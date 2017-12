Fuvest divulga notas de corte do vestibular 2014

A Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest), responsável pelo processo seletivo para a Universidade de São Paulo (USP), divulgou nesta segunda-feira, 9, as notas de corte dos cursos mais concorridos. Entre 27 carreiras, apenas cinco tiveram médias de eliminação superiores às do ano passado - Arquitetura nos câmpus Butantã e São Carlos, Psicologia, Geologia e Engenharia de Materiais, também em São Carlos.

Nas quatro graduações mais disputadas - Medicina nos câmpus de São Paulo e Ribeirão Preto, além de Engenharia Civil em São Carlos e Publicidade e Propaganda - as notas de cortes ficaram mais baixas do que na edição 2013 do vestibular. As quedas mais acentuadas foram no curso de Medicina em São Paulo (três pontos) e Ciências Biomédicas (quatro pontos).

Em sete carreiras, a nota limite permaneceu a mesma. Entre os treineiros, as médias de eliminação em cada uma das áreas (Humanas, Biológicas e Exatas) também não mudaram.

A lista dos 30.345 candidatos convocados, além de 2.224 treineiros, e dos locais dos exames da 2ª fase será divulgada em 16 de dezembro. Os candidatos farão as provas entre os 5 e 7 de janeiro de 2014 e a primeira chamada dos aprovados sai em 1º de fevereiro.

Carreira 2013 2014 Medicina 73 70 Medicina - Ribeirão Preto 71 70 Engenharia Aeronáutica - São Carlos 66 66 Engenharia Civil - São Carlos 63 62 Engenharia na Escola Politécnica 61 60 Curso Superior do Audiovisual 60 59 Engenharia - São Carlos 59 59 Relações Internacionais 59 58 Arquitetura FAU 56 57 Direito 57 57 Psicologia 55 57 Jornalismo 56 55 Engenharia Elétrica e de Computação - São Carlos 55 55 Arquitetura - São Carlos 53 54 Ciências Biomédicas 58 54 Artes Cênicas - Bacharelado 54 53 Publicidade e Propaganda 55 53 Ciências Biomédicas - Ribeirão Preto - 53 Design 53 52 Engenharia de Materiais e Manufatura - São Carlos 51 52 Geologia 51 52 Engenharia de Produção - Lorena 52 51 Engenharia Química - Lorena 51 51 Economia, Administração, Ciências Contábeis e Atuária 51 50 Ciências Biológicas 50 50 Medicina Veterinária 50 50 Psicologia - Ribeirão Preto 52 50

Notas de Corte das carreiras de Treineiros.