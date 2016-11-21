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Fuvest divulga local de prova da primeira fase do vestibular

É necessário informar o CPF no site da instituição; 13,7 mil candidatos farão avaliação neste ano, que ocorre no domingo

O Estado de S.Paulo

21 Novembro 2016 | 09h30

A Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest), responsável pelo exame de ingresso na Universidade de São Paulo (USP), divulgou nesta segunda-feira, 21, o local de prova da primeira fase do exame, que será realizado neste domingo, 27. Confira neste link (é necessário informar o CPF).

Segundo a Fuvest, 104 escolas (56 na região metropolitana de São Paulo e 48 no interior) abrirão seus portões às 12h30 para receber os candidatos. A Fuvest recomenda que o candidato visite, na véspera, a partir das 11 horas, o local de prova para consultar a lista com os nomes de todos os candidatos que farão prova naquela escola. O início da prova será às 13 horas, e a saída do candidato só poderá ser feita a partir das 16 horas.

Farão a primeira fase neste ano 13.736 candidatos, que disputam 8.854 vagas, sendo 8.734 de cursos da USP e 12 da Medicina da Santa Casa. Há 12,7 mil treineiros. 

O gabarito será divulgado às 19h30, e o resultado da primeira fase será divulgado no dia 19 de dezembro.  As provas da segunda fase serão realizadas nos dias 8, 9 e 10 de janeiro de 2017.

Veja as dicas da Fuvest: 

-Para a realização do exame, será necessário levar documento original de

identidade (com foto) e caneta esferográfica (tinta azul ou preta). São permitidos, para

rascunho, o uso de lápis e borracha. Água e alimentos leves podem ser consumidos durante

a prova.

- O candidato não poderá utilizar ou manipular, em qualquer área do prédio,

aparelhos celulares ou qualquer outro tipo de equipamento eletrônico ou de telecomunicação. 

- Os relógios não poderão ser usados em hipótese nenhuma. A Fuvest criou um sistema que

informará os candidatos sobre o tempo que falta para o final do exame.

- A prova tem 90 questões do tipo teste de múltipla escolha e versa sobre o

conjunto das disciplinas do núcleo comum obrigatório do Ensino Médio:

Português, Matemática, Física, Química, Biologia, História, Geografia e

Inglês, com algumas questões interdisciplinares. A duração total da prova é

de 5 horas. 

- Não haverá tempo adicional para transcrição das respostas para a

folha óptica. 

Veja a lista dos locais de prova:

 

FUVEST 2017 - Locais de Exame da Primeira Fase

==============================================

De 1000000 ate 1026542:

001-UNIVERSIDADE SÃO JUDAS - UNIDADE BUTANTÃ

AV. DR VITAL BRASIL, 1000

METRÔ BUTANTÃ, SÃO PAULO, 05503-001

De 1026550 ate 1033654:

002-COLÉGIO VITAL BRAZIL

AV. NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, 438

VILA BUTANTÃ, SÃO PAULO, 05359-000

De 1033661 ate 1041747:

003-USP - INSTITUTO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA

RUA DO MATÃO, 1010

CID UNIVERSITÁRIA, SÃO PAULO, 05508-090

De 1041754 ate 1051613:

004-USP - ESCOLA POLITÉCNICA - BIÊNIO

AV. PROF ALMEIDA PRADO, TRAV 2, 128

CID UNIVERSITÁRIA, SÃO PAULO, 05508-070

De 1051638 ate 1063786:

005-USP - FACULDADE DE ECONOMIA ADM E CONTABILIDADE

AV. PROF LUCIANO GUALBERTO, 908

CID UNIVERSITÁRIA, SÃO PAULO, 05508-010

De 1063793 ate 1078860:

006-USP - ESCOLA POLITÉCNICA - CIVIL

AV. PROF ALMEIDA PRADO, TRAV 2, 83

CID UNIVERSITÁRIA, SÃO PAULO, 05508-070

De 1078877 ate 1229650:

007-USP - INSTITUTO DE PSICOLOGIA

AV. PROF MELLO MORAES, 1721 (RAIA OLIMPICA)

CID UNIVERSITARIA, SÃO PAULO, 05508-030

De 1251005 ate 1259055:

008-COLÉGIO GUILHERME DUMONT VILLARES

RUA GENERAL CAVALCANTI ALBUQUERQUE, 1010 (PORTÃO 3)

