA 2863650 710-15

GABRIEL PIOVESAN NAGAMINE 1975695 500-36

GABRIEL PIRES DE ARRUDA CAMPOS 6368368 540-46

GABRIEL POCCI ANTONIO 6869678 825-71

GABRIEL RODRIGUES DE ALMEIDA RAMOS 6370465 710-15

GABRIEL RODRIGUES DE ARAUJO 5009017 830-74

GABRIEL SANTANA DE SOUZA 3698446 825-70

GABRIEL SILVA DE OLIVEIRA 3225750 740-23

GABRIEL SILVA SALES 3484702 805-66

GABRIEL VICTOR SOARES ANDRIANI 3646321 775-38

GABRIEL WOLFGRAM VENTURIM 3247984 165-32

GABRIELA ALVES ALTOMARE COSTA 4750636 210-48

GABRIELA ALVES COSTA 7515942 795-64

GABRIELA ALVES DE OLIVEIRA 3479018 235-57

GABRIELA ALVES GOMES DELAVALD 7467270 790-53

GABRIELA APARECIDA CARMOZINI 7479706 545-47

GABRIELA BARRA NOVA CORDEIRO 4505544 235-56

GABRIELA BASSI FERREIRA DA SILVA 7487806 445-21

GABRIELA BOLELA DA SILVA 7903215 445-21

GABRIELA BRINDO DOMINGUES 3656358 710-15

GABRIELA DE LIMA MORAES 5034967 205-46

GABRIELA ESTETER DE AGUIAR 7335428 445-21

GABRIELA FERREIRA CARRETERO 1392212 535-44

GABRIELA FERREIRA DA SILVA MARCONDES 1825966 200-44

GABRIELA HIDEMI OBA 4642272 705-11

GABRIELA HIKARI MIRANDA NAKAHARA 4984888 545-47

GABRIELA KOGA TONSIG 4991669 500-36

GABRIELA LUCILIA VIEIRA GOTZ 1665950 490-33

GABRIELA MACHADO SIQUEIRA 2870722 500-36

GABRIELA MAFISSIONI SCHEFFER 5018201 485-32

GABRIELA MASCELLANI 1778452 575-53

GABRIELA PEREIRA DE GOES 2145624 235-57

GABRIELA PINA 3658940 440-20

GABRIELA PIZZOL 5666671 160-27

GABRIELA RIBEIRO LOZANO 7203818 235-57

GABRIELA RICCI SOARES 4283008 225-53

GABRIELA RUIZ 6873573 790-52

GABRIELA SALIVATO PILEGGI 7525406 485-32

GABRIELA SILVA DE OLIVEIRA 7520680 700-10

GABRIELA SOARES ZOVARO 5007475 740-23

GABRIELA SOUZA SANTOS 4627217 165-34

GABRIELA TRINDADE PEREIRA 4282707 530-43

GABRIELE BERNARDONI 2131165 520-41

GABRIELI PARRA SILVA 3646339 700-10

GABRIELLA CAROLINE LEMES 7465578 140-21

GABRIELLA DE SOUZA GOMES 2546211 225-54

GABRIELLE BORGES PEREIRA 1252979 440-20

GABRIELLE GONCALVES DE CARVALHO 4993086 235-56

GABRIELLE KAROLINE MOREIRA 7908109 445-21

GABRIELY MARIA PIVETTI 6870933 570-52

GABRIELY REIS SILVA 4779997 530-43

GEORGE OTHON SILVA SANTOS 2685136 825-71

GILBERTO DE FREITAS MACHADO 1783727 790-59

GILBERTO SEIJI KABAKURA 4630708 790-63

GILSON ANDRE DE ANDRADE LIMA 3879681 770-31

GIORDANNA MALAVASI BITANTE 5677949 175-37

GIOVANA BANDEIRA DUGNANI 6892876 560-50

GIOVANA LAMANO LORIA 6904271 205-46

GIOVANA LORENZI 7016868 445-22

GIOVANA SILVA BARROS 4396397 535-44

GIOVANA TOMAIDIS SOARES DE LIMA 1668269 740-22

GIOVANNA BAZAGLIA ALVES BATISTA DA CRUZ 3627381 200-44

GIOVANNA BORGES LEAL DOS SANTOS 2273937 255-62

GIOVANNA CASAQUIA FERNANDES 7537320 490-33

GIOVANNA DE ABREU CASTELLO BRANCO 3276797 160-26

GIOVANNA DUTRA SCAGLIONE 7487101 475-30

GIOVANNA FARNEZI SILVA 4632787 215-50

GIOVANNA GARCIA CARVALHO 2252416 440-20

GIOVANNA GHIRALDINI DE NOVAES 2554165 225-54

GIOVANNA GUIMARAES CASONI 1023286 520-40

GIOVANNA JESUS GONCALVES JULIO 7471809 445-21

GIOVANNA JUNDURIAN RIBEIRO 7529002 870-80

GIOVANNA LEITE DE SOUZA 2412041 165-32

GIOVANNA LOURENCO GRAZIANI 5028099 790-51

GIOVANNA MARTINS LOSACCO 6368592 785-48

GIOVANNA PAULINI RAVAGLIA 5015251 416-15

GIOVANNA PISSOLATO MOREIRA 5395686 195-43

GIOVANNA QUEIROZ GORRI 4967981 790-58

GIOVANNA RUBIO ROTTER 2551094 150-24

GIOVANNA VELANI CORREA 4390647 815-68

GIOVANNI BASSETTO DELCORSO 3889914 500-35

GIOVANNI SIMONETTO NASCIMENTO 6487116 790-53

GIOVANNI TERLINGO FILHO 4518876 715-17

GISELI AMY MARUOKA 1802580 500-36

GIULIA BATISTA FABIANO 3249355 235-56

GIULIAN DE PAULA RODRIGUES 4392096 780-46

GIULIO GORI FONSECA 4268052 500-36

GLEICE KELI DANTAS DA SILVA 4515912 100-25

GLEISON ALEXANDRE RUFINO DOS SANTOS 6128095 780-46

GLORIA MARIA MAGALHAES LIMA 3265808 195-42

GRACIA CAROLINA DE OLIVEIRA PRETER 3878227 210-48

GRACIELA AKINA ISHIBASHI 4641925 495-34

GUILHERME AUGUSTHO ALVES BUENO 1669385 165-29

GUILHERME AUGUSTO THEODORO DA SILVA 7021300 200-44

GUILHERME BEZERRA CARNEIRO 4505416 500-36

GUILHERME CAMARGO FIUSA 5248266 790-62

GUILHERME CESAR DO NASCIMENTO 4966819 780-46

GUILHERME CORREA TEIXEIRA 2873309 500-36

GUILHERME CUNHA PRADO 1017430 160-28

GUILHERME DA MATA DE JESUS 4383663 210-48

GUILHERME DE MELLO SOUZA JORDI DERZI 5258883 165-30

GUILHERME DE OLIVEIRA VIEIRA 3655384 436-19

GUILHERME DIAS HEINZL 7333135 780-46

GUILHERME EIJI ICHIBARA 7202869 765-28

GUILHERME ESCOBAR LOPES 1378198 710-15

GUILHERME FERREIRA CUSTODIO 2690311 460-26

GUILHERME FRAIDEMBERGE ANDRIANI 2262531 825-71

GUILHERME GOMES DA SILVA 4390736 200-45

GUILHERME GONZALO COSTA CERDA 2989185 710-14

GUILHERME HENRIQUE CROSARA SEARA 7526433 805-66

GUILHERME HENRIQUE PIERINA MARQUES 3672661 790-59

GUILHERME KOIKE FOLGUEIRA 2142247 775-33

GUILHERME MARIANI 6883382 815-68

GUILHERME MOREIRA BARBOSA 3256264 165-34

GUILHERME PERISSINOTTO CAETANO 5664396 710-15

GUILHERME PORTUGAL INHA 5413312 500-36

GUILHERME RIBEIRO FRATTINI 1038256 255-63

GUILHERME RODRIGUES DE AMORIM 3694790 825-71

GUILHERME SILVA PEDROLLO 7994019 100-30

GUILHERME SOARES GAMA 6255534 710-16

GUILHERME SUGIURA 5248558 775-39

GUILHERME TEIXEIRA SOARES 4752822 775-40

GUILHERME VIANA VASCO 3666701 160-27

GUILHERME VILELA BARBOSA 4625351 436-19

GUILHERME VILLA BARICHELLO 3482772 165-32

GUILHERME VINICIUS ESCOBAR FERREIRA 3878191 235-57

GUILHERME YAMBANIS THOMAZ 2715985 710-13

GUNTHER RICARDO BERTOLINI 7483868 545-47

GUSTAVO ALVES SOUSA 1064742 775-36

GUSTAVO BARBOSA LEITE YADOYA 3634785 825-70

GUSTAVO BILIA MARQUES 5667136 205-46

GUSTAVO BORTONE GUIMARAES 2681814 790-51

GUSTAVO BRUNO FABIANO CERSOSIMO 1986318 165-33

GUSTAVO CORREIA NEVES CARVAS 1040613 775-41

GUSTAVO DA SILVA PICIRILO 4023213 780-45

GUSTAVO DE OLIVAL ALBERNAZ GUERRA 2535193 825-73

GUSTAVO FERRAZ DE CAMPOS 4988281 435-18

GUSTAVO FERREIRA DE QUEIROZ 3639000 165-31

GUSTAVO FRANCA BRASIL 4273423 500-36

GUSTAVO HENRIQUE CARVALHO FAGUNDES 3879806 235-56

GUSTAVO KEIZO YAMASAKI ODAGIMA 2704444 815-68

GUSTAVO MAIA DE OMENA 2556981 775-32

GUSTAVO MIRANDA PIRES 2508118 500-36

GUSTAVO MUNHOZ SERRADILHA 7517256 790-52

GUSTAVO PISSINATO VENDEMIATTI 5675115 825-73

GUSTAVO RIBEIRO LORENZI 3495500 855-77

GUSTAVO SA MOTTA DE SOUZA LIMA 1971241 425-16

GUSTAVO TATSUO NAKANISHI 3642814 240-58

GUSTAVO VILELA ESPERANCA 7329578 815-68

GUSTAVO YOSHITAKE 2993988 165-35

GWENNEVER CAMARGO MORAES 7568795 525-42

---------------------------H---------------------------

HANNAH DEHLER 1380879 235-56

HARITZ ORMAZABAL VALLEJO 2253596 195-42

