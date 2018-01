Fuvest divulga regras de transferência para graduação da USP

A Fuvest divulgou nesta quarta-feira, 9, as regras de transferência para os cursos de graduação da USP em 2013. Podem participar do processo alunos matriculados em qualquer instituição de ensino superior e até mesmo estudantes da USP que desejem mudar de curso. No total, 1.207 vagas estão disponíveis nas áreas de humanas, exatas e biológicas.

O exame de pré-seleção acontece no dia 29 de julho e será aplicado nas cidades de Bauru, Campinas, Lorena, Piracicaba, Pirassununga, Ribeirão Preto, São Carlos, Santos e São Paulo. A prova será composta por 80 questões objetivas e terá 4 horas de duração.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As inscrições serão abertas no dia 25 de junho, no site da Fuvest, e se estenderão até o dia 9 de julho. A taxa é de R$ 110, mas os candidatos podem solicitar redução de 50% do valor caso se encaixem em determinado requisito sócio-econômico, conforme indicação no Manual do Candidato. O requerimento para o benefício de redução estará disponível no site entre os dias 4 e 10 de junho.

As escolas da USP devem divulgar seus editais de transferência com regras específicas até o dia 14 de maio. O manual do candidato será liberado no dia 18 do mesmo mês.

Os alunos classificados para a segunda fase terão seus nomes publicados no site da Fuvest no dia 10 de agosto. As provas dessa etapa acontecerão na escola que abriga o curso de graduação pretendido pelo candidato, em data previamente anunciada nos editais específicos.

O edital pode ser acessado no site da Fuvest: http://www.fuvest.br/.