MORUMBI, SÃO PAULO, 05638-010

De 1259062 ate 1350028:

009-COLÉGIO SER

AV. VIDA NOVA, 166

JD MARIA ROSA, TABOÃO DA SERRA, 06764-045

De 1372003 ate 1381582:

010-FUNDAÇÃO BRADESCO - UNIDADE I - CIDADE DE DEUS

RUA MÁRIO MILANI, S/N

VILA CAMPESINA, OSASCO, 06029-900

De 1381590 ate 1511111:

011-FACULDADE ANHANGUERA DE OSASCO

AV. DOS AUTONOMISTAS, 1325

VILA YARA, OSASCO, 06020-015

De 1533008 ate 1632038:

012-FACULDADE NOSSA CIDADE - FNC

AV. FRANCISCO PIGNATARI, 630

VILA GUSTAVO FERREIRA, CARAPICUÍBA, 06310-390

De 1654006 ate 1660984:

013-EMEF ELVIRA LEFEVRE SALLES NEMER

AV. HENRIQUETA MENDES GUERRA, 1168

VILA SÃO JOÃO, BARUERI, 06401-160

De 1661004 ate 1753189:

014-UNIP - CAMPUS ALPHAVILLE

AV. YOJIRO TAKAOKA, 3500

ALPHAVILLE, SANTANA DE PARNAÍBA, 06500-000

De 1775004 ate 1787630:

015-CENTRO UNIVERSITÁRIO ANHANGUERA DE SÃO PAULO - CAMPUS SANTANA

AV. BRAZ LEME, 3029

SANTANA, SÃO PAULO, 02022-011

De 1787647 ate 1808511:

016-FATEC-SÃO PAULO - BLOCOS A/B

PRAÇA CORONEL FERNANDO PRESTES, 30

BOM RETIRO, SÃO PAULO, 01124-060

De 1808529 ate 1944269:

017-UNIP - CAMPUS SANTANA

RUA AMAZONAS DA SILVA, 737

VILA GUILHERME, SÃO PAULO, 02051-001

De 1966002 ate 1986243:

018-UMC - CAMPUS VILLA LOBOS

AV. IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 550

VILA LEOPOLDINA, SÃO PAULO, 05305-000

De 1986268 ate 2105291:

019-UNIP - CAMPUS PINHEIROS

RUA PADRE CARVALHO, 566

PINHEIROS, SÃO PAULO, 05427-020

De 2127003 ate 2226115:

020-PUC - MINISTRO GODOY

RUA MINISTRO GODOY, 969

PERDIZES, SÃO PAULO, 05015-000

De 2248001 ate 2265584:

021-CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO - CAMPUS POMPÉIA

RUA RAUL POMPÉIA, 144

POMPÉIA, SÃO PAULO, 05025-010

De 2265591 ate 2347210:

022-FACULDADES OSWALDO CRUZ  - PRÉDIO 2

RUA BRIGADEIRO GALVÃO, 540/564

BARRA FUNDA, SÃO PAULO, 01151-000

De 2369000 ate 2376595:

023-COLÉGIO DANTE ALIGHIERI - EDIFÍCIO GALILEU

ALAMEDA JAÚ, 1061

METRÔ TRIANON, SÃO PAULO, 01420-003

De 2376606 ate 2395706:

024-COLÉGIO SÃO LUIS

RUA HADDOCK LOBO, 400

METRÔ CONSOLAÇÃO, SÃO PAULO, 01414-902

De 2395713 ate 2508292:

025-UNIP - CAMPUS PARAÍSO - ANDARES 1 a 4

RUA VERGUEIRO, 1211

PARAÍSO, SÃO PAULO, 01504-000

De 2530004 ate 2550163:

026-UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL - CAMPUS LIBERDADE

RUA GALVÃO BUENO, 868

LIBERDADE, SÃO PAULO, 01506-000

De 2550188 ate 2649193:

027-UNIP - CAMPUS VERGUEIRO - ANDARES TÉRREO e 1

RUA APENINOS, 267

ACLIMAÇÃO, SÃO PAULO, 01533-000

De 2671001 ate 2684707:

028-UNIP - CAMPUS PARAÍSO - ANDARES 5 a 7

RUA VERGUEIRO, 1211

PARAÍSO, SÃO PAULO, 01504-000

De 2684714 ate 2696264:

