Fuvest divulga nova lista de livros para os próximos 3 vestibulares

A Fuvest divulgou nesta sexta-feira, 11, os nove livros de leitura obrigatória para os próximos três vestibulares da Universidade de São Paulo (USP) e Santa Casa. A última mudança na lista havia ocorrido há três anos.

Para a Fuvest 2017, o livro "Til", de José de Alencar, foi substituído por "Iracema", também do autor. De Carlos Drummon de Andrade, entra o livro "Claro Enigma" no lugar de "Sentimento do Mundo".

Foram incluídos os livros "Sagarana", de João Guimarães Rosa", e "Mayombe", de Pepetela. E foram retirados os livros "Memórias de um Sargento de Milícias", de Manuel Antônio de Almeida, e "Viagens na Minha Terra", de Almeida Garrett.

Veja a seguir a lista completa com os livros obrigatórios para a Fuvest de 2017, 2018 e 2019:

• Iracema - José de Alencar;

• Memórias póstumas de Brás Cubas - Machado de Assis;

• O cortiço - Aluísio Azevedo;

• A cidade e as serras - Eça de Queirós;

• Capitães da Areia - Jorge Amado;

• Vidas secas - Graciliano Ramos;

• Claro enigma - Carlos Drummond de Andrade;

• Sagarana - João Guimarães Rosa;

• Mayombe - Pepetela.