HECTOR NEIRA LLADO 3881903 710-15

HEITOR FABRI DE OLIVEIRA 7483359 100-10

HEITOR SANTOS DO NASCIMENTO 4013386 825-70

HELENA RENNEBECK DE ANDRADE NETTO 4965756 775-32

HELENA SIMOES PESCARINI 3999257 195-42

HELIO HUGO FAGANELLI MARTINS 3655719 765-28

HELIO OHMAYE 2717858 130-18

HELLEN PAMPLONAS CARDOSO 3247347 575-53

HELOISA ADHMANN FERREIRA 5268272 480-31

HELOISA LIMA ALVES 3897626 225-54

HENRIQUE BISCARO CAVALLARI 5684737 815-68

HENRIQUE BURNIER MALTA KIRA 1020817 500-36

HENRIQUE CAVALIERI AGONILHA 6368724 790-62

HENRIQUE COSTA DA FONSECA 4022289 705-12

HENRIQUE DIAS DE LISBOA 4776773 710-15

HENRIQUE DINIZ NOVAK 4508095 790-60

HENRIQUE FIGUEIREDO CHERULLI 7331764 790-60

HENRIQUE GOMES PINTO 7539982 140-21

HENRIQUE IEKER GUERZONI 2384243 710-15

HENRIQUE ISSAMU TAGUCHI 2870050 775-35

HENRIQUE MARAVELI 3511284 165-33

HENRIQUE MOREY PEREIRA 6510223 790-61

HENRIQUE NASCENTE SOUZA 6869201 790-63

HENRIQUE OLIVEIRA GUZMAN 2274665 460-26

HENRIQUE ROMERO DA SILVA 2143833 775-32

HENRIQUE YONEMOTO 1968658 500-36

HENRIQUE ZARNAUSKAS DIAS DE SOUZA VIEIRA 4602071 775-33

HENRY BRESLOW 2385391 500-36

HERBERT GUSTAVO FERNANDES DE OLIVEIRA 2254029 780-46

HERMANO ZILBERMAN TAVARES 1980226 160-28

HIGOR TESSARI 5416867 815-68

HILTON DA SILVA 1794307 730-20

HITALO SILVA PINHEIRO 4286965 790-60

HUGO DI STASIO TOSCANO 7565728 435-18

HUGO YUITI MIURA 6370159 775-37

HUMBERTO GUENZO YOSHIMOTO TELLO 4967351 765-30

HYAGO QUEVEDO COTTA 3675472 710-15

---------------------------I---------------------------

IAGO SCHREINER 5020000 720-18

ICARO VIANA FARIAS 3261222 825-71

IGGOR FRANCIS NUMATA MATHEWS 2254090 710-13

IGOR ALVES MARTINS 3633288 195-43

IGOR DO CARMO ABDANUR 7526629 830-74

IGOR FREIRE DOS SANTOS 1252452 225-54

IGOR HENRIQUE DA SILVA SANTOS 4389627 210-48

IGOR KENJI TOOME SAHEKI 2996863 225-53

IGOR LUCIO MANTA GUEDES 7481205 710-15

IGOR MARQUES PEREIRA 5681431 450-23

IGOR MESQUITA ARANTES 7556241 865-79

IGOR MIGUEL LIMA NUNES 4745607 825-71

IGOR NUNES RODRIGUES 2674870 235-57

IGOR TEIXEIRA CASATTI 7494188 775-41

ILZE ITO 2532382 130-18

INGRID CHRISTOVAM MUGNAINI 5847740 855-78

ISABEL CHIQUETTO MACHADO 2263747 165-32

ISABEL CRISTINA AMORIM IZIDORO 2391031 235-57

ISABEL MIRANDA DE SANTIS 4279091 815-68

ISABELA DA MATA TIEZZI 7483918 795-64

ISABELA DOS SANTOS COSTA ALVES 1008416 235-56

ISABELA GONCALVES CAMUSSO 4035315 485-32

ISABELA JANOTTI 3490776 790-55

ISABELA MACHADO DI MARCO 4395523 235-57

ISABELA OLIVEIRA JASINEVICIUS 6875243 475-30

ISABELA RAMIN BENINE 7040610 825-71

ISABELA SCARPIN CONTATTO 6371535 785-48

ISABELA YANG 2863222 500-36

ISABELLA BEATRIZ DE OLIVEIRA LEMOS 1020055 430-17

ISABELLA BICHARA RONCOLETTA 5408280 740-23

ISABELLA COSTA BUENO DA SILVA 4017317 225-53

ISABELLA DE OLIVEIRA PITORRI 1038644 400-10

ISABELLA FERNANDA DE OLIVEIRA 5254454 780-45

ISABELLA FUREGATTI SPINELLA 4992529 400-11

ISABELLA MENEZES SILVA 6370344 485-32

ISABELLA NUNES COPETE 5396247 535-45

ISABELLA RAMIREZ TRIMER 6874052 475-30

ISABELLA RAMOS ESTEVES 4751478 145-22

ISABELLA RONDON 6486822 485-32

ISABELLA SEIFFERT FERNANDES SANTOS 4982684 535-45

ISABELLA SOUZA FERRI 1658798 535-44

ISABELLA VIANNA REBOUCAS AMARAL 3496131 240-58

ISABELLE BAIDA BECCARI 2546916 825-70

ISABELLE OGUIDO LEME 5024791 140-21

ISADORA CRISTINA DE FREITAS ALVES 4637631 445-21

ISADORA DUTRA BENEVIDES 7775025 575-53

ISADORA MANFRINATO CUNHA 6025469 445-21

ISADORA ROMERO DOS REIS LISBOA 4027051 255-63

ISADORA SOARES MOURO 5530319 465-27

ISADORA SOUZA TREVIZO 6632825 790-62

ISADORA VIEIRA COELHO DA SILVA 7028297 790-62

ISIS SANTOS PALMA 4009548 440-20

ITALO ARAUJO MAGALHAES 1391427 855-78

ITALO GRAZINA 7540828 765-29

IVAN ANTONIAZZO RIBEIRO 3885937 710-15

IVAN ANTUNES LEITE JUNIOR 3638495 436-19

IVAN MACHADO GALDIANO 7536057 110-14

IVES CAERO VIEIRA 7019476 775-39

---------------------------J---------------------------

JACQUELINE SOUZA MODESTO 7901004 475-30

JACQUELINE VAZ MACEDO DE SOUZA 4773414 505-37

JADE GOMES FERREIRA 2374861 500-36

JAIME ENRICO RIBEIRO DIAS 7560332 100-20

JANAINA AMANDA SILVA DE OLIVEIRA 1388040 235-56

JANAINA EVANGELISTA DE PAULA FERREIRA 2144141 485-32

JAYNE SOUSA SILVA 3681906 790-54

JEFFERSON CRUZ ARAUJO 5539663 830-74

JEFFERSON ICARO SOARES 7488185 445-21

JEIEL CLEBER MELO DOS SANTOS 3253033 790-51

JERONIMO LANDINI MERINO 2132930 235-56

JESSICA ALINE CURTOLO BELOTTO 5843082 235-56

JESSICA COPEL ROTHMAN 2129381 790-50

JESSICA COSTA ROSSETI 1966205 825-72

JESSICA HEE RA JANG 2702070 165-34

JESSICA MENDES DORNELAS 2248229 130-19

JESSICA MIN KYONG CHUNG 2390560 160-28

JESSIKA MARTINS DE SOUZA LIMA 3636416 790-54

JHONAS VINICIUS OLIVEIRA CAMILI 6872700 100-20

JOAO ALEXANDRE SUGIZAKI 6510522 765-29

JOAO ANTONIO DE PAULA SALGADO 2269643 775-39

JOAO BOSCO PEREIRA DE M HERSCHANDER 3889889 775-40

JOAO DE CARVALHO MILONE 4748507 710-15

JOAO FRANCISCO DOMINGUES DE M E SILVA 6487041 785-49

JOAO GABRIEL DE LIMA GUIMARAES 2871297 450-23

JOAO GABRIEL SIMAO MARQUES 5413383 100-15

JOAO GUILHERME DA COSTA SEIKE 6369712 710-15

JOAO GUILHERME MELO SIPOLI MARQUES 6133384 780-46

JOAO HENRIQUE BARROS PENTEADO FURLAN 5039754 500-36

JOAO HENRIQUE ROSA GONCALVES 2537721 235-56

JOAO JOU DE ALBUQUERQUE FUJIWARA 2695251 855-78

JOAO LUCAS RODRIGUES 7012389 770-31

JOAO LUCAS SOUZA JUNIOR 4976959 435-18

JOAO LUIZ SANTOS GOMES 5255677 790-52

JOAO MAIA VASCONCELOS CLEMENTINO 2373122 160-26

JOAO MARCELO TOBAL POZATTI 7570337 225-54

JOAO MARCO OLIVEIRA BARROS 4760801 765-29

JOAO MARCOS BORGES BELLONI 7527916 830-74

JOAO PAULINO DE SOUSA NETO 7775566 485-32

JOAO PAULO FAIS 6371695 500-36

JOAO PEDRO CALIL BARCELLOS LEITE 5682259 400-10

JOAO PEDRO CAVICCHIOLI SGOBI 5675211 790-55

JOAO PEDRO COELHO THOMAZINI 7554144 435-18

JOAO PEDRO DE MELLO ABREU 6127723 770-31

JOAO PEDRO GOMES 5651598 575-53

JOAO PEDRO LIMA DE MENESES 1389839 235-56

JOAO PEDRO MOLA MASSA 2387848 165-31

JOAO PEDRO MONTANINI APOLINARIO 7547281 785-47

JOAO PEDRO MOTTA DE PAIVA 7512871 450-23

JOAO PEDRO NAKAMURA AMARAL 1971405 550-48

JOAO PEDRO PEREIRA CORDEIRO 2995042 200-45

JOAO PEDRO SILVESTRE PICCOLI 6878104 825-71

JOAO ROBERTO MARKS 6027107 710-15

JOAO ROMERO DE PADUA BICEGO 5020049 790-61

JOAO SILVESTRE MEDEIROS BAU 6507184 455-24

JOAO VICTOR AQUINO BATISTA 5036053 815-68

JOAO VICTOR BERTOLON DA SILVA 7901342 790-61

JOAO VICTOR DA SILVA PASSOS 4001206 235-57

JOAO VICTOR DECANINI BARBEIRO 5020654 785-49

JOAO VICTOR FERREIRA DE OLIVEIRA 3689066 235-57