029-UNIP - CAMPUS VERGUEIRO - ANDARES 2 e 3

RUA APENINOS, 267

ACLIMAÇÃO, SÃO PAULO, 01533-000

De 2696271 ate 2704889:

030-UNIP - CAMPUS LUÍS GOES

RUA LUÍS GOES, 2211

MIRANDÓPOLIS, SÃO PAULO, 04043-200

De 2704896 ate 2840323:

031-UNIP - CAMPUS BACELAR

RUA DR BACELAR, 1212

VILA CLEMENTINO, SÃO PAULO, 04026-002

De 2862000 ate 2873597:

032-COLÉGIO SANTA AMÁLIA

AV. JABAQUARA, 1673

SAÚDE, SÃO PAULO, 04045-003

De 2873608 ate 2961093:

033-COLÉGIO MARISTA ARQUIDIOCESANO

RUA DOMINGOS DE MORAIS, 2565

VILA MARIANA, SÃO PAULO, 04035-000

De 2983008 ate 3203055:

034-ESTÁCIO - CONCEIÇÃO

AV. ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 673

JABAQUARA, SÃO PAULO, 04309-010

De 3225009 ate 3252159:

035-UNIP - CHÁCARA SANTO ANTÔNIO - CAMPUS I

RUA DA PAZ, 797

CHÁCARA SANTO ANTÔNIO, SÃO PAULO, 04713-001

De 3252166 ate 3261813:

036-UNIP - CHÁCARA SANTO ANTÔNIO - CAMPUS II

RUA HENRI DUNANT, 203

CHÁCARA SANTO ANTÔNIO, SÃO PAULO, 04709-110

De 3261838 ate 3276726:

037-ESTÁCIO - SANTO AMARO

RUA PROMOTOR GABRIEL NETUZZI PEREZ, 108

SANTO AMARO, SÃO PAULO, 04743-020

De 3276733 ate 3454381:

038-UNIP - CHÁCARA SANTO ANTÔNIO - CAMPUS III

RUA CANCIONEIRO POPULAR, 210

CHÁCARA SANTO ANTÔNIO, SÃO PAULO, 04710-000

De 3476004 ate 3496366:

039-UNIP - CAMPUS MARQUÊS

AV. MARQUÊS DE SÃO VICENTE, 3001

ÁGUA BRANCA, SÃO PAULO, 05036-040

De 3496373 ate 3605157:

040-FACULDADES INTEGRADAS RIO BRANCO

AV. JOSÉ MARIA DE FARIA, 111

LAPA, SÃO PAULO, 05038-190

De 3627004 ate 3641826:

041-UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL - CAMPUS ANÁLIA FRANCO

AV. REGENTE FEIJÓ, 1295

TATUAPÉ, SÃO PAULO, 03342-000

De 3641833 ate 3657848:

042-FACULDADE E COLÉGIO DRUMMOND - CAMPUS TATUAPÉ

RUA PROF PEDREIRA DE FREITAS, 401/415

TATUAPÉ, SÃO PAULO, 03312-052

De 3657855 ate 3670596:

043-UNIVERSIDADE SÃO JUDAS - ANDARES 1 e 2 - UNIDADE MOOCA

RUA TAQUARI, 546

MOOCA, SÃO PAULO, 03166-000

De 3670607 ate 3693876:

044-UNICID - UNIV CIDADE DE SÃO PAULO - BLOCO ALFA

RUA CESÁRIO GALENO, 475

METRÔ CARRÃO, SÃO PAULO, 03071-000

De 3693883 ate 3856355:

045-UNIP - CAMPUS TATUAPÉ

RUA ANTÔNIO MACEDO, 505

PARQUE SÃO JORGE, SÃO PAULO, 03087-040

De 3878000 ate 3977093:

046-UNIVERSIDADE SÃO JUDAS - ANDARES 3 e 4 - UNIDADE MOOCA

RUA TAQUARI, 546

MOOCA, SÃO PAULO, 03166-000

De 3999008 ate 4018522:

047-FUNDAÇÃO SANTO ANDRÉ - FAFIL

AV. PRÍNCIPE DE GALES, 821

VILA PRÍNCIPE DE GALES, SANTO ANDRÉ, 09060-650

De 4018530 ate 4118106:

