Fuvest divulga local de prova da primeira fase do vestibular

O Estado de S.Paulo
21 Novembro 2016 | 09h30
A Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest), responsável pelo exame de ingresso na Universidade de São Paulo (USP), divulgou nesta segunda-feira, 21, o local de prova da primeira fase do exame, que será realizado neste domingo, 27. Confira neste link (é necessário informar o CPF).
Segundo a Fuvest, 104 escolas (56 na região metropolitana de São Paulo e 48 no interior) abrirão seus portões às 12h30 para receber os candidatos. A Fuvest recomenda que o candidato visite, na véspera, a partir das 11 horas, o local de prova para consultar a lista com os nomes de todos os candidatos que farão prova naquela escola. O início da prova será às 13 horas, e a saída do candidato só poderá ser feita a partir das 16 horas.
Farão a primeira fase neste ano 13.736 candidatos, que disputam 8.854 vagas, sendo 8.734 de cursos da USP e 12 da Medicina da Santa Casa. Há 12,7 mil treineiros.
O gabarito será divulgado às 19h30, e o resultado da primeira fase será divulgado no dia 19 de dezembro. As provas da segunda fase serão realizadas nos dias 8, 9 e 10 de janeiro de 2017.
Veja as dicas da Fuvest:
-Para a realização do exame, será necessário levar documento original de
identidade (com foto) e caneta esferográfica (tinta azul ou preta). São permitidos, para
rascunho, o uso de lápis e borracha. Água e alimentos leves podem ser consumidos durante
a prova.
- O candidato não poderá utilizar ou manipular, em qualquer área do prédio,
aparelhos celulares ou qualquer outro tipo de equipamento eletrônico ou de telecomunicação.
- Os relógios não poderão ser usados em hipótese nenhuma. A Fuvest criou um sistema que
informará os candidatos sobre o tempo que falta para o final do exame.
- A prova tem 90 questões do tipo teste de múltipla escolha e versa sobre o
conjunto das disciplinas do núcleo comum obrigatório do Ensino Médio:
Português, Matemática, Física, Química, Biologia, História, Geografia e
Inglês, com algumas questões interdisciplinares. A duração total da prova é
de 5 horas.
- Não haverá tempo adicional para transcrição das respostas para a
folha óptica.
Veja a lista dos locais de prova:
FUVEST 2017 - Locais de Exame da Primeira Fase
==============================================
De 1000000 ate 1026542:
001-UNIVERSIDADE SÃO JUDAS - UNIDADE BUTANTÃ
AV. DR VITAL BRASIL, 1000
METRÔ BUTANTÃ, SÃO PAULO, 05503-001
De 1026550 ate 1033654:
002-COLÉGIO VITAL BRAZIL
AV. NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, 438
VILA BUTANTÃ, SÃO PAULO, 05359-000
De 1033661 ate 1041747:
003-USP - INSTITUTO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA
RUA DO MATÃO, 1010
CID UNIVERSITÁRIA, SÃO PAULO, 05508-090
De 1041754 ate 1051613:
004-USP - ESCOLA POLITÉCNICA - BIÊNIO
AV. PROF ALMEIDA PRADO, TRAV 2, 128
CID UNIVERSITÁRIA, SÃO PAULO, 05508-070
De 1051638 ate 1063786:
005-USP - FACULDADE DE ECONOMIA ADM E CONTABILIDADE
AV. PROF LUCIANO GUALBERTO, 908
CID UNIVERSITÁRIA, SÃO PAULO, 05508-010
De 1063793 ate 1078860:
006-USP - ESCOLA POLITÉCNICA - CIVIL
AV. PROF ALMEIDA PRADO, TRAV 2, 83
CID UNIVERSITÁRIA, SÃO PAULO, 05508-070
De 1078877 ate 1229650:
007-USP - INSTITUTO DE PSICOLOGIA
AV. PROF MELLO MORAES, 1721 (RAIA OLIMPICA)
CID UNIVERSITARIA, SÃO PAULO, 05508-030
De 1251005 ate 1259055:
008-COLÉGIO GUILHERME DUMONT VILLARES
RUA GENERAL CAVALCANTI ALBUQUERQUE, 1010 (PORTÃO 3)
MORUMBI, SÃO PAULO, 05638-010
De 1259062 ate 1350028:
009-COLÉGIO SER
AV. VIDA NOVA, 166
JD MARIA ROSA, TABOÃO DA SERRA, 06764-045
De 1372003 ate 1381582:
010-FUNDAÇÃO BRADESCO - UNIDADE I - CIDADE DE DEUS
RUA MÁRIO MILANI, S/N
VILA CAMPESINA, OSASCO, 06029-900
De 1381590 ate 1511111:
011-FACULDADE ANHANGUERA DE OSASCO
AV. DOS AUTONOMISTAS, 1325
VILA YARA, OSASCO, 06020-015
De 1533008 ate 1632038:
012-FACULDADE NOSSA CIDADE - FNC
AV. FRANCISCO PIGNATARI, 630
VILA GUSTAVO FERREIRA, CARAPICUÍBA, 06310-390
De 1654006 ate 1660984:
013-EMEF ELVIRA LEFEVRE SALLES NEMER
AV. HENRIQUETA MENDES GUERRA, 1168
VILA SÃO JOÃO, BARUERI, 06401-160
De 1661004 ate 1753189:
014-UNIP - CAMPUS ALPHAVILLE
AV. YOJIRO TAKAOKA, 3500
ALPHAVILLE, SANTANA DE PARNAÍBA, 06500-000
De 1775004 ate 1787630:
015-CENTRO UNIVERSITÁRIO ANHANGUERA DE SÃO PAULO - CAMPUS SANTANA
AV. BRAZ LEME, 3029
SANTANA, SÃO PAULO, 02022-011
De 1787647 ate 1808511:
016-FATEC-SÃO PAULO - BLOCOS A/B
PRAÇA CORONEL FERNANDO PRESTES, 30
BOM RETIRO, SÃO PAULO, 01124-060
De 1808529 ate 1944269:
017-UNIP - CAMPUS SANTANA
RUA AMAZONAS DA SILVA, 737
VILA GUILHERME, SÃO PAULO, 02051-001
De 1966002 ate 1986243:
018-UMC - CAMPUS VILLA LOBOS
AV. IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 550
VILA LEOPOLDINA, SÃO PAULO, 05305-000
De 1986268 ate 2105291:
019-UNIP - CAMPUS PINHEIROS
RUA PADRE CARVALHO, 566
PINHEIROS, SÃO PAULO, 05427-020
De 2127003 ate 2226115:
020-PUC - MINISTRO GODOY
RUA MINISTRO GODOY, 969
PERDIZES, SÃO PAULO, 05015-000
De 2248001 ate 2265584:
021-CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO - CAMPUS POMPÉIA
RUA RAUL POMPÉIA, 144
POMPÉIA, SÃO PAULO, 05025-010
De 2265591 ate 2347210:
022-FACULDADES OSWALDO CRUZ - PRÉDIO 2
RUA BRIGADEIRO GALVÃO, 540/564
BARRA FUNDA, SÃO PAULO, 01151-000
De 2369000 ate 2376595:
023-COLÉGIO DANTE ALIGHIERI - EDIFÍCIO GALILEU
