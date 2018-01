Fuvest divulga Manual do Candidato para vestibular 2013

A Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest) divulgou nesta quarta-feira o Manual do Candidato do vestibular 2013 com informações para os candidatos os candidatos interessados nas vagas da Universidade São Paulo e da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa. O manual contém a descrição dos cursos e pode ser acessado pelos sites www.fuvest.br e www.fuvest.com.br. O vestibular 2013 vai selecionar candidatos para 11082 vagas, sendo 10982 delas na USP.

As inscrições podem ser feitas a partir do dia 24 de agosto e vão até o dia 10 de setembro, com taxa de R$ 130. As provas da primeira fase ocorrem dia 25 de novembro com o resulltado previsto para ser divulgado dia 17 de dezembro. Já as provas da segunda fase devem ocorrer de 6 a 8 de janeiro de 2013. A primeira chamada para os aprovados em todas as fases ocorre dia 2 de fevereiro do próximo ano.

Em 2011, a Fuvest recebeu mais de 146 mil inscrições para o vestibular 2012 para concorrer a 10 482 vaga, número superior ao alcançado em 2010, que foi de aproximadamente 133 mil candidatos para 10 752 vagas. O site www.fuvest.com.br será o único que poderá receber inscrições para o processo.