048-FUNDAÇÃO SANTO ANDRÉ - FAENG

AV. PRÍNCIPE DE GALES, 821

VILA PRÍNCIPE DE GALES, SANTO ANDRÉ, 09060-650

De 4140000 ate 4239054:

049-USCS - UNIVERSIDADE MUN DE SÃO CAETANO DO SUL (CAMPUS I)

AV. GOIÁS, 3400

BARCELONA, SÃO CAETANO DO SUL, 09550-051

De 4261008 ate 4271397:

050-FASB - FACULDADE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - UNIDADE II

RUA JOÃO PESSOA, 601

CENTRO, SÃO BERNARDO DO CAMPO, 09715-000

De 4271408 ate 4281377:

051-COLÉGIO ÁBACO

AV. JOÃO FIRMINO, 1099

ASSUNÇÃO, SÃO BERNARDO DO CAMPO, 09810-260

De 4281384 ate 4360248:

052-COLÉGIO PETRÓPOLIS

AV. PERY RONCHETTI, 890

NOVA PETRÓPOLIS, SÃO BERNARDO DO CAMPO, 09771-001

De 4382006 ate 4481068:

053-ESCOLA DE ARTES, CIÊNCIAS E HUMANIDADES - USP LESTE

RUA ARLINDO BÉTTIO, 1000

ERMELINO MATARAZZO, SÃO PAULO, 03828-000

De 4503002 ate 4515385:

054-FACULDADE ANHANGUERA GUARULHOS

RUA DO ROSÁRIO, 300

VILA CAMARGOS, GUARULHOS, 07111-080

De 4515392 ate 4602153:

055-UNG - UNIVERSIDADE GUARULHOS

PRAÇA TEREZA CRISTINA, 88

CENTRO, GUARULHOS, 07023-070

De 4624018 ate 4723105:

056-UMC - CAMPUS MOGI DAS CRUZES

AV. DR. CÂNDIDO XAVIER DE ALMEIDA SOUZA, 200

CENTRO CÍVICO, MOGI DAS CRUZES, 08780-911

De 4745009 ate 4757132:

057-UNIVAP - FACULDADE DE DIREITO - CENTRO

PRAÇA CÂNDIDO DIAS CASTEJON, 116

CENTRO, S JOSÉ DOS CAMPOS, 12245-720

De 4757140 ate 4778945:

058-FACULDADE BILAC

RUA FRANCISCO PAES, 84

CENTRO, S JOSÉ DOS CAMPOS, 12210-100

De 4778952 ate 4934198:

059-COLÉGIO NOSSA SENHORA APARECIDA

RUA CORONEL JOSÉ MONTEIRO, 621

CENTRO, S JOSÉ DOS CAMPOS, 12210-140

De 4956006 ate 4974328:

060-UNIP - CAMPUS SWIFT - BLOCO C

AV. COMENDADOR ENZO FERRARI, 280

SWIFT, CAMPINAS, 13043-900

De 4974335 ate 4994074:

061-UNIP - CAMPUS SWIFT - BLOCO D

AV. COMENDADOR ENZO FERRARI, 280

SWIFT, CAMPINAS, 13043-900

De 4994081 ate 5013777:

062-UNIP - CAMPUS SWIFT - BLOCO E

AV. COMENDADOR ENZO FERRARI, 280

SWIFT, CAMPINAS, 13043-900

De 5013784 ate 5032927:

063-FACULDADE ANHANGUERA DE CAMPINAS - UNIDADE III-TAQUARAL

RUA LUIZ OTÁVIO, 1313

TAQUARAL, CAMPINAS, 13087-018

De 5032934 ate 5225449:

064-LICEU NOSSA SENHORA AUXILIADORA

RUA BARONESA GERALDO DE RESENDE, 330

JD GUANABARA, CAMPINAS, 13075-270

De 5247004 ate 5261235:

065-UNISO - CAMPUS RAPOSO - BLOCO F

RODOVIA  RAPOSO TAVARES, KM 92,5

VILA ARTURA, SOROCABA, 18023-000

De 5261242 ate 5366161:

066-UNIP - CAMPUS SOROCABA

AV. INDEPENDÊNCIA, 210

ÉDEN, SOROCABA, 18087-101

De 5388001 ate 5397153:

067-COLÉGIO DIVINO SALVADOR

RUA GENERAL CARNEIRO, 105

VILA ARENS, JUNDIAÍ, 13202-590

De 5397178 ate 5507181:

068-UNIP - JUNDIAÍ

AV. ARMANDO GIASSETTI, 577 - TREVO ITU/ITATIBA

VILA HORTOLÂNDIA, JUNDIAÍ, 13214-525

De 5529007 ate 5533386:

069-FATEC - MOGI MIRIM

RUA ARIOVALDO SILVEIRA FRANCO, 567

JARDIM 31 DE MARÇO, MOGI MIRIM, 13801-005

De 5533393 ate 5628044:

070-FACULDADE SANTA LÚCIA

RUA DR. ULHÔA CINTRA, 351

CENTRO, MOGI MIRIM, 13800-000

De 5650005 ate 5665982:

071-UNIMEP - CAMPUS TAQUARAL - BLOCO 3

RODOVIA DO AÇÚCAR, KM 156

TAQUARAL, PIRACICABA, 13423-170

De 5666002 ate 5674935:

072-UNIMEP - CAMPUS TAQUARAL - BLOCO 7

RODOVIA DO AÇÚCAR, KM 156

TAQUARAL, PIRACICABA, 13423-170

De 5674942 ate 5819067:

073-UNIMEP - CAMPUS TAQUARAL - BLOCO 5

RODOVIA DO AÇÚCAR, KM 156

TAQUARAL, PIRACICABA, 13423-170

De 5841003 ate 5980017:

074-UNIP - CAMPUS LIMEIRA

RUA MIGUEL GUIDOTTI, 405

PARQUE EGISTO RAGAZZO, LIMEIRA, 13485-342

De 6002004 ate 6015699:

075-UNIP SANTOS - CAMPUS II - RANGEL - BLOCO 5

AV. FRANCISCO MANOEL, S/N

VILA MATHIAS, SANTOS, 11045-300

De 6015700 ate 6101116:

076-UNIP SANTOS - CAMPUS II - RANGEL - BLOCO 7

AV. RANGEL PESTANA, 147

VILA MATHIAS, SANTOS, 11013-551

De 6123002 ate 6222057:

077-UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ - UNITAU

RUA EXPEDICIONÁRIO ERNESTO PEREIRA, S/N - PORTÃO 2

CENTRO, TAUBATÉ, 12020-330

De 6244018 ate 6343062:

078-UNISAL - CENTRO UNIV SALESIANO DE SÃO PAULO

RUA DOM BOSCO, 284

CENTRO, LORENA, 12600-100

De 6365009 ate 6464078:

079-CENTRO UNIV "ANTÔNIO EUFRÁSIO DE TOLEDO" - TOLEDO

PRAÇA RAUL FURQUIM, 9

VILA FURQUIM, PRESIDENTE PRUDENTE, 19030-430

De 6486007 ate 6497224:

080-BLOCO 2 - PRÉDIO DA FACULDADE DE ECONOMIA - ITE

RUA ANTÔNIO DA SILVA SOUTO, QUADRA 1, S/N

VILA PACÍFICO, BAURU, 17050-510

De 6497231 ate 6605041:

081-BLOCO 5 - PRÉDIO DA FACULDADE DE DIREITO - ITE

RUA ANTÔNIO DA SILVA SOUTO, QUADRA 2, S/N

VILA PACÍFICO, BAURU, 17050-510

De 6627002 ate 6726032:

082-FUNDAÇÃO DE ENSINO EURÍPIDES SOARES DA ROCHA - UNIVEM

AV. HYGINO MUZZI FILHO, 529

CAMPUS UNIVERSITÁRIO, MARÍLIA, 17525-901

De 6748018 ate 6847016:

083-FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DR. RAUL BAUAB - BLOCO MARFIM

AV. JOÃO FERRAZ NETO, 200

CENTRO, JAÚ, 17209-655

De 6869009 ate 6876224:

084-ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS - BLOCO D

AV. TRABALHADOR SÃO-CARLENSE, 400

CENTRO, SÃO CARLOS, 13566-590

De 6876231 ate 6884491:

085-EDUCATIVA - COOP EDUCACIONAL DE SÃO CARLOS

RUA ARISTIDES DE SANTI, 11

PORTAL DO SOL, SÃO CARLOS, 13571-150

De 6884502 ate 6988173:

