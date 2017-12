Fuvest divulga manual para vestibular 2015; inscrição começa dia 22

A Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest) disponibilizou para consulta nesta sexta-feira, 1º, o Manual do Candidato para o vestibular 2015. As inscrições, que começam no dia 22 de agosto e vão até o dia 8 de setembro, deverão ser feitas exclusivamente pelo site da Fuvest.

O manual oferece a descrição de todos os cursos oferecidos. O vestibular 2015 da Fuvest selecionará candidatos à Universidade de São Paulo (11.057 vagas) e ao curso de Medicina da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo (120 vagas), totalizando 11.177 vagas.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Acesse aqui o Manual do Candidato - Fuvest 2015

As provas serão aplicadas em 32 municípios do estado de São Paulo. As provas da primeira fase do vestibular ocorrerão no dia 30 de novembro de 2014. Já as provas da segunda fase serão aplicadas nos dias 4, 5 e 6 de janeiro de 2015.