JOAO VICTOR GARCIA COELHO 5538732 710-16

JOAO VICTOR PINTO 6489754 780-45

JOAO VICTOR SICCHIERI DE ANTONIO 7470493 500-36

JOAO VICTOR SILVA PEREIRA 7526530 450-23

JOAO VICTOR SOARES SANTANA 1985369 160-26

JOAO VINICIUS ALVES PRADO 1042938 240-59

JOAO VITOR BONATTI DA SILVA 5540523 830-74

JOAO VITOR BORGES XAVIER DA ROSA 5264466 436-19

JOAO VITOR JEREMIAS COSTA 4386289 165-35

JOAO VITOR OLIVEIRA SAES 2370521 165-34

JOAO VITOR PERINELLI 4019574 225-54

JOAO VITOR SANTIAGO NOGUEIRA 1079388 710-15

JOAO VITOR ZALESKI BATISTA 4758056 775-39

JOAO VITOR ZORZI OTERO 5397986 450-23

JOEDSON SANTOS DE SANTANA 2558612 710-15

JOEL OLIVATTO FARIAS DA SILVA 5850696 425-16

JONAS HENRIQUE MIRA 6882565 700-10

JONATAS DOS SANTOS RIBEIRO 5023718 535-45

JONATAS ELIAS RITA 7322758 460-26

JONATHAN JOSE DA SILVA 4393383 436-19

JONATHAN LEONARDO GONCALVES PRUDENCIO 7513432 490-33

JOON HYUK KIM 2377569 710-14

JORDANA PARREIRA ELIAS 6884406 500-35

JORDI BLANES DEBIA 2684664 500-36

JOSE CARLOS DIAS JUNIOR 7752507 140-21

JOSE DELEON PIMENTEL NEVES 2265214 235-57

JOSE EDUARDO BERNDT DE BRITO 3300255 450-23

JOSE FELIPE FELIX RAFAEL 5255403 775-39

JOSE GUILHERME MORAES FRANCO DA ROCHA 3261860 765-29

JOSE MATHEUS GOMES DE SA 4006566 780-45

JOSE MATHEUS MONTEIRO 4962906 765-29

JOSE PAULO DA SILVA OLIVEIRA 7774724 830-74

JOSE PAULO SILVA CAVALCANTE 5272139 790-59

JUAN SALIN CORREA 6879035 825-73

JUAREZ ALBERTO ITALIANI 5262198 790-63

JUCIELE DE SOUSA SANTOS 4746610 530-43

JULIA ANDRADE RANTIGUERI 1973064 235-56

JULIA BARBOSA PERAZOLO 1997446 235-56

JULIA BIDURIN PICOLO 7025689 795-64

JULIA BONETI BRACHT 7909385 490-33

JULIA BUOSI ALVES 3656900 535-44

JULIA CARITA CASORLA 5677430 445-22

JULIA CARVALHO MACEDO DE NORONHA RIBEIRO 5269303 425-16

JULIA CELESTINO SERAPHIM 3230903 460-25

JULIA COSTA PALHARES 7513860 485-32

JULIA DA SILVA VIEIRA 7332243 745-24

JULIA DELIA VINHAL RODRIGUES DE SOUSA 5021884 235-57

JULIA FAZIO DE OLIVEIRA 7913031 445-21

JULIA IURKO GARCIA 3252102 160-27

JULIA MAGALHAES DORN DE CARVALHO 4750127 500-36

JULIA MARTINEZ MARQUES DA SILVA 4962646 440-20

JULIA MATTIOLI LIMA 7908640 780-46

JULIA MENDES ALBUQUERQUE 2679910 500-36

JULIA METZKER 5531638 840-75

JULIA MORONE DRUMMOND ALVES 2371609 775-32

JULIA NAME LIMA 1969443 235-56

JULIA OLIVEIRA BENUCCI METELLO 1973865 500-36

JULIA OLIVEIRA FRACAROLLI 5039761 485-32

JULIA OLIVEIRA KOSE 4527665 100-10

JULIA PEGORARO SILVA 3880089 160-28

JULIA PIRILLO NICIDA 2697761 165-29

JULIA REIMBERG RODRIGUES 4979706 275-70

JULIA RODRIGUES BARROS ALVES 3632229 145-23

JULIA RODRIGUES DA SILVA 4282251 225-53

JULIA RODRIGUES DE CAMARGO 2675882 165-34

JULIA SAMBUGARO RIBEIRO 6504964 840-75

JULIA SANTOS FONZAR 7037474 815-68

JULIA SANTOS GONTZOS 1811607 470-29

JULIA SINISGALLI LEONEL FERREIRA 5274948 535-45

JULIA TRONE VENTURA SOUZA 4748230 445-22

JULIANA ACACIO DA SILVA 5663006 425-16

JULIANA AKEMI RODRIGUES SO 1251230 825-70

JULIANA APARECIDA SOUZA GOMES 3249113 450-23

JULIANA DE MELO JUNQUEIRA SOUZA 3274052 235-57

JULIANA DE OLIVEIRA JORGE FLORIDI 4630957 840-75

JULIANA DOURADO DA SILVA 3630598 235-56

JULIANA FELIPPE DA ROCHA 4525828 225-53

JULIANA MACEDO PIRES SILVEIRA 3507760 480-31

JULIANA MIYASHIRO QUINA 6486459 515-39

JULIANA RIBIKAUSKAS GERALDI DE ALMEIDA 4997768 485-32

JULIANA SILVA CUNHA DE MENDONCA 2280935 215-49

JULIANA TAVARES ZANUZZO 7034389 740-22

JULIANA YIP CHAN 4516455 215-50

JULIANA YUMI TAKARA 1803852 725-19

JULIANNI RIBEIRO NUNES 4994260 530-43

JULIANO TUSCHTLER ARAUJO CARVALHO 7548554 210-48

JULIO RODRIGUES GATO GONZALEZ 4971314 785-47

---------------------------K---------------------------

KAIQUE OLIVEIRA VAZ 4634329 775-35

KAMILLA ALVES COSTA BISPO 3648678 440-20

KAREN KAORI YONEA 2538638 790-61

KARINA APARECIDA BERZUINI 7477228 490-33

KARINA NAOMI OHASHI 1048600 235-57

KARINA VITORIA EDNA BATISTA 3894701 520-41

KAROLINE VITORIA LIMA PINHEIRO 4032415 225-53

KAUE HENRIQUE OLIVEIRA DE ALMEIDA 2133262 775-32

KELLY SU 2387652 200-44

KELMI TIEMI TAKINO 5274503 750-25

KELREN RUAN ZHANG WU 1034051 775-36

KELVIN JUN OSHIRO 3633719 805-66

KELVIN KANG 2538524 710-14

KELVIN LUIZ DOMINGOS 6895192 790-63

KENIA SARAIVA RIBEIRO 6629206 795-64

KENZO FURUMOTO DE OLIVEIRA 5009711 140-21

KEVIN BISPO SENA 3233372 235-57

KEVIN LUCCA TANIZAKA MARTINS CALDAS 4992380 780-46

KLAUS BORGES DA SILVA 6905697 710-16

KLAUS DOMBEK 4959486 510-38

---------------------------L---------------------------

LAIS MARIA CARDOSO CABRAL 1379859 535-45

LAIS UCHOA RABELO MENDES 1064272 700-10

LAIZ DOS SANTOS ROCHA 2255679 165-35

LAIZA SILVA TELLES 3674559 850-76

LARA BUELONI GHIORZI 2128361 550-48

LARA VANZELA MARCELINO 5850828 760-27

LARISSA BONFIM AZEVEDO 3504667 225-54

LARISSA CALONI MONIZ 4009384 540-46

LARISSA CAMILA SANTOS DE FREITAS 5841359 865-79

LARISSA CARRATURI ROSA 1022857 165-30

LARISSA CRISTINA BATISTA MARCHIORETTO 1375145 460-26

LARISSA D OLIVEIRA RODRIGUES 3709437 225-54

LARISSA GABRIELA GENOVA 6872788 525-42

LARISSA GUERMANDI ZAMBON 5666333 770-31

LARISSA JOO EUN KIM 2373617 775-43

LARISSA MELICIO DA SILVA 7463399 795-64

LARISSA REIS GOMES DA SILVA 1775610 700-10

LARISSA SANTOS PONCIANO 3632777 235-56

LAURA BIANCO BOLONHEZI 6634299 705-11

LAURA CHRISTINA BANNISTER 5680322 425-16

LAURA HELENA BEZERRA 5408653 235-57

LAURA MARIA DE CASTRO 7023058 215-49

LAURA POLICARPO LIMA 4385365 225-53

LAURA PRADO MESSIAS 7538492 830-74

LAURA SUE HERVAS VICENTINI 2717947 165-32

LAURA TEIXEIRA MOLINARI 4964348 220-51

LAVINIA ROCHA OLIVEIRA 1659455 430-17

LEANDRO DE LACERDA 3492407 165-34

LEANDRO GATTI 2983645 235-57

LEANDRO GIUSTI MUGNAINI 5854560 765-30

LEANDRO PEDRO BERTONI JUNIOR 5854787 101-12

LEANDRO RAYA MACEDO DE MATTOS 7538713 100-15

LEANDRO RICARDO FERNANDES 3230732 825-73

LEILA GONCALVES BARREIRA 6129578 235-56

LEILA MARIA COSTA RODRIGUES 6250455 815-68

LEOMAR FERREIRA FILHO 7491224 435-18

LEON TENORIO DA SILVA 4771032 765-29

LEONAN SPAGNOLO BENITES 2540070 500-36

LEONARDO ALEX CAJE 3695966 235-57

LEONARDO ALTEMARI 6899041 710-14

LEONARDO ANTONELLI CORREA 7484468 570-52

LEONARDO BELLINI DOS REIS 5675663 710-16

LEONARDO BIAGGIO ALVES 4264812 225-54

LEONARDO BONARELI GONCALVES DE OLIVEIRA 7520074 865-79

LEONARDO DUARTE DA COSTA 4274308 510-38

LEONARDO EMANOEL DOS SANTOS FERNANDES 4521670 775-39

LEONARDO FREITAS BERALDO 3504076 200-44

LEONARDO LANDGRAF GONZALEZ 7331974 100-20

LEONARDO LEMOS DE CARVALHO 2676280 775-33