086-UNICEP - CENTRO UNIV CENTRAL PAULISTA MIGUEL PETRONI

RUA MIGUEL PETRONI, 5111

JD CENTENÁRIO, SÃO CARLOS, 13563-470

De 7010018 ate 7020076:

087-UNILAGO - UNIÃO DAS FAC DOS GRANDES LAGOS

RUA DR EDUARDO NIELSEN, 960

JD AEROPORTO, S JOSÉ DO RIO PRETO, 15030-070

De 7020083 ate 7029876:

088-UNORP - CENTRO UNIV DO NORTE PAULISTA

RUA IPIRANGA, 3460

JD ALTO RIO PRETO, S JOSÉ DO RIO PRETO, 15020-040

De 7029883 ate 7179121:

089-UNIP - CAMPUS II - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

AV. JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA S/N

JD TARRAF II, S JOSÉ DO RIO PRETO, 15091-450

De 7201009 ate 7300007:

090-FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE FERNANDÓPOLIS

AV. TEOTÔNIO VILELA, S/N

CAMPUS UNIVERSITÁRIO, FERNANDÓPOLIS, 15600-000

De 7322007 ate 7327431:

091-COLÉGIO JOHN KENNEDY

RUA MAJOR FELICIANO, 750

ROSÁRIO, PIRASSUNUNGA, 13634-034

De 7327449 ate 7441043:

092-CENTRO UNIVERSITÁRIO ANHANGUERA - PIRASSUNUNGA

AV. PADRE LEO LUNDERS, 2065

VILA GUILHERMINA, PIRASSUNUNGA, 13634-200

De 7463004 ate 7468108:

093-USP - FACULDADE DE DIREITO

AV. BANDEIRANTES, 3900

MONTE ALEGRE, RIBEIRÃO PRETO, 14040-906

De 7468115 ate 7475768:

094-USP - FACULDADE DE ECONOMIA ADM E CONTABILIDADE DE RIBEIRÃO PRETO

AV. BANDEIRANTES, 3900

MONTE ALEGRE, RIBEIRÃO PRETO, 14040-905

De 7475775 ate 7489604:

095-UNAERP - BLOCO B

AV. COSTÁBILE ROMANO, 2201

RIBEIRÂNIA, RIBEIRÃO PRETO, 14096-900

De 7489611 ate 7511709:

096-UNAERP - BLOCOS G / H

AV. COSTÁBILE ROMANO, 2201

RIBEIRÂNIA, RIBEIRÃO PRETO, 14096-900

De 7511716 ate 7533132:

097-UNIP - CAMPUS RIBEIRÃO PRETO - BLOCO A

AV. CARLOS CONSONI, 10

JD CANADÁ, RIBEIRÃO PRETO, 14024-270

De 7533140 ate 7554678:

098-UNIP - CAMPUS RIBEIRÃO PRETO - BLOCO B

AV. CARLOS CONSONI, 10

JD CANADÁ, RIBEIRÃO PRETO, 14024-270

De 7554685 ate 7570465:

099-CENTRO UNIVERSITÁRIO MOURA LACERDA - BLOCO A

RUA PADRE EUCLIDES, 995

CAMPOS ELISEOS, RIBEIRÃO PRETO, 14085-420

De 7570472 ate 7752514:

100-CENTRO UNIVERSITÁRIO MOURA LACERDA - BLOCOS B-G

RUA PADRE EUCLIDES, 995

CAMPOS ELISEOS, RIBEIRÃO PRETO, 14085-420

De 7774005 ate 7873035:

101-FACULDADE BARRETOS

AV. C-12, 1555

CRISTIANO DE CARVALHO, BARRETOS, 14781-449

De 7895003 ate 7902558:

102-UNI-FACEF - PRÉDIO II

AV. ISMAEL ALONSO Y ALONSO, 2400

BAIRRO SÃO JOSÉ, FRANCA, 14403-430

De 7902565 ate 7909823:

103-UNI-FACEF - PRÉDIO I

AV. MAJOR NICÁCIO, 2433

BAIRRO SÃO JOSÉ, FRANCA, 14401-135

De 7909848 ate 7994065:

104-FACULDADE DE DIREITO DE FRANCA

AV. MAJOR NICACIO, 2377

BAIRRO SAO JOSE, FRANCA, 14401-135

 

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