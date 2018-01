Fuvest divulga locais de prova para o vestibular 2010

Os estudantes que participarão das provas da primeira fase do vestibular 2010 da Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest) podem conferir a partir desta segunda-feira, 16, os locais dos exames pelo site da instituição. Veja também: Vestibular da Unicamp teve prova ''tranquila'' O total de endereços onde serão realizadas as provas da primeira fase do vestibular 2010 chega a 112. Três estão em Brasília, Curitiba e Belo Horizonte, segundo a Fuvest. Outros 46 endereços estão na capital paulista, 13 nas cidades da região metropolitana, e 50 no interior do Estado. No total, inscreveram-se para o exame 128.144 estudantes, uma queda de 7,3% em relação aos 138 mil do ano anterior. A primeira fase da Fuvest está marcada para o dia 22 de novembro e será composta por 90 questões de múltipla escolha. A convocação para a segunda fase, que ocorrerá a partir de 3 de janeiro, está prevista para ser realizada em 14 de dezembro.