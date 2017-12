Fuvest divulga nomes de quem pode ocupar vagas não preenchidas

A Fuvest divulgou em seu site nesta quarta-feira, 5, uma lista com 13.359 candidatos aptos a participarem da primeira etapa do Processo de Reescolha, que oferece 480 vagas em 120 cursos da USP. Podem participar do processo os candidatos do vestibular 2014 que realizaram todas as provas de segunda fase, que não tenham sido eliminados ou desclassificados do exame e que não se encontrem matriculados na USP.

Para manifestar interesse, o candidato deve acessar o site de inscrição do vestibular (www.fuvest.com.br), por meio do CPF e da senha pessoal, e indicar apenas uma opção de curso, dentre os cursos que possuem vagas ainda não preenchidas. O candidato pode optar, inclusive, por curso da carreira originalmente indicada no vestibular, caso ainda haja vagas. A indicação da vaga desejada deverá ser feita entre 18h desta quarta-feira, 5, e 23h59 de quinta-feira, 6.

A sexta chamada será divulgada a partir das 18h de sexta-feira, 7, e a matrícula presencial deve ser realizada na próxima segunda-feira. Além desta, ainda estão previstas mais duas chamadas para o preenchimento de vagas não preenchidas.