LEONARDO MARTINS DE JESUS 2983321 200-45

LEONARDO NORIYUKI KAGIYAMA 5265917 760-27

LEONARDO OBINO LOPES DA SILVA 1057979 815-68

LEONARDO PALAMIM CARDOZO 3251178 775-42

LEONARDO PEREIRA DOS SANTOS SOUZA 3257658 825-71

LEONARDO RIBEIRO DE ARAGAO 4270904 825-72

LEONARDO ROCHA DE OLIVEIRA 6631367 540-46

LEONARDO TAVARES DE SOUSA 3638577 210-48

LEONARDO VENTURA CAMPOS ARAUJO 4999203 780-46

LETICIA ALVES OLIVEIRA PEREIRA 5247698 160-26

LETICIA AMARILIS VASCONCELLOS PRUDENCIO 7486768 100-30

LETICIA ANDREA DE ALMEIDA SALOMON 5040945 560-50

LETICIA BORGES GALLI 4009142 530-43

LETICIA CATARINA DE JESUS SANTOS 1057915 225-53

LETICIA COMERON BEVILACQUA 1813259 825-72

LETICIA DOS SANTOS CANDIDO 7520284 225-53

LETICIA DUD THOMASETTI DE OLIVEIRA 3893122 825-73

LETICIA FURLAN VIANNA 7475106 780-45

LETICIA GOMES BORGES 4961487 870-80

LETICIA HELENA DE MELLO MATHEUS 6876306 825-73

LETICIA HOZANA MACHANOSCHI 7323618 745-24

LETICIA LUMI TAKANO ROCHA 5679100 825-73

LETICIA MAYUMI SUGUI 2864865 400-11

LETICIA RIBEIRO DA MATA SILVA 2877866 200-44

LETICIA SILVA SCARABELLI 7566090 235-57

LETICIA SIMOES FALCAO ROCHA 3641670 195-43

LETICIA VALIM DE CARVALHO 4983124 720-18

LETICIA YUMIE IASUKAWATI 5001593 185-39

LEVY MOREIRA CRUZ 7522641 755-26

LIA PACHECO DE OLIVEIRA 6511873 445-21

LIAM DIAS DOMINGUES 6005349 215-50

LIDIA GABRIELA FABRI ASCON 3654859 825-72

LILIAN EUGENIO DE FRANCA FLORES MELIM 2416417 235-57

LINCON VANZO DEL LAMA 7551002 830-74

LINNIKER MIRANDA GARDIM 1001902 560-50

LIVIA BERNARDI 2539099 235-57

LIVIA DA ROSA OLIVEIRA 5391264 535-44

LIVIA DURAN PREVIATTI DE SOUZA 5419062 255-63

LIVIA ERBOLATO DE QUEIROZ G SEBER 4969651 525-42

LIVIA MANSANO DOS SANTOS 4012124 460-26

LIVIA ROCHA DA SILVA 6892253 870-80

LIVIA SACCANI HERVAS 7474641 865-79

LIVIAN PEREIRA SANTOS 5410825 235-56

LIVYA CARDOSO COUTINHO 7473436 260-64

LORENZO COSTA VICCINO JUNIOR 5655504 100-30

LORENZO FRANCOSO DAL PICCOL SOTTO 4776168 145-23

LOUISE RACHEL BONEL 5262846 235-57

LUAN CUNHA MENDES 5853945 445-21

LUAN JUNIO PEREIRA BITTENCOURT 7564131 715-17

LUANA APARECIDA PIGATTO 5672813 410-13

LUANA IZABELA FERNANDES 2880500 200-45

LUANA NARDI LEITE 1013274 235-56

LUANA PRUDENTE 5670140 215-50

LUANA RAINONE GOLINO 3505541 235-56

LUCA FIGUEIRA ROMANI 2878651 165-35

LUCA PANTALEONI DI NATALE 3682189 775-35

LUCAS ABE DOS SANTOS 2685264 710-15

LUCAS ALMIR DOS SANTOS FERNANDES 4522351 790-60

LUCAS BANDINI SILVA 5842863 100-15

LUCAS BICUDO TING 3270431 775-36

LUCAS BORGES DE LIMA GASPAROTTI 7486978 795-64

LUCAS CARDOSO PACE 2404144 500-35

LUCAS CERQUEIRA ROMUALDO 2649161 500-36

LUCAS CHAVES JAEGER 2866841 775-36

LUCAS COUTO CARMONA 4388540 775-39

LUCAS DE ALMEIDA LOUZADA 7565831 805-66

LUCAS ELIDIO BICUDO 6498212 205-46

LUCAS ENRIQUEZ ROCHA 6023436 160-27

LUCAS FERREIRA BEIRIGO 6508603 825-73

LUCAS FIALHO DE ARAUJO BARBOSA 2412109 775-39

LUCAS FURQUIM DE CAMPOS 5007685 100-15

LUCAS HIDEKI GRADIN NAGAOKA 2873362 500-36

LUCAS HIDEMITSU SHIGUENAGA 2389361 500-36

LUCAS KATAKI MURAKAMI 2711435 775-36

LUCAS KENJI YANO 5266549 770-31

LUCAS LAURENT DA SILVA DIAS 3667237 165-34

LUCAS MARCELO DE SA MARQUES DOS SANTOS 5261865 790-56

LUCAS MARQUES DA SILVA 5535476 500-36

LUCAS MARQUIONI DE JESUS 6901916 405-12

LUCAS MASAKI 3688103 825-71

LUCAS MENDONCA REIS 7487910 785-47

LUCAS MIURA SEMENZIM 3677904 775-39

LUCAS MORAES SILVA 1803172 825-71

LUCAS NEGRESIOLO LIBORIO 4032949 785-48

LUCAS OLIVEIRA ROGERI 7557222 560-50

LUCAS PEREIRA CASTELO BRANCO 3889355 710-15

LUCAS PEREIRA DA SILVA 3512475 495-34

LUCAS PEREIRA LIMA E MOTTA 7042012 145-22

LUCAS PEREZ CHABARIBERI 1008156 710-14

LUCAS ROSA COSTA 2541075 790-50

LUCAS SILVA MOREIRA 4273050 795-64

LUCAS SOUZA DE SANTANA 3240324 775-37

LUCAS TAKEI BICHOFE 6376557 770-31

LUCAS TAVARES PEREIRA DE ANDRADE 1804502 790-60

LUCAS TOSHIO ITO 2983809 720-18

LUCAS VENTURA CARVALHO DUARTE 5001636 740-23

LUCAS YUKIO MURAMATSU 4518610 825-73

LUCCA CECIN ZOHGBI PAIVA 2989833 160-27

LUCCA FERREIRA FERNANDES 3898817 130-18

LUCCA GONCALVES ALENCAR 2692636 775-37

LUCCA GRACIANI GONCALVES 6513739 825-71

LUCCA GUIDO BATISTELLA 5853219 100-30

LUCCA IANONI COLFERAI 3648112 160-27

LUCIANA CRISTINA SENA DA SILVA 1027007 790-54

LUDMILA MAYUMI IMAMURA 3003161 235-57

LUIS ALEXANDRE BROLLO GOMES 3262235 465-27

LUIS ANTONIO ESTEVAM FILHO 5539777 715-17

LUIS FELIPE BORGES DE MESSIS 6875033 790-61

LUIS FELIPE CEBRIAN REIS PEREIRA 7475565 785-48

LUIS FELIPE OTA 2263494 195-43

LUIS FERNANDO YAMADA BRAGATO 6370593 780-45

LUIS FRANCISCO FERREIRA CARDOSO 2150087 790-58

LUIS MONTEBELLO MILANI 2369907 500-36

LUIS OTAVIO GONCALVES 5672756 445-22

LUISA GARRIDO BARROS CAMARGO 5683044 205-46

LUISA PIOVESAN FABBRIS 7543614 205-46

LUISA RINALDI PERICO 3481186 255-62

LUISA SALLES DE OLIVEIRA 4027119 710-14

LUISE LUMI OBAN UEMURA 2536295 530-43

LUIZ DIEGO RODRIGUES ALVES 2868956 510-38

LUIZ FELIPE ASSUNCAO LOURENCO 1257848 790-54

LUIZ FRANCISCO DE MELLO 2266661 500-36

LUIZ GUILHERME DUARTE DE O A DE SOUZA 7502432 710-15

LUIZ GUSTAVO DA SILVA ROCHA 4516697 865-79

LUIZ HENRIQUE COUTO MARTINS 4632901 190-40

LUIZ HENRIQUE LOURENCAO 6755728 710-16

LUIZ HENRIQUE MACHADO DE SOUSA 3258646 400-11

LUIZA BARCELLOS ROSSINI 4775162 100-30

LUIZA DA COSTA SCHROEDER 5003441 225-53

LUIZA DARUIZ MANGIATERRA 5005353 160-27

LUIZA DIAS SEGHESE 5248572 160-26

LUIZA FALCHI DE ANGELIS 7011091 445-21

LUIZA GOUVEIA MARQUES DIAS 3486895 160-28

LUIZA NUBILE MAYNART LEMOS 6005089 105-13

LUIZA POGGIO DE ANDRADE 2533662 520-40

LUMA GONCALVES PAULINO ROSA 7913412 225-54

LYA ARAUJO DE SOUZA 3255486 165-29

LYA GOMES GABRIEL 7326692 425-16

---------------------------M---------------------------

MAGDIEL DE SOUSA 7464387 765-29

MAICOM CHEN 2534682 790-57

MAISA RIBEIRO DA SILVA 1823820 275-70

MANUEL GIMENEZ DE CASTRO 2252117 790-61

MARCEL ALVERNAZ RODRIGUES 6246026 790-55

MARCELA BAU PEDRO 4995532 215-49

MARCELA BEATRIZ FREIRE GIANNINI 4521687 145-23

MARCELA BERTOLDI TRUJILLO CAMPITELI 2146150 825-70

MARCELA FACINA DOS SANTOS 6628848 500-36

MARCELA SANAE HONMA 7040189 785-49

MARCELINO JOSE DE PAULA 3240744 165-34

MARCELLA ASSIS GEORGINI 5843381 115-15

MARCELO JUNGMAN SACERDOTE 1990163 775-36

MARCELO JUNIOR MOTA SANTOS 4532598 730-20

MARCELO KENDI FUZII 4986113 535-45

MARCELO PAGOTTO FIGUEIREDO 5002179 165-30

MARCELO RICETO BERTIER 5005321 710-15

MARCELO SAMPAIO SOARES DE AZEVEDO 5274357 235-57

MARCIA HUANG 2534337 165-33

