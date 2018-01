Fuvest divulga resultado de pedidos de redução da taxa de inscrição do processo de transferência para a USP

A partir desta sexta-feira, 22, os candidatos que haviam solicitado redução da taxa de inscrição do processo de transferência para cursos da USP deverão consultar o site da Fuvest para saber se receberam o benefício requerido. O valor da taxa integral é de R$ 110.

Os candidatos atendidos deverão efetuar a inscrição, via internet, entre 25 de junho e 9 de julho, e efetuar o pagamento da taxa reduzida via boleto bancário, gerado pelo próprio programa.

No dia 20 de julho serão divulgados os locais da prova, que acontecerá no dia 29 do mesmo mês e é composta de 80 questões de múltipla escolha. Os alunos classificados para a segunda fase terão seus nomes publicados no site da Fuvest no dia 10 de agosto. As provas dessa etapa acontecerão na escola que abriga o curso de graduação pretendido pelo candidato, em data previamente anunciada nos editais específicos.

O edital do programa pode ser acessado no site da Fuvest.