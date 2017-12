Fuvest divulga resultado do vestibular nesta 6ª

A Fuvest vai divulgar nesta sexta-feira, 3, por volta de 15h, a lista de aprovados na primeira chamada de seu vestibular. Ao todo, serão convocados para matrícula 10.952 estudantes - 10.852 para a USP e 100 para o curso de Medicina da Santa Casa de São Paulo.

As matrículas deverão ser feitas nos dias 8 e 9 de fevereiro.

Mais de 146 mil pessoas se inscreveram neste processo seletivo. Elas fizeram a prova de primeira fase, com 90 questões de múltipla escolha, no fim de novembro. De 8 a 10 de janeiro foram aplicados os exames discursivos da segunda etapa. Disputaram as cadeiras 29.203 candidatos. Outros 2.300 estudantes, que ainda não concluíram o ensino médio, participaram do vestibular como treineiros.