ALAMEDA JAÚ, 1061
METRÔ TRIANON, SÃO PAULO, 01420-003
De 2376606 ate 2395706:
024-COLÉGIO SÃO LUIS
RUA HADDOCK LOBO, 400
METRÔ CONSOLAÇÃO, SÃO PAULO, 01414-902
De 2395713 ate 2508292:
025-UNIP - CAMPUS PARAÍSO - ANDARES 1 a 4
RUA VERGUEIRO, 1211
PARAÍSO, SÃO PAULO, 01504-000
De 2530004 ate 2550163:
026-UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL - CAMPUS LIBERDADE
RUA GALVÃO BUENO, 868
LIBERDADE, SÃO PAULO, 01506-000
De 2550188 ate 2649193:
027-UNIP - CAMPUS VERGUEIRO - ANDARES TÉRREO e 1
RUA APENINOS, 267
ACLIMAÇÃO, SÃO PAULO, 01533-000
De 2671001 ate 2684707:
028-UNIP - CAMPUS PARAÍSO - ANDARES 5 a 7
RUA VERGUEIRO, 1211
PARAÍSO, SÃO PAULO, 01504-000
De 2684714 ate 2696264:
029-UNIP - CAMPUS VERGUEIRO - ANDARES 2 e 3
RUA APENINOS, 267
ACLIMAÇÃO, SÃO PAULO, 01533-000
De 2696271 ate 2704889:
030-UNIP - CAMPUS LUÍS GOES
RUA LUÍS GOES, 2211
MIRANDÓPOLIS, SÃO PAULO, 04043-200
De 2704896 ate 2840323:
031-UNIP - CAMPUS BACELAR
RUA DR BACELAR, 1212
VILA CLEMENTINO, SÃO PAULO, 04026-002
De 2862000 ate 2873597:
032-COLÉGIO SANTA AMÁLIA
AV. JABAQUARA, 1673
SAÚDE, SÃO PAULO, 04045-003
De 2873608 ate 2961093:
033-COLÉGIO MARISTA ARQUIDIOCESANO
RUA DOMINGOS DE MORAIS, 2565
VILA MARIANA, SÃO PAULO, 04035-000
De 2983008 ate 3203055:
034-ESTÁCIO - CONCEIÇÃO
AV. ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 673
JABAQUARA, SÃO PAULO, 04309-010
De 3225009 ate 3252159:
035-UNIP - CHÁCARA SANTO ANTÔNIO - CAMPUS I
RUA DA PAZ, 797
CHÁCARA SANTO ANTÔNIO, SÃO PAULO, 04713-001
De 3252166 ate 3261813:
036-UNIP - CHÁCARA SANTO ANTÔNIO - CAMPUS II
RUA HENRI DUNANT, 203
CHÁCARA SANTO ANTÔNIO, SÃO PAULO, 04709-110
De 3261838 ate 3276726:
037-ESTÁCIO - SANTO AMARO
RUA PROMOTOR GABRIEL NETUZZI PEREZ, 108
SANTO AMARO, SÃO PAULO, 04743-020
De 3276733 ate 3454381:
038-UNIP - CHÁCARA SANTO ANTÔNIO - CAMPUS III
RUA CANCIONEIRO POPULAR, 210
CHÁCARA SANTO ANTÔNIO, SÃO PAULO, 04710-000
De 3476004 ate 3496366:
039-UNIP - CAMPUS MARQUÊS
AV. MARQUÊS DE SÃO VICENTE, 3001
ÁGUA BRANCA, SÃO PAULO, 05036-040
De 3496373 ate 3605157:
040-FACULDADES INTEGRADAS RIO BRANCO
AV. JOSÉ MARIA DE FARIA, 111
LAPA, SÃO PAULO, 05038-190
De 3627004 ate 3641826:
041-UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL - CAMPUS ANÁLIA FRANCO
AV. REGENTE FEIJÓ, 1295
TATUAPÉ, SÃO PAULO, 03342-000
De 3641833 ate 3657848:
042-FACULDADE E COLÉGIO DRUMMOND - CAMPUS TATUAPÉ
RUA PROF PEDREIRA DE FREITAS, 401/415
TATUAPÉ, SÃO PAULO, 03312-052
De 3657855 ate 3670596:
043-UNIVERSIDADE SÃO JUDAS - ANDARES 1 e 2 - UNIDADE MOOCA
RUA TAQUARI, 546
MOOCA, SÃO PAULO, 03166-000
De 3670607 ate 3693876:
044-UNICID - UNIV CIDADE DE SÃO PAULO - BLOCO ALFA
