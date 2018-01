Fuvest divulga relação de isentos de taxa no vestibular

A Fuvest divulgou nesta segunda-feira, 20, o resultado dos pedidos de isenção ou redução da taxa de inscrição do vestibular 2013. Os estudantes podem conferir se foram beneficiados no site da instituição. É preciso inserir CPF e senha. A taxa do vestibular, que seleciona para a USP e a Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa, custará R$ 130.

O benefício estava disponível para os candidatos que comprovaram insuficiência de recursos financeiros para o pagamento da taxa, conforme critérios estabelecidos pela fundação. A análise dos pedidos foi conduzida pela Superintendência de Assistência Social da USP.

Tiveram direito à isenção total da taxa cadidatos cuja renda familiar individual é de, no máximo, R$ 809. Aqueles cujo rendimento per capita é de R$ 809,01 a R$ 1.555 receberam 50% de desconto.

O vestibular da Fuvest receberá inscrições a partir de sexta-feira, 24. O prazo vai até 10 de setembro. A prova da primeira fase será em 25 de novembro, e as provas da segunda fase serão realizadas de 6 a 8 de janeiro de 2013.