Fuvest divulga manual para vagas de transferência da USP

A Fuvest divulgou o edital da seleção para as vagas de transferência externa disponíveis em cursos de graduação na USP. Neste ano, 787 cadeiras serão oferecidas no processo seletivo. As inscrições começam em 1.º de abril e terminam no dia 15, exclusivamente pelo site www.fuvest.br. Das vagas, 132 são para a área de Biológicas, 481 para a de Exatas e 159 para a de Humanidades. Alunos com matrícula trancada poderão participar do processo. Se forem aprovados, devem estar regularmente matriculados na escola de origem para que a transferência se efetive.

A primeira etapa está prevista para o dia 5 de maio com uma prova de pré-seleção de língua portuguesa e língua inglesa. O exame começará às 13h, e terá duração de quatro horas. Além das duas matérias, os candidatos da área de Humanidades terão 34 questões de cultura contemporânea; os inscritos na área de Biológicas responderão a testes de genética e bioquímica, com 22 questões cada um, e os estudantes que escolherem a área de Exatas terão testes de física e matemática, também com 22 questões cada. No total, o exame de pré-seleção é composto por 80 questões de múltipla escolha, cada uma com 5 opções de resposta.

Serão classificados para a segunda etapa três candidatos por vaga. A exceção é o curso de Música, oferecido pela ECA em São Paulo e pela FFCLRP em Ribeirão Preto, que chamarão 8 candidatos por vaga disponível.

O exame será aplicado na capital e nas cidades de Bauru, Campinas, Lorena, Piracicaba, Pirassununga, Ribeirão Preto, Santos e São Carlos. Os locais de prova e os endereços serão divulgados no site da Fuvest no dia 26 de abril, sexta-feira.

Os candidatos aprovados nesta fase deverão entregar os documentos exigidos em cada unidade da universidade entre os dias 23 e 24 de maio. As provas da segunda fase serão aplicadas entre junho e julho, e terão seus detalhes divulgados em editais específicos de cada unidade.