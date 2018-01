Fuvest divulga primeira lista de aprovados do vestibular 2013

A Fuvest divulgou na tarde desta sexta-feira, 1.º, a lista de aprovados na primeira chamada do vestibular 2013. O resultado pode ser conferido no site http://www.fuvest.br/vest2013/chamada1/CHM113.html. O exame ofereceu 10.982 vagas em cursos da Universidade de São Paulo (USP) e 100 vagas na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa da capital paulista.

Na próxima semana, entre terça e quarta-feira, 5 e 6, deverão fazer matrícula online no site da Fuvest. Quem não seguir o procedimento perderá a vaga e não terá direito a concorrer nas chamadas seguintes.

Ao fazer a matrícula no site da Fuvest, o estudante deverá escolher entre as seguintes opções:

Satisfeito: O candidato se matricula no curso em que foi aprovado e desiste de participar das chamadas seguintes para as outras carreiras indicadas na inscrição;

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Desistente: O candidato abre mão da matrícula no curso para o qual foi convocado, mas continua concorrendo a uma vaga nas outras opções de curso, observada a ordem de preferência indicada na inscrição;

Matriculado: O candidato faz a matrícula no curso para o qual foi convocado, mas continua concorrendo a uma vaga nas opções anteriores de curso, observada a ordem de preferência indicada na inscrição.

A segunda chamada deve ser divulgada em 14 de fevereiro. Nos dias 18 e 19, os alunos das duas primeiras chamadas deverão fazer a matrícula presencial.

Já a terceira chamada está prevista para sair no dia 22, com matricula no dia 25. A quarta chamada sai no dia 28 de fevereiro, com matrícula no dia 4 de março. Nos dias 4 e 5 de março, todos os convocados nas três primeiras chamadas devem confirmar matrícula.

Reescolha

Nos dias 7 e 8 de março terá início o processo de reescolha, quando serão oferecidas as vagas não preenchidas nas quatro primeiras convocações. A Faculdade de Medicina da Santa Casa terá uma lista de espera própria e não participará da reescolha.

Entre as vagas remanescentes da USP, o candidato poderá optar, pela internet, por até dois cursos de qualquer carreira, independentemente dos cursos escolhidos no momento da inscrição. A nota final para o processo de reescolha não levará em conta a terceira prova da segunda fase. A classificação será feita pela média aritmética da nota da primeira fase e das notas das duas primeiras provas da segunda fase.

No dia 9 de março será publicada no site da Fuvest uma quinta lista de convocados, já com as opções feitas no processo de reescolha. Em 14 de março, haverá uma segunda etapa da reescolha, com a reabertura de inscrições para as vagas não preenchidas. Estão previstas ainda mais três chamadas, nos dias 16, 20 e 22 de março.

Documentos para matrícula

Universidade de São Paulo (USP)

1) Certificado de conclusão de curso de ensino médio ou equivalente e respectivo histórico escolar, ou diploma de curso superior devidamente registrado (uma cópia);

2) Documento de identidade oficial (uma cópia);

3) Uma foto 3x4, datada, com menos de um ano.

A entrega dos documentos mencionados nos itens 1 e 2 deverá ser acompanhada da apresentação do respectivo original ou de cópia autenticada, que não ficará retido, servindo apenas para conferência. Atuais alunos da USP que ingressarem em novo curso da USP pelo vestibular serão automaticamente considerados desistentes dos cursos antigos ao se matricularem novamente.

Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo

1) Prova de conclusão do ensino médio e respectivo histórico escolar;

2) Documento de identidade (RG);

3) Cadastro de Pessoa Física (CPF);

4) Duas fotos 3x4 recentes.

Os documentos deverão ser apresentados em duas cópias autenticadas. O pagamento deverá ser efetuado no ato da matrícula, de acordo com o valor do curso.

Inclusp

Candidatos que no vestibular optaram pelo Sistema de Pontuação Acrescida devem apresentar, no ato da matrícula, os seguintes documentos: histórico escolar, certificado de conclusão do ensino médio (no caso de quem optou pelo Inclusp) ou dos ensinos fundamental e médio (Pasusp), de exame supletivo, madureza ou Educação de Jovens e Adultos, que comprovem a realização integral desses estudos em escola pública no País, para justificar a concessão do bônus.