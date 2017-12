Fuvest divulga penúltima lista de chamada do vestibular 2010

A Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest) divulgou nesta sexta-feira, 12, a penúltima lista de chamada do Vestibular 2010. Os 175 convocados deverão fazer matrícula na próxima segunda-feira, 15. A quarta lista de candidatos aprovados no vestibular está sendo divulgada no site da instituição. Veja também: Unesp divulga calendário do vestibular no meio do ano MEC divulga resultado da segunda etapa do ProUni Nesta lista de chamada foram distribuídas vagas para 41 cursos USP e Medicina Santa Casa. No ano passado, a quarta chamada convocou 149 vestibulandos.