RUA CESÁRIO GALENO, 475
METRÔ CARRÃO, SÃO PAULO, 03071-000
De 3693883 ate 3856355:
045-UNIP - CAMPUS TATUAPÉ
RUA ANTÔNIO MACEDO, 505
PARQUE SÃO JORGE, SÃO PAULO, 03087-040
De 3878000 ate 3977093:
046-UNIVERSIDADE SÃO JUDAS - ANDARES 3 e 4 - UNIDADE MOOCA
RUA TAQUARI, 546
MOOCA, SÃO PAULO, 03166-000
De 3999008 ate 4018522:
047-FUNDAÇÃO SANTO ANDRÉ - FAFIL
AV. PRÍNCIPE DE GALES, 821
VILA PRÍNCIPE DE GALES, SANTO ANDRÉ, 09060-650
De 4018530 ate 4118106:
048-FUNDAÇÃO SANTO ANDRÉ - FAENG
AV. PRÍNCIPE DE GALES, 821
VILA PRÍNCIPE DE GALES, SANTO ANDRÉ, 09060-650
De 4140000 ate 4239054:
049-USCS - UNIVERSIDADE MUN DE SÃO CAETANO DO SUL (CAMPUS I)
AV. GOIÁS, 3400
BARCELONA, SÃO CAETANO DO SUL, 09550-051
De 4261008 ate 4271397:
050-FASB - FACULDADE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - UNIDADE II
RUA JOÃO PESSOA, 601
CENTRO, SÃO BERNARDO DO CAMPO, 09715-000
De 4271408 ate 4281377:
051-COLÉGIO ÁBACO
AV. JOÃO FIRMINO, 1099
ASSUNÇÃO, SÃO BERNARDO DO CAMPO, 09810-260
De 4281384 ate 4360248:
052-COLÉGIO PETRÓPOLIS
AV. PERY RONCHETTI, 890
NOVA PETRÓPOLIS, SÃO BERNARDO DO CAMPO, 09771-001
De 4382006 ate 4481068:
053-ESCOLA DE ARTES, CIÊNCIAS E HUMANIDADES - USP LESTE
RUA ARLINDO BÉTTIO, 1000
ERMELINO MATARAZZO, SÃO PAULO, 03828-000
De 4503002 ate 4515385:
054-FACULDADE ANHANGUERA GUARULHOS
RUA DO ROSÁRIO, 300
VILA CAMARGOS, GUARULHOS, 07111-080
De 4515392 ate 4602153:
055-UNG - UNIVERSIDADE GUARULHOS
PRAÇA TEREZA CRISTINA, 88
CENTRO, GUARULHOS, 07023-070
De 4624018 ate 4723105:
056-UMC - CAMPUS MOGI DAS CRUZES
AV. DR. CÂNDIDO XAVIER DE ALMEIDA SOUZA, 200
CENTRO CÍVICO, MOGI DAS CRUZES, 08780-911
De 4745009 ate 4757132:
057-UNIVAP - FACULDADE DE DIREITO - CENTRO
PRAÇA CÂNDIDO DIAS CASTEJON, 116
CENTRO, S JOSÉ DOS CAMPOS, 12245-720
De 4757140 ate 4778945:
058-FACULDADE BILAC
RUA FRANCISCO PAES, 84
CENTRO, S JOSÉ DOS CAMPOS, 12210-100
De 4778952 ate 4934198:
059-COLÉGIO NOSSA SENHORA APARECIDA
RUA CORONEL JOSÉ MONTEIRO, 621
CENTRO, S JOSÉ DOS CAMPOS, 12210-140
De 4956006 ate 4974328:
060-UNIP - CAMPUS SWIFT - BLOCO C
AV. COMENDADOR ENZO FERRARI, 280
SWIFT, CAMPINAS, 13043-900
De 4974335 ate 4994074:
061-UNIP - CAMPUS SWIFT - BLOCO D
AV. COMENDADOR ENZO FERRARI, 280
SWIFT, CAMPINAS, 13043-900
De 4994081 ate 5013777:
062-UNIP - CAMPUS SWIFT - BLOCO E
AV. COMENDADOR ENZO FERRARI, 280
SWIFT, CAMPINAS, 13043-900
De 5013784 ate 5032927:
063-FACULDADE ANHANGUERA DE CAMPINAS - UNIDADE III-TAQUARAL
RUA LUIZ OTÁVIO, 1313
TAQUARAL, CAMPINAS, 13087-018
De 5032934 ate 5225449:
064-LICEU NOSSA SENHORA AUXILIADORA
RUA BARONESA GERALDO DE RESENDE, 330
JD GUANABARA, CAMPINAS, 13075-270
De 5247004 ate 5261235:
065-UNISO - CAMPUS RAPOSO - BLOCO F
