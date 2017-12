Fuvest divulga nota de corte para 2ª fase

SÃO PAULO - A Fuvest, exame de ingresso da Universidade de São Paulo, divulgou a nota de corte - ou nota mínima necessária - para que os candidatos que prestaram a primeira fase do vestibular passem para a 2º, que ocorre em janeiro. A maior nota de corte é a de Medicina, que para 2016 exige 73 pontos, seguida por Medicina - Ribeirão Preto (72), Engenharia Aeronáutica (São Carlos), com 67 pontos e Psicologia, com 62 pontos. Acesse a lista completa.

Serão convocados 23.775 candidatos para esta etapa, que disputarão 9.568 vagas na USP e 120 vagas na Santa Casa. Além disso 1.489 vagas de diversos cursos foram oferecidas pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu) por meio do desempenho no Enem 2015.

A lista com o nome dos convocados e o local das provas da 2ª fase será divulgada nesta sexta-feira, 18. As provas terão início às 13h do dia 10 de janeiro de 2016 (domingo) e irão até terça-feira, 12. Os endereços podem ser diferentes dos locais da 1ª fase.