MARCO ANTONIO PEROZI RIBEIRO SANTOS 7541403 705-11

MARCO ANTONIO RODRIGUES DE MORAIS 6892125 715-17

MARCONI MAGNANI 2144554 535-45

MARCOS EDUARDO DE AVILA JUNIOR 2713735 790-58

MARCOS ROBERTO DE SOUSA KIMURA 2531106 165-30

MARCOS SOARES RODRIGUES 1035242 775-35

MARCUS FELIPE CARONI REIS 2252003 790-54

MARCUS VINICIUS DE ANDRADE GONCALVES 2266782 710-15

MARCUS VINICIUS FIGUEIREDO GOMES 3231834 195-43

MARCUS VINICIUS FREITAS NASCIMENTO 4034334 730-20

MARCUS VINICIUS GOMES LACERDA 4635460 775-37

MARCUS VINICIUS VIEIRA DE ALVARENGA 3299689 235-57

MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA 6888803 815-68

MARIA ANTONIA SILVA FULCO 7537636 445-22

MARIA APARECIDA LOPES MOREIRA M PINTO 3238768 825-71

MARIA AUGUSTA MEDEIROS ANDRADE 6245796 530-43

MARIA BEATRIZ FONSECA DE SOUZA MIYAHIRA 1775602 240-59

MARIA BEATRIZ ZALDER 7329133 545-47

MARIA CAROLINA MELONI GUSHIKEN 2149067 235-57

MARIA CAROLINE DA SILVA 5841875 570-52

MARIA CLARA VANNUCCI MENA ROMEIRO 5542595 545-47

MARIA EDUARDA BISPO DE RESENDE 5683390 205-46

MARIA EMILIA SIQUEIRA GIARRANTE 7576226 425-16

MARIA FERNANDA BORTOLETTO FORTI 1985159 775-43

MARIA FERNANDA MANGILE 5391314 160-28

MARIA LAURA BIGNOTTO BIGOTTO 5657843 540-46

MARIA LUISA DE VARGAS NOGUEIRA 4979357 275-69

MARIA LUISA RIBEIRO DA SILVA 1538507 235-56

MARIA LUIZA FAVERO 7553188 515-39

MARIA MARTA NUNES 4629136 705-11

MARIA PAULA CASALE 6749465 560-50

MARIA PAULA PAIVA GERAB 7488331 225-54

MARIA SALIM VASCONCELOS 5667677 140-21

MARIA VICTORIA CARDOSO SANTANA 1255224 235-56

MARIA VITORIA RAU FERNANDES ROCHA 7515821 740-23

MARIANA ARTHUZO DE MEDEIROS 3509625 235-57

MARIANA BRAGA DE SOUZA LIMA 7577043 260-64

MARIANA CANDIDO GALLEGO 6490297 870-80

MARIANA DA SILVA FONSECA 7330491 795-64

MARIANA FANG TOYOSHIMA 2877503 440-20

MARIANA FARIA RIBEIRO DE SOUZA 5279023 416-15

MARIANA GRECCO FARO 7511560 570-52

MARIANA HOTIMSKY IGUELKA 1979042 255-62

MARIANA LUIZA NICOLA DOS SANTOS 2872011 235-57

MARIANA MAGON DE ARAUJO 4029690 865-79

MARIANA MARQUES FRAGA DE OLIVEIRA 3638698 275-69

MARIANA MENEZES BASTOS 6253362 440-20

MARIANA OLEONE MARINHO DE CASTRO 6247046 770-31

MARIANA RODRIGUES DA SILVA 1800781 510-38

MARIANA SPANOL DE CAMARGO PEREIRA 6015852 560-50

MARIANA TIAGO BRONZATTO 2410955 440-20

MARIANA VENANCIO SILVEIRA PEREIRA 5654587 480-31

MARIANA WYSE ABAURRE CAVALHEIRO 2382897 160-27

MARIANE ROSA DE OLIVEIRA 7473960 490-33

MARINA ALVARADO DE MEDEIROS 5029564 515-39

MARINA BRESEGHELLO DE BRITTO 7021986 790-57

MARINA CELESTINO QUELUZ 5535444 740-23

MARINA DO COUTO ROSA LIUZZI 1984908 145-23

MARINA FREITAS YONASHIRO COELHO 2395955 400-10

MARINA KERMECI DOS SANTOS 2985774 825-70

MARINA MATTUCCI TARDELLI 5258584 500-36

MARINA NICOLELLA LEMES 2698742 725-19

MARINA NOVAES LOPES 6369356 270-67

MARINA REBELLO ROTHENBURG 5675745 140-21

MARINA SIMAO BARBOSA 4017737 285-72

MARINA VITORIA VENDRAMINI M GONCALVES 6752408 235-57

MARIO TRAMA BUOZZI 2400587 790-53

MARVIN DE SIQUEIRA ONOFRIO 3288924 520-41

MATEUS AUGUSTO RIBEIRO 7526554 865-79

MATEUS BENATTI CONTE LOPES LIMA 1805305 165-32

MATEUS DIAS DE OLIVEIRA 3291315 165-33

MATEUS MONTEIRO ALMEIDA SOUZA 3671196 790-57

MATEUS PIO SOARES 6250195 780-46

MATEUS TETSUYA TOKANO 3713485 160-28

MATEUS VASCONCELOS BITTAR 7556661 100-30

MATEUS VASQUES CORREIA DA SILVA 3248980 415-14

MATEUS VERDEJA GARCIA 5406823 775-40

MATEUS VIRGINIO SILVA 1802946 710-16

MATHEUS ALEXANDRE PAULINO 4771769 710-15

MATHEUS ALVES TIRADO 1678360 745-24

MATHEUS BENINCASA DA SILVA 7024466 785-48

MATHEUS BISPO DE MENEZES 4538658 450-23

MATHEUS BOARETTO 3641107 855-78

MATHEUS COELHO FELICIO 7533068 780-46

MATHEUS CRUSCO DOS SANTOS 1978218 215-50

MATHEUS DANTAS DOS SANTOS 3653159 436-19

MATHEUS DE OLIVEIRA CASTRO 4996367 500-36

MATHEUS EIDI DE SIQUEIRA 2717299 710-15

MATHEUS ESQUINELATO POLACHINI 6632565 710-14

MATHEUS FERNANDO LIMA Z DE SOUZA 7322078 745-24

MATHEUS FINAMOR 4993321 790-52

MATHEUS GABRIEL SANTOS DE J CONCEICAO 3643898 705-11

MATHEUS GOMES MONTEIRO DA FONSECA 5013955 775-36

MATHEUS GONCALVES DE MELO 4032632 780-46

MATHEUS HENRIQUE MORRONI AMARAL 4751282 800-65

MATHEUS KATO STEVANATTO 3884283 775-41

MATHEUS KOITI IKEDO 3261311 165-32

MATHEUS LINO CANCIAN UTUARI 4647426 100-25

MATHEUS LOPES CORREA 4388906 705-12

MATHEUS LOPES DA SILVA 4785135 780-46

MATHEUS LOURENCONI PEREIRA 4008211 215-50

MATHEUS LUIZ DE JESUS 1001230 775-33

MATHEUS MACHADO CASTRO DE MACEDO 3261464 775-33

MATHEUS MANARA MARTINS 5535840 775-32

MATHEUS MARTINS CARDOSO MARIEN 7471321 445-21

MATHEUS MIDORIKAWA POLACHINI 7027310 505-37

MATHEUS NASCIMENTO LOUREIRO 2687137 165-30

MATHEUS NERI DOS SANTOS 5038976 740-23

MATHEUS NOBRE COSTA 4506272 240-59

MATHEUS REFFATTI BALISTA INACIO 7030437 100-10

MATHEUS RIBEIRO DE BARROS PICOLO 6497587 785-49

MATHEUS SENA ASEVEDO CAMPANHA 6749928 790-53

MATHEUS TAVARES DE ANDRADE 2556522 710-15

MATHEUS VINICIUS DE ALMEIDA FREITAS 3496028 825-70

MATHEUS VINICIUS LUCCA DE SOUZA 4015871 775-37

MATTHEUS GONCALVES PEQUIA 1032545 830-74

MAURA CRISTINA SILVA DOS SANTOS 3274419 130-19

MAURICIO ESBROGEO PAGGIORO 7540283 795-64

MAURICIO HENRIQUE CORREA 4504061 720-18

MAURICIO KAZUO TAMASHIRO 2372740 775-33

MAURICIO MENDONCA AVENIENTE 5041641 790-57

MAURICIO RODRIGUES GRIZOLLI 3706793 815-68

MAURILIO FERRAZ DE ALMEIDA JUNIOR 4397702 560-50

MAX SHUNJI TSUBAKI 5027111 165-31

MAYARA BAPTISTA DANTAS LOPES 2990821 575-53

MAYARA LEE SANTOS 3497774 790-60

MAYARA MONIQUE PEREIRA DA SILVA 3476253 865-79

MAYARA SPIN 6503289 445-22

MAYRA DE PAULA PANEGASSI DOS SANTOS 4384605 210-48

MAYRLA FERNANDA VIEIRA 6506118 865-79

MEI MONMA 1251037 436-19

MELISSA L SEABRA MARINHO 2144942 165-32

MELISSA RODRIGUES CORREIA 4005158 415-14

MELYSSA TAMADA E SILVA 4392438 436-19

MIGUEL FREITAS DE CAMPOS 6517029 805-66

MIGUEL MACHADO BRIGAGAO 1983496 165-32

MIGUEL SANCHES ROCHA 7901538 710-15

MILENA CYPRIANO DE SOUZA 5391093 780-46

MILENA MARTINS COTRIM 5029781 465-27

MILENA MOREIRA MELO 3272934 195-43

MILENA NAMIE KOBA CHINEN 4633889 440-20

MILENA OYAMADA 4513587 790-59

MIREIA ARRUDA FIGUEIREDO 1821074 215-50

MIRELLA DOS SANTOS MARIANO 1017002 235-57

MIRIAN FELIX DE CARVALHO 6509623 416-15

MONICA BILLER DA SILVA 6004489 865-79

MONIQUE CRISTINE DE ALMEIDA CREMM 1385610 235-57

MONIQUE DE PAULA RODRIGUES 7488865 260-64

MONIQUE RODRIGUES GARCIA 4027674 740-23

MURILLO GALDINO MOREIRA 3676631 436-19

MURILLO JOSE GRUNWALD MANCINI 5416073 540-46

MURILO DE LIMA ALBREGARD 2377291 160-27