RODOVIA RAPOSO TAVARES, KM 92,5
VILA ARTURA, SOROCABA, 18023-000
De 5261242 ate 5366161:
066-UNIP - CAMPUS SOROCABA
AV. INDEPENDÊNCIA, 210
ÉDEN, SOROCABA, 18087-101
De 5388001 ate 5397153:
067-COLÉGIO DIVINO SALVADOR
RUA GENERAL CARNEIRO, 105
VILA ARENS, JUNDIAÍ, 13202-590
De 5397178 ate 5507181:
068-UNIP - JUNDIAÍ
AV. ARMANDO GIASSETTI, 577 - TREVO ITU/ITATIBA
VILA HORTOLÂNDIA, JUNDIAÍ, 13214-525
De 5529007 ate 5533386:
069-FATEC - MOGI MIRIM
RUA ARIOVALDO SILVEIRA FRANCO, 567
JARDIM 31 DE MARÇO, MOGI MIRIM, 13801-005
De 5533393 ate 5628044:
070-FACULDADE SANTA LÚCIA
RUA DR. ULHÔA CINTRA, 351
CENTRO, MOGI MIRIM, 13800-000
De 5650005 ate 5665982:
071-UNIMEP - CAMPUS TAQUARAL - BLOCO 3
RODOVIA DO AÇÚCAR, KM 156
TAQUARAL, PIRACICABA, 13423-170
De 5666002 ate 5674935:
072-UNIMEP - CAMPUS TAQUARAL - BLOCO 7
RODOVIA DO AÇÚCAR, KM 156
TAQUARAL, PIRACICABA, 13423-170
De 5674942 ate 5819067:
073-UNIMEP - CAMPUS TAQUARAL - BLOCO 5
RODOVIA DO AÇÚCAR, KM 156
TAQUARAL, PIRACICABA, 13423-170
De 5841003 ate 5980017:
074-UNIP - CAMPUS LIMEIRA
RUA MIGUEL GUIDOTTI, 405
PARQUE EGISTO RAGAZZO, LIMEIRA, 13485-342
De 6002004 ate 6015699:
075-UNIP SANTOS - CAMPUS II - RANGEL - BLOCO 5
AV. FRANCISCO MANOEL, S/N
VILA MATHIAS, SANTOS, 11045-300
De 6015700 ate 6101116:
076-UNIP SANTOS - CAMPUS II - RANGEL - BLOCO 7
AV. RANGEL PESTANA, 147
VILA MATHIAS, SANTOS, 11013-551
De 6123002 ate 6222057:
077-UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ - UNITAU
RUA EXPEDICIONÁRIO ERNESTO PEREIRA, S/N - PORTÃO 2
CENTRO, TAUBATÉ, 12020-330
De 6244018 ate 6343062:
078-UNISAL - CENTRO UNIV SALESIANO DE SÃO PAULO
RUA DOM BOSCO, 284
CENTRO, LORENA, 12600-100
De 6365009 ate 6464078:
079-CENTRO UNIV "ANTÔNIO EUFRÁSIO DE TOLEDO" - TOLEDO
PRAÇA RAUL FURQUIM, 9
VILA FURQUIM, PRESIDENTE PRUDENTE, 19030-430
De 6486007 ate 6497224:
080-BLOCO 2 - PRÉDIO DA FACULDADE DE ECONOMIA - ITE
RUA ANTÔNIO DA SILVA SOUTO, QUADRA 1, S/N
VILA PACÍFICO, BAURU, 17050-510
De 6497231 ate 6605041:
081-BLOCO 5 - PRÉDIO DA FACULDADE DE DIREITO - ITE
RUA ANTÔNIO DA SILVA SOUTO, QUADRA 2, S/N
VILA PACÍFICO, BAURU, 17050-510
De 6627002 ate 6726032:
082-FUNDAÇÃO DE ENSINO EURÍPIDES SOARES DA ROCHA - UNIVEM
AV. HYGINO MUZZI FILHO, 529
CAMPUS UNIVERSITÁRIO, MARÍLIA, 17525-901
De 6748018 ate 6847016:
083-FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DR. RAUL BAUAB - BLOCO MARFIM
AV. JOÃO FERRAZ NETO, 200
CENTRO, JAÚ, 17209-655
De 6869009 ate 6876224:
084-ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS - BLOCO D
AV. TRABALHADOR SÃO-CARLENSE, 400
CENTRO, SÃO CARLOS, 13566-590
De 6876231 ate 6884491:
085-EDUCATIVA - COOP EDUCACIONAL DE SÃO CARLOS
