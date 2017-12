Fuvest divulga manual do candidato para vestibular da USP

A Fuvest divulgou nesta quinta-feira, dia 1º, o manual de candidatos para o vestibular de 2014. A Fuvest selecionará candidatos à Universidade de São Paulo (11.057 vagas) e ao Curso de Medicina da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo (100 vagas), totalizando 11.157 vagas. Este é o primeiro ano que passam a valer as regras de bonificação de 5% no vestibular para candidatos declarados pretos, pardos e indígenas.

O processo seletivo deste ano oferece novas 75 vagas. Foram acrescidas 50 vagas no curso de Engenharia de Computação com ênfase em Sistemas Corporativos, oferecido pela Escola Politécnica no campus USP Leste, além de 25 vagas com a criação do Bacharelado em Ciências Biomédicas – Ênfases em Ciências Básicas da Saúde e em Biotecnologia em Saúde, na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto.

As inscrições serão abertas no dia 23 de agosto e vão até 10 de setembro. A taxa de inscrição é de R$ 130. Para participar do Programa de Avaliação Seriada (Pasusp), voltado a alunos de escolas públicas, o prazo vai até 18 de agosto. O estudante de baixa renda pode solicitar a isenção da taxa até o dia 12.

Cronograma

Inscrições para o vestibular:

De 23 de agosto a 9 de setembro

www.fuvest.br

Inscrições para o Pasusp:

De 4 DE julho a 18 de agosto

www.usp.br/pasusp

Divulgação dos locais de prova:

18 de novembro

Prova da 1ª fase do vestibular:

24 de novembro