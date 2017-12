Fuvest divulga locais de prova para transferência para USP em 2013

A Fuvest divulgou nesta sexta-feira, 20, os locais de prova para os estudantes inscritos no processo de transferência para cursos de graduação da USP. A primeira etapa do exame de transferência será realizada no domingo, dia 29. A segunda etapa vai acontecer conforme calendário das escolas dos cursos pretendidos pelos alunos aprovados na 1ª fase.

No dia 29, a prova terá início às 13 horas, com quatro horas de duração. Os portões dos locais de prova serão abertos 30 minutos antes do exame começar. O gabarito será divulgado no dia 30 de julho, no site da Fuvest.

Locais. Os candidatos de São Paulo deverão prestar a prova na unidade Ana Rosa do Colégio Etapa. Em Bauru, na faculdade de odontologia da USP na cidade (FOB); em Campinas, no Liceu Nossa Senhora Auxiliadora; em Lorena, na Escola de Engenharia da USP na cidade (EEL); em Piracicaba, na ESALQ; Em Pirassununga, no centro de evento do câmpus da USP na cidade; em Santos, na escola Azevedo Júnior; e em São Carlos, na Escola de Engenharia de São Carlos (EESC).

Este ano, os candidatos disputam 1064 vagas, 178 para biológicas; 727 para exatas; e 159 para humanidades. Os aprovados começarão suas atividades na USP em 2013.