RUA ARISTIDES DE SANTI, 11
PORTAL DO SOL, SÃO CARLOS, 13571-150
De 6884502 ate 6988173:
086-UNICEP - CENTRO UNIV CENTRAL PAULISTA MIGUEL PETRONI
RUA MIGUEL PETRONI, 5111
JD CENTENÁRIO, SÃO CARLOS, 13563-470
De 7010018 ate 7020076:
087-UNILAGO - UNIÃO DAS FAC DOS GRANDES LAGOS
RUA DR EDUARDO NIELSEN, 960
JD AEROPORTO, S JOSÉ DO RIO PRETO, 15030-070
De 7020083 ate 7029876:
088-UNORP - CENTRO UNIV DO NORTE PAULISTA
RUA IPIRANGA, 3460
JD ALTO RIO PRETO, S JOSÉ DO RIO PRETO, 15020-040
De 7029883 ate 7179121:
089-UNIP - CAMPUS II - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
AV. JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA S/N
JD TARRAF II, S JOSÉ DO RIO PRETO, 15091-450
De 7201009 ate 7300007:
090-FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE FERNANDÓPOLIS
AV. TEOTÔNIO VILELA, S/N
CAMPUS UNIVERSITÁRIO, FERNANDÓPOLIS, 15600-000
De 7322007 ate 7327431:
091-COLÉGIO JOHN KENNEDY
RUA MAJOR FELICIANO, 750
ROSÁRIO, PIRASSUNUNGA, 13634-034
De 7327449 ate 7441043:
092-CENTRO UNIVERSITÁRIO ANHANGUERA - PIRASSUNUNGA
AV. PADRE LEO LUNDERS, 2065
VILA GUILHERMINA, PIRASSUNUNGA, 13634-200
De 7463004 ate 7468108:
093-USP - FACULDADE DE DIREITO
AV. BANDEIRANTES, 3900
MONTE ALEGRE, RIBEIRÃO PRETO, 14040-906
De 7468115 ate 7475768:
094-USP - FACULDADE DE ECONOMIA ADM E CONTABILIDADE DE RIBEIRÃO PRETO
AV. BANDEIRANTES, 3900
MONTE ALEGRE, RIBEIRÃO PRETO, 14040-905
De 7475775 ate 7489604:
095-UNAERP - BLOCO B
AV. COSTÁBILE ROMANO, 2201
RIBEIRÂNIA, RIBEIRÃO PRETO, 14096-900
De 7489611 ate 7511709:
096-UNAERP - BLOCOS G / H
AV. COSTÁBILE ROMANO, 2201
RIBEIRÂNIA, RIBEIRÃO PRETO, 14096-900
De 7511716 ate 7533132:
097-UNIP - CAMPUS RIBEIRÃO PRETO - BLOCO A
AV. CARLOS CONSONI, 10
JD CANADÁ, RIBEIRÃO PRETO, 14024-270
De 7533140 ate 7554678:
098-UNIP - CAMPUS RIBEIRÃO PRETO - BLOCO B
AV. CARLOS CONSONI, 10
JD CANADÁ, RIBEIRÃO PRETO, 14024-270
De 7554685 ate 7570465:
099-CENTRO UNIVERSITÁRIO MOURA LACERDA - BLOCO A
RUA PADRE EUCLIDES, 995
CAMPOS ELISEOS, RIBEIRÃO PRETO, 14085-420
De 7570472 ate 7752514:
100-CENTRO UNIVERSITÁRIO MOURA LACERDA - BLOCOS B-G
RUA PADRE EUCLIDES, 995
CAMPOS ELISEOS, RIBEIRÃO PRETO, 14085-420
De 7774005 ate 7873035:
101-FACULDADE BARRETOS
AV. C-12, 1555
CRISTIANO DE CARVALHO, BARRETOS, 14781-449
De 7895003 ate 7902558:
102-UNI-FACEF - PRÉDIO II
AV. ISMAEL ALONSO Y ALONSO, 2400
BAIRRO SÃO JOSÉ, FRANCA, 14403-430
De 7902565 ate 7909823:
103-UNI-FACEF - PRÉDIO I
AV. MAJOR NICÁCIO, 2433
BAIRRO SÃO JOSÉ, FRANCA, 14401-135
De 7909848 ate 7994065:
104-FACULDADE DE DIREITO DE FRANCA
AV. MAJOR NICACIO, 2377
BAIRRO SAO JOSE, FRANCA, 14401-135
Encontrou algum erro? Entre em contato