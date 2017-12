Fuvest divulga nota de corte da 1ª fase do vestibular 2018

A Fuvest, responsável pelo processo seletivo da Universidade de São Paulo (USP) e da Santa Casa divulgou, nesta sexta-feira, 8, a nota de corte do vestibular necessária para o acesso à segunda fase do vestibular 2018. As notas podem ser consultadas no site da Fuvest.

A maior continua sendo de medicina (76), seguida por medicina de Ribeirão Preto (72) e em terceira lugar, medicina de Bauru (69).

Para os "treineiros" de Humanas, Biológicas e Exatas, as respectivas notas de corte são: 44, 46 e 48.

Serão convocados 19.690 candidatos, que disputarão 8.402 vagas em cursos oferecidos pela USP. Incluindo os treineiros, o total geral de convocados será 21.790.

A divulgação da lista com os nomes dos aprovados para a segunda fase do exame e dos respectivos locais de prova ocorrerá no dia 18 de dezembro, no site da Fuvest.

Os endereços para a realização do exame não serão, necessariamente, os mesmos da primeira fase. As provas serão de 7 a 9 de janeiro de 2018.

Confira as carreiras com nota de corte maior ou igual a 50, em ordem decrescente:

Código Nome da Carreira Nota de Corte

500 - Medicina 76

505 - Medicina - Ribeirão Preto 72

501 - Medicina - Bauru 69

715 - Engenharia Aeronáutica - São Carlos 65

150 - Curso Superior do Audiovisual 62

550 - Psicologia 61

270 - Relações Internacionais 60

415 - Ciências Biomédicas 59

160 - Direito 58

105 - Arquitetura - FAU 57

775 - Engenharia na Escola Politécnica 57

555 - Psicologia - Ribeirão Preto 56

785 - Engenharia - São Carlos 56

110 - Arquitetura - São Carlos 55

220 - Jornalismo 54

510 - Medicina Veterinária 54

765 - Engenharia Elétrica e de Computação - São Carlos 54

155 - Design 53

401 - Ciências Biológicas 53

416 - Ciências Biomédicas - Ribeirão Preto 53

735 - Engenharia Civil - São Carlos 53

165 - Economia, Administração, Ciências Contábeis e Atuária 52

265 - Publicidade e Propaganda 52

410 - Ciências Biológicas - Ribeirão Preto 51

470 - Fisioterapia 50

515 - Medicina Veterinária - Pirassununga 50