MURILO HERNANDES FACCO 5858579 790-62

MURILO PEREIRA AGOSTINHO 3668435 775-40

MURILO PEREIRA COELHO 6897970 815-68

MURILO SANCHES SAMPAIO 6506189 795-64

MURILO VILLIOTTI VALE 5661304 780-45

MYLLENA TRINDADE PEREIRA DA S RAIMUNDO 6006110 535-45

MYRIAM MAGALHAES ROUQUET 1065641 255-63

---------------------------N---------------------------

NARJARA CRISTINA DE JESUS ROSA 3228158 790-51

NATALIA AKEMI OSHIRO MENESES 2258725 775-37

NATALIA ALCANTARA FERNANDES 1038466 520-40

NATALIA ARAUJO PINTO 1805401 270-68

NATALIA BERNARDI 1969379 195-43

NATALIA CRISTINA SANTOS PEREIRA 4773624 750-25

NATALIA DE CARVALHO FARIA 6250989 540-46

NATALIA DE OLIVEIRA CEGALLA 1777521 460-26

NATALIA DE SOUSA DA SILVA 1806485 165-32

NATALIA GARCIA PLAZA TEIXEIRA 4624324 165-29

NATALIA GONCALVES BERSANETTI 5843189 165-33

NATALIA MENEGHINI SOUZA E SILVA 6881980 140-21

NATALIA RODRIGUES GIL 3512120 235-56

NATALIA SAYURI TANAKA 2871646 740-22

NATALY LEOPOLDINA PATTI DA SILVA 1659028 710-14

NATAN BELTRAO DA CUNHA PEVIDOR CARVALHO 4970671 270-68

NATAN CLAUDIO DOS SANTOS 3896030 825-73

NATASHA MOREIRA MARTINS MACHADO 5254874 710-15

NATHALIA COSTA FONSECA 3240250 165-35

NATHALIA DE BEM FERRON 5532505 160-27

NATHALIA MEDA MORAIS 7566292 100-20

NATHALIA MESCHIATTI MAGIOLI 5538757 720-18

NATHALIA NEPOMUCENO PENA 5279607 255-63

NATHALIA RUGGIERO GIL 4519273 165-31

NATHALIA SOUZA DE JOAO 5842183 570-52

NATHAN CARVALHO DOS SANTOS 3674872 710-15

NELIO BENTO JUNIOR 6251888 780-46

NEUCLAIR RENATO PINOTTI 7503300 450-23

NICHOLAS CAMARGO ZANI 5016175 700-10

NICHOLAS CAMPOS JINSI 3282864 775-38

NICHOLAS JOSE PECANHA 5013760 785-49

NICHOLAS LOPES PICAZIO 5022908 165-29

NICOLAS BISIN 1403720 775-39

NICOLAS CUNHA SIQUEIRA 2989670 855-78

NICOLAS HUZIAN CAMACHO 4031377 825-71

NICOLE FERNANDA GOUVEIA DOS SANTOS 4963292 155-25

NICOLE GIRO KITATANI 6880525 280-71

NICOLE PEREIRA LOURES DE MORAES 5249471 145-23

NICOLE ZUKOWSKI LUDUVICE 2704024 790-57

NICOLLAS VICTORINO SANTOS DE CASTRO 4643381 825-72

NICOLLE SONEGO DE TOLEDO 5032546 280-71

NOHANA MARIA SILVA CAPRETZ 7519727 790-51

NUBIA SABRINA MARTINS 6748534 416-15

NYCOLAS PEDRO LAGAREIRO 3714053 495-34

---------------------------O---------------------------

OCTAVIO AUGUSTO BERNAVA BRANDAO 3290730 700-10

OLIVER SAVASTANO BECKER 6904702 710-16

OTAVIO GABRIEL LARA DE BRITO 4780775 790-51

OTAVIO HENRIQUE DOS SANTOS LOPES 2253888 780-45

OTAVIO HONORIO DE FREITAS 7906631 850-76

---------------------------P---------------------------

PABLO EMMANUEL NASCIMENTO MARINHO 2688164 710-14

PAMELA CRISTINA BERNARDO 6874287 100-20

PAMELA MORAIS MENDONCA 7910359 490-33

PAMELA QUEVEDO JOIA DUARTE DA COSTA 3637062 210-48

PATRICIA DO NASCIMENTO DOS SANTOS 5247901 825-71

PATRICIA KIMIKO KUMAGAI 1662572 480-31

PAULA GLEICE CONCEICAO DOS SANTOS 1257524 235-56

PAULA GONCALVES BIAFORO 4979325 450-23

PAULA GRACIELLA GIOVANETTI POLYDORO 4278484 235-56

PAULA TORALES LEITE 5008770 710-16

PAULINA CEHANAVICIUS FREIRE M GOUVEIA 3631764 775-37

PAULO CEZAR STURZA RUFATTO 6009988 790-59

PAULO EDUARDO DA SILVA LIMA 4397862 830-74

PAULO EDUARDO DAMIANI MORETE 7513336 100-30

PAULO HENRIQUE MARQUES SILVA FILHO 3227914 165-30

PAULO HENRIQUE SEBASTIAO DE MOURA 4771484 765-28

PAULO RICARDO AZEVEDO MELO 4984639 225-54

PAULO ROBERTO MACHADO DOS SANTOS 2683733 775-39

PEDRO ALEIXO MACHADO 5262981 450-23

PEDRO ALVARES MUINOS 1970698 775-39

PEDRO AUGUSTO QUEIROZ DE OLIVEIRA 7464234 785-48

PEDRO AUGUSTO WAGNER 2865814 100-20

PEDRO AUGUSTO ZAGABRIA 6874472 790-52

PEDRO AVILA SANTOS 3895244 210-47

PEDRO BALBINO NOGUEIRA 4538793 700-10

PEDRO BIRUEL SAMPAIO 6872813 785-47

PEDRO BLOSS BRAGA 1787444 790-51

PEDRO BOURREAU DE CARVALHO 7546941 485-32

PEDRO DE ANDRADE YOUNG 5393571 500-36

PEDRO DE MORAES MURARI 5675752 785-49

PEDRO DEL VECCHIO DE OLIVEIRA 1998135 710-14

PEDRO GABRIEL NEVES DE AQUINO 2536135 215-50

PEDRO GALVAO SCHOUERI 2508246 790-57

PEDRO GUILHERME COELHO HANNUN 2370788 500-36

PEDRO HENRIQUE BONILHA 6751352 740-22

PEDRO HENRIQUE BORGO BEDANI DA CRUZ 6513618 450-23

PEDRO HENRIQUE DA CUNHA BORGES 2391857 710-15

PEDRO HENRIQUE MELEM CAVALCANTI 6374588 450-23

PEDRO HENRIQUE NAKAMURA 6511186 790-54

PEDRO HENRIQUE NARVAIS SILVA 7024815 735-21

PEDRO HENRIQUE PARADA FERRARI 1074099 255-63

PEDRO HENRIQUE RAMPIM NATALI 7020813 765-28

PEDRO HENRIQUE SILVA BASILIO 3275097 165-32

PEDRO HENRIQUE VINAGRE BRAGA 3676745 775-39

PEDRO IGNACIO DE ANDRADE TUCUNDUVA 2135391 160-28

PEDRO JOSE DOS SANTOS GUIMARAES 3895949 825-71

PEDRO LUCAS AGOSTINI 4997939 175-37

PEDRO LUIS BUSTO ROSIM 7512177 540-46

PEDRO LUIZ HENRIQUES ALACARINI 2369451 790-54

PEDRO NUNES DE OLIVEIRA JUNIOR 3679524 790-51

PEDRO OLIVEIRA DE AZAMBUJA 2377310 775-39

PEDRO PAULO HERZOG JUNIOR 4981874 710-16

PEDRO PEREIRA LOBAO 2998024 145-23

PEDRO PIA FONSECA 5680386 815-68

PEDRO QUIRINUS DE RUIJTER 5007888 775-37

PEDRO RODRIGUEZ LEITE CHAVES 5407680 165-35

PEDRO ROSA COSTA 2541118 165-31

PEDRO RUA NETO 6491118 785-49

PEDRO RUSCHEL SAITER MOTA 5010293 775-39

PETER SIEGEL 3281488 460-26

PIETRA CARVALHO PINHEIRO 4142801 220-52

PIETRO DE CARVALHO PANEPUCCI 5046019 775-32

PIETRO KANSHA PERRACINI 2369145 165-32

PIETRO TRALCI MALANDRINO 2990344 225-54

PLINIO VIEIRA SOARES JUNIOR 1981506 130-18

PRISCILA HOLANDA DE LIMA SILVA 4759628 700-10

---------------------------R---------------------------

RAFAEL AMORIM BERTACINI 7018004 155-25

RAFAEL ARANTES OLIVEIRA 2250454 500-36

RAFAEL BAMBINI SANTOS CARNEIRO 1029218 270-68

RAFAEL BOGAZ ORCHIUCCI 7043114 830-74

RAFAEL CAMARINHA FRANCO DE MENEZES 4756120 101-12

RAFAEL CRUZ MARTINS 3293184 720-18

RAFAEL DA SILVA MENESES 3708125 130-19

RAFAEL DA SILVA PEREIRA LIMA 1790426 550-48

RAFAEL DUTRA DUMANGIN PAES 5273935 235-56

RAFAEL FERREIRA DOCEMA 1039493 500-36

RAFAEL GIFFONI MONTI 4969427 555-49

RAFAEL GRANDE PANCINI DELMONTE 6244192 785-49

RAFAEL HENRIQUE FERREIRA DA SILVA 1533951 790-61

RAFAEL IVANO SUZUKI 6629260 815-68

RAFAEL LOATI 4988979 740-23

RAFAEL MAESTRELLO CORTE 5847903 450-23

RAFAEL MARCHINI BINDAO MARTINS 4986160 780-45

RAFAEL NARCISO PAES PEREIRA 4522223 830-74

RAFAEL PATRICK MARCELINO RODRIGUES 4530565 840-75

RAFAEL PEREIRA BAPTISTA 5036078 790-60

RAFAEL SAVIAN ZANLORENGI 1031703 165-32

RAFAEL SILVEIRA FERREIRA 1983083 235-57

RAFAEL SOBRAL AUGUSTO 5268475 775-41

RAFAEL YUJI TANI 5674725 450-23

RAFAEL YUKIO COELHO 1069173 235-56

RAFAELA ALVES PADUA 1990836 460-26

