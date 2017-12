Fuvest divulga nota de corte da primeira fase do vestibular

A Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest) divulgou nesta terça-feira, 8, o número de pontos, por carreira, necessário para o acesso à segunda fase do concurso vestibular, conhecido como as notas de corte. Os candidatos podem conferir a lista completa no site da Fuvest. Segundo a Fuvest, estão sendo convocados, para a segunda fase, 35.588 candidatos que disputarão o total de 10.812 vagas. O total geral de convocados para a segunda fase é de 37.968 (contando com os Treineiros). A divulgação da lista de convocados e dos locais de exame de segunda fase será feita no dia próximo dia 14 de dezembro. Esses locais de exame não serão, necessariamente, os mesmos da primeira fase. As provas de segunda fase terão início no dia 3 de janeiro de 2010, estendendo-se até 05 de janeiro. Já as provas de Habilidades Específicas terão início no dia 6 e seu término está previsto para o dia 8.