RAFAELA ANHESCHIVICH BOTONI 4265597 165-32

RAFAELA APARECIDA PEREZ 6902473 780-46

RAFAELA DUARTE PAGLIARINI 6754971 205-46

RAFAELA FELIX DA SILVA PENACCHIO 1035250 790-55

RAFAELA FREITAS ASSIS DA SILVA 3712967 285-72

RAFAELA GOMES GUIMARAES 2879415 815-68

RAFAELA IVAKAVA ASSINE 5667182 195-43

RAFAELA OLIVEIRA BERNAL 7496125 490-33

RAFAELA PERIAGO VENANSI 4515264 530-43

RAFAELA QUEIROZ ARAB 4966502 740-23

RAFAELLA BURIGO 7506174 485-32

RAFAELLA DE OLIVEIRA STRANIERI 5015244 815-68

RAFAELLA KARINE LEMES 7467312 445-21

RAMON HENRIQUE ROCHA FERNANDES SILVA 3228051 195-43

RAPHAEL AUGUSTO FRANCO 2868155 165-31

RAPHAEL GALLO AKABANE 2128774 165-32

RAPHAEL KATZ LU 2558676 710-15

RAPHAEL PECORARE 1985892 165-34

RAQUEL DO NASCIMENTO NERI 3495257 225-53

RAQUEL SILVA BASTOS 4272556 285-72

RAUL AQUINO ADAMS RIBEIRO PINTO 7545818 775-36

RAVANA ISABELLE DE CHAGAS COELHO 6244032 730-20

REBECA BAPTISTA MATOS 4289114 825-70

REBECA BEATRIZ MAXIMO 3892077 460-26

REBECA JACINTO BONFIM 4025214 400-11

REBECA SALARO GRECO 4006317 780-46

REBEKA SOARES MATIAS 3881433 830-74

REGIANE DA SILVA SANTOS 3506928 225-53

REINALDO DINIZ DOS SANTOS 4003090 165-35

RENAN ALVES FERREIRA 6883254 710-15

RENAN AUGUSTO DE SOUSA 1666072 825-73

RENAN CESAR CASTRO LIMA 4773542 500-36

RENAN DA SILVA BARROS 2140303 775-38

RENAN MURBACH PEREIRA 5670239 780-45

RENATA APARECIDA FRANCO 4513637 200-45

RENATA DE LIMA DA SILVA 2868447 445-21

RENATA DRIZLIONOKS 2400473 500-36

RENATA OLIVEIRA RIBEIRO 4013436 215-49

RENATA RIERA 2536975 825-73

RENATO A M L FERNANDES 1967442 790-61

RENATO DONATELLI FILIPPINI 2549190 165-34

RENATO OKABAYASHI MIYAJI 1013737 775-42

RENATO VEZZOSO PADUA 3275122 165-32

RENATO YUKYO OSSIAMA NAKAMURA 4750690 855-78

RENE DE MELO JUNIOR 4383810 825-73

RENOIR VIEIRA PEREIRA 2280789 790-51

RICARDO FONTAO WENDEL 2127327 165-32

RICARDO HIDEKI HANGAI KOJO 3230060 710-13

RICARDO MATHIAS FERNANDES RODRIGUES 2407440 710-15

RICARDO SHIGUEHIRO TERUYA 1815484 710-15

RICH IJIRI SANTIAGO 2390641 775-42

ROBERTA DUARTE LEME 5851435 545-47

ROBERTO EIJI KAMON IMAEDA 2673707 710-14

ROBERTO TETSUO HAMAOKA 4763620 775-40

ROBSON RODRIGUES FONSECA 4539767 195-43

RODOLFO GERDULLO RUIZ 2537319 500-36

RODOLFO KATALENIC PETROCINI 7895875 445-21

RODOLFO PREARO CASTRO GRIMALDI 7476700 710-15

RODOLFO REZENDE LAMEU DE OLIVEIRA 7017482 770-31

RODOLFO TOME GOMES 1074284 825-73

RODRIGO BARBIERI ROCHA 7566980 100-20

RODRIGO BARBOZA GALHARDO 5400788 775-35

RODRIGO BIANCHI DIAS MARTINS BARUFFI 7550943 745-24

RODRIGO CARVALHO DUDAS 6493603 780-46

RODRIGO DE OLIVEIRA GOMES E SILVA 4266222 105-13

RODRIGO DE OLIVEIRA SILVA 3667707 240-59

RODRIGO ETORE EVANGELISTA PONZETTO 5411489 790-63

RODRIGO FALCO PERONI 1402731 790-51

RODRIGO FERNANDEZ PEREZ 4783508 460-25

RODRIGO HENRIQUE CAMBRICOLI 3663954 775-36

RODRIGO INVERNORT TAMAROSSI 1807128 520-41

RODRIGO JOSE DE LARA ROCHA SILVA 5006730 825-71

RODRIGO MENDES FERNANDES 3482555 145-23

RODRIGO MONTEIRO LOHNER LIMA 7899464 435-18

RODRIGO MOURA DA SILVA 2539601 210-48

RODRIGO MUNUERA RODRIGUES DE OLIVEIRA 1046712 710-14

RODRIGO WILLIAN VAZ DE OLIVEIRA 6253088 720-18

ROGERIO LODOVICHO FILHO 7336277 705-11

ROGERIO LOUREIRO GOUVEIA 3901284 825-72

ROGERIO MARCOS FERNANDES NETO 4640894 710-14

ROMARIO DE OLIVEIRA CARDOSO 2559269 195-42

RONEY DE JESUS COSTA 4386798 210-48

ROSANA SAN ROMAN 3894053 825-70

RUAN LUCA ARGENTON 4029757 775-40

RUDA LIMA DA FLORESTA 2676653 710-16

RUDNEY LINZMAIER DE SOUZA 4648916 235-57

RUI FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR 4395509 436-19

RYO SATO 6503378 780-45

---------------------------S---------------------------

SABRINA DE OLIVEIRA MORAN 4507610 825-71

SABRINA FERREIRA BORGES 5417136 140-21

SABRINA PAIXAO FICHER 7548255 445-21

SABRINA VIEIRA DOS SANTOS 4394550 225-53

SAMARA NEVES DA SILVA SHIKOTA 3660560 825-72

SAMUEL BOSCAINO LIMA 3888805 855-77

SAMUEL KIM 2385854 775-37

SAMUEL MARQUES MALIAN 2264800 825-70

SAMUEL ROQUE DE MIRANDA BAMONTE 6510636 765-29

SARA BEATRIZ DA SILVA FREIRE 7474627 445-22

SARAH AFLALO ROBASSINI 7324905 755-26

SARAH MORALES BOQUET 5669557 760-27

SARAH MORATO DE PAULA 4387875 255-63

SERGIO HENRIQUE ORTIGOSA 5666220 830-74

SERGIO PEREIRA FLORENCIO 3232360 825-73

SHAIRAH FIGUEIREDO 1024406 775-32

SIDONIO AMORIM DE OLIVEIRA 1826228 790-57

SILAS PEDRO DE ALCANTARA 7326678 100-30

SILVIA AKEMI SATO 2555032 210-48

SILVIA LUCIENE DA SILVA 4984490 480-31

SILVIA MARTINELLI 7516962 100-10

SILVIA MIGUEL 1075393 560-50

SILVIO FERNANDES DA COSTA 6018738 790-51

SIMONE MARQUES AGUIAR 1675819 730-20

SOFIA FERNANDES BIZERRA BERGAMO 5404384 775-35

SOFIA GALEAZZO VERRI 1021933 780-45

SOPHIA FAUSTINO FREIRIA DE SOUSA 4629798 235-57

STEFAN RADZYCKYJ RAPOSO 3266917 775-35

STEFANY CASSIA INACIO NARCISO 3238476 225-54

STEFANY RIBEIRO DE JESUS 3648137 165-31

STEFFANY MARIA COELHO SILVA E SOUSA 1793956 485-32

STELLA GALLUCCI ZAMOT 2375041 500-36

STEPHANIE HARUMI KOBASHI 5401363 775-32

STEPHANNIE FIGUEIREDO DE LIMA 2402271 500-36

STHEFANE NELI DE AGUIAR BENTO 6011804 780-45

SU BEEN LEE 2546784 165-31

SUEDEM MILANI 1817275 436-19

---------------------------T---------------------------

TAINA DA SILVA 5023497 100-20

TAINA MARIA VIEIRA DA ROCHA SILVA 4748699 235-56

TAIS ANDRADE PUCCI 5855160 525-42

TAIS MARIA CARDOSO DE OLIVEIRA 6248010 750-25

TAIS PRISCO PINHEIRO 5019417 740-22

TAIS VARGAS FREIRE MARTINS LUCIO 4023156 705-11

TALES SALAZAR DE CAMARGO 2710689 165-29

TAMIRES ANSANELO DOS SANTOS 4636967 705-12

TAMIRIS FERNANDES TINELLI 3287822 710-15

TATIANE SIQUEIRA YAMASHIRO 6128939 560-50

TATIANE SOUZA ALMEIDA DA SILVA 4519370 825-71

TATIANE UESUGUI SOARES 7554112 435-18

TAUANE MAIRA DE OLIVEIRA BENEDICTO 5035033 240-58

TAYNAH LUIZA NOVAIS GONZALEZ 7480224 760-27

THAIS ALVARENGA BASSO 4992187 790-62

THAIS BRITO DEL PICCHIA FARIA 6248689 785-47

THAIS CHICORSKI NG 3483027 500-36

THAIS DA COSTA MARQUES 3228514 440-20

THAIS FRANCA DA ROCHA 3226043 560-50

THAIS GOMES RIBEIRO 4263895 790-56

THAIS LUIZ PIRES 1377986 535-45

THAIS MANITO DO NASCIMENTO 4749979 500-36

THAIS RODRIGUES DE SOUSA 7335474 225-54

THAIS SAMARA GUILARDI DE ALMEIDA 7021737 545-47

THAIS YUMI MORIWAKI 6869137 465-27

THAISA PEREIRA DE ANDRADE 5392302 165-29

THAISY CRISTINA BEZERRA DOS SANTOS 2986090 710-15

THALES HENRIQUE VIEIRA BRANDAO 4648542 440-20

THALES MAKOTO MATSUDA MIYAZAKI 4774410 750-25

THALIA DA SILVA RIBEIRO 7482766 445-21

THAMIRIS INACIO DE AQUINO 3715002 235-57

THAMIRIS MARCONDES NERI 6877372 530-43

THAMIRIS ROMANO MENDES 7475362 260-64

THARSO BERVANGER DE OLIVEIRA 3899036 825-73

THAYNA CARVALHO JUVENAL 5006131 535-44

THAYNA DE SOUZA CASTRO FLORES 7473856 410-13

THAYNA ROSARIO ISIDORO 5853518 235-57

THEO TAKITA CAMILLO DE SOUZA 2703011 165-33

THIAGO CARVALHO VILELLA 3295139 790-55

THIAGO DAGOSTINI DE OLIVEIRA 4149607 485-32

THIAGO DE JESUS CORREA 1055444 140-21

THIAGO FONSECA FRAGA 4644679 790-57

THIAGO GIMENES GARCIA 6504156 715-17

THIAGO JUN IKUNO 1018442 775-32

THIAGO MAGIALIS CUNHA 1054285 235-57

THIAGO MOTA VIEIRA 6019338 520-41

THIAGO RAMON LIMA DE SOUZA 3695749 436-19

THOMAS FELIPE SILVA RIBEIRO 7476860 500-36

THOMAS INUI DE OLIVEIRA 4992319 765-29

THOMAS MARCELINO COUTO DOS SANTOS 6488809 540-46

THOMAZ HENRIQUE DE MOURA SANTOS 3245870 535-44

TIAGO AUGUSTO CARLETI 7566118 570-52

TIAGO CARDOSO BOTELHO 2378087 165-30

TIAGO DE SOUSA HINO 2536758 790-57

TING YU PENG 2867128 130-19

TOMAIS JERONIMO 5022250 535-45

TOMMY KENZO MIURA 2688335 775-40

TONY JEFFERSON RODRIGUES B JUNIOR 4761928 740-23

TONY YE CHEN 2262887 460-25

TUANY DE MENEZES OLIVEIRA 5006341 235-57

TULIO MENDES BOTEGA 4786568 785-47

---------------------------V---------------------------

VALERIA OLIVEIRA PARIZZI PARINI 2870730 775-42

VALTER FAUSTO DOS SANTOS 6887555 815-68

VANESSA CRISTINA DA SILVA 5533169 520-41

VANESSA MONTEIRO DA SILVA 4391012 200-44

VERONICA BRITO SEPULVEDA MARTINES 4514785 160-26

VERONICA DOS SANTOS MODOLO 3661227 235-56

VICENTE MEDICI 1063100 790-60

VICTOR ALVES DOS SANTOS 2878772 436-19

VICTOR BARBOZA MALVEIRO 4520180 535-44

VICTOR BORSATO 5679124 575-53

VICTOR CANDIDO RAMOS LEITE 7514783 165-32

VICTOR DE SOUSA SOARES 3229826 500-36

VICTOR FILIPE BATISTA DOS PASSOS 1013250 790-51

VICTOR FINOTTI PASSARO 4028324 710-15

VICTOR GRANERO BERGAMINI 2552239 790-54

VICTOR HENRIQUE MURBACK DOS REIS 4753109 500-36

VICTOR HENRIQUE NEVES 5654815 450-23

VICTOR HUGO ALVES DA CUNHA 4536187 165-33

VICTOR HUGO ARTICO GARCIA 5685141 830-74

VICTOR HUGO CONTE 7544926 785-48

VICTOR KAZUO INOUE 2400879 560-50

VICTOR LOURENCO BORGES 4149913 710-14

VICTOR MARTINS MARTINEZ 4514422 785-48

VICTOR MASSATOSHI SUGIYAMA 1829306 710-15

VICTOR NUNES DE AQUINO DIAS 4391628 215-49

VICTOR ORQUISA PEREIRA 4286627 485-32

VICTOR PUGLIESI PEREIRA 3880281 145-22

VICTOR RUANO 3636238 535-45

VICTOR STRACK JASNIEVSKI 1782785 165-30

VICTOR TIDEI DE OLIVEIRA 2140207 215-50

VICTORIA AREAS DA SILVA 7551714 435-18

VICTORIA DE OLIVEIRA NAVIA 4508469 275-70

VICTORIA FURTADO DE CARVALHO 1825382 210-48

VICTORIA MAYUMI FREITAS SUGUIMOTO 3686465 825-72

VICTORIA MORAIS GOMES 4634083 530-43

VICTORIA PESTANA 4287184 225-53

VICTORIA TORQUATO HACKRADT 1990302 160-28

VICTORIA XIMENES DIAMANTINO 4506322 160-28

VINICIUS AQUINO DA CUNHA 5537947 790-63

VINICIUS BORDIN BARBIN 5531862 745-24

VINICIUS BUENO DE CARVALHO RODRIGUES 3679111 710-15

VINICIUS CARDIERI LOPEZ 1013057 775-39

VINICIUS COLLI DE OLIVEIRA 7520971 795-64

VINICIUS DE CARVALHO ZANINI 7518479 830-74

VINICIUS DE OLIVEIRA TAVARES 7480128 435-18

VINICIUS DE SOUSA LIMA 5654911 205-46

VINICIUS ERRERO 4974926 765-28

VINICIUS FERRANTI SCARPARO 7552556 830-74

VINICIUS FIGUEIRA DA SILVA 7482894 445-21

VINICIUS FLORES RIBEIRO 4756571 785-49

VINICIUS FONSECA VIEIRA 6126685 435-18

VINICIUS GILDO GUARIENTO 5002581 785-48

VINICIUS HENRIQUE RODRIGUES GOMES 4009911 790-58

VINICIUS HENRIQUE VALENTIM 6880596 790-63

VINICIUS HIRONO GONCALVES 4995055 775-39

VINICIUS HONORIO 4280624 235-56

VINICIUS LIRA SARMENTO 4385874 165-31

VINICIUS LUVEZUTE KRIPKA 2870779 715-17

VINICIUS MASAAKI KIKUTI 2531210 825-71

VINICIUS MATHEUS DA SILVA SERAFIM 3680875 710-15

VINICIUS MELO TOLEDO 4765894 775-34

VINICIUS MESQUITA 7558071 560-50

VINICIUS MIOTO DE OLIVEIRA 7571827 225-53

VINICIUS NUNES SANTOS 1809727 165-34

VINICIUS O INEIA 4518417 775-39

VINICIUS OLIVEIRA BARBOSA 4524014 765-29

VINICIUS PILOTO AMARO FERNANDES 5030770 790-60

VINICIUS REGO MARTINS 4034131 210-47

VINICIUS SERRA 7515110 780-46

VINICIUS SHIMIZU 6884566 790-53

VINICIUS TAKESHI KAWAMOTO 7020044 765-28

VINICIUS VALINO 6376226 790-51

VINICIUS YUZO NAKAGAWA 2399505 160-27

VITOR AMARAL KIGUCHI 7576023 775-39

VITOR AUGUSTO MORAES CARVALHO 2701494 165-34

VITOR BERTOLASSI HIDALGO 7201361 780-46

VITOR DE PAULA BANDINI 6897550 870-80

VITOR DO PRADO MARANGONI 7516617 830-74

VITOR GOTTARDO 5013318 215-50

VITOR HENRIQUE GRATIERE TORRES 7475939 710-16

VITOR HUGO BARBOSA DUCHINI 6883628 785-48

VITOR JUNDI MORIYA 7483081 775-39

VITOR LUCAS DE OLIVEIRA SENA 4978383 770-31

VITOR OLIVEIRA MANCUSI 1398514 775-39

VITOR PENELUPPI DE VIVEIROS 4783561 160-26

VITOR RUBENS SNIQUER LEAO MARTINS 2992808 710-15

VITOR SANTOS QUINTINO 4530437 710-14

VITOR THOMAZ DA CRUZ 2681305 775-41

VITOR TRINDADE FERRAZ 6513148 775-35

VITOR YAMASHITA COPPE 3650679 240-59

VITORIA APARECIDA DE CARVALHO 7323148 260-64

VITORIA ARIAS CALLAMARI PINTO 4382950 255-63

VITORIA AYA TAMATAYA 1028753 790-59

VITORIA CARVALHO SANTIAGO DO NASCIMENTO 1403502 780-45

VITORIA CRISTINA SILVA MARTINS 4280574 255-63

VITORIA DE SOUZA MERCADO 3511042 825-73

VITORIA FAGUNDES DE JESUS LOPES 1536755 235-56

VITORIA FERREIRA VARAO 4624331 780-46

VITORIA MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA 2542647 785-47

VITORIA MAXIMINO SILVA 7481575 865-79

VIVIAN GRECO DE LEMOS 3652096 500-36

VIVIAN KALEDA PARENTI OLIVEIRA 7536445 435-18

VIVIAN MENDES DO AMARAL 5017260 740-22

VIVIAN NAMIE ONISHI 2690681 775-32

---------------------------W---------------------------

WALLACE BERENGUEL CONTRO 7475138 790-53

WALLACE DA SILVA FERREIRA 3676282 825-70

WALTER VIEIRA POLTRONIERI 3231275 255-63

WELLINGTON DE ANGELO OLIVEIRA 1390211 780-46

WELTON CARLOS FERREIRA SILVA 1004325 790-54

WESLEY AUGUSTO DIAS GOMES 6874141 825-73

WESLEY RIBEIRO DE SOUZA 4011727 200-45

WILLAN JOAQUIM DOS SANTOS 5399866 165-34

WILLIAM HIDEYUKI AYUKAWA 5266307 710-15

WILLIAM WIRAM UM 3265345 225-53

WILLIAN FERREIRA DE SOUZA 3999684 775-36

WIRES OLIVEIRA DA SILVA 5398675 790-61

---------------------------Y---------------------------

YAGO MANSILHA DA COSTA MINA 1973502 160-26

YAN DAVID PIMENTA 7474602 750-25

YANA MEDEIROS GUIMARAES 7513749 100-10

YASMIN DA SILVA FIGUEIREDO 2713817 436-19

YASMIN DE MELO 7010114 865-79

YNAE CORTADA LOTITO 2386415 210-47

YORAM KRAISER GOLDSTEIN 2698564 775-34

YURI BORGES FERREIRA 2556942 790-51

YURI TEIXEIRA GODOI MARTES 3896773 825-73