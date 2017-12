Fuvest divulga locais de prova do vestibular 2011

Os candidatos do vestibular 2011 da Fuvest já podem consultar os locais de prova a partir desta segunda-feira, 22. A primeira fase do processo seletivo será no domingo, 28. A Fuvest seleciona alunos para as 10.652 vagas da Universidade de São Paulo (USP), além de 100 para a Santa Casa da capital paulista. O total de inscritos para a prova é de 132.993.

- Consulte o local de prova

Os exames serão aplicados em 60 locais de prova na Grande São Paulo, 49 no interior do Estado, além das cidades de Curitiba, Brasília e Belo Horizonte.

A prova conterá 90 questões de português, história, geografia, matemática, química, física, biologia, inglês, e terá algumas questões interdisciplinares. Todas as questões serão do tipo múltipla escolha, com cinco alternativas, das quais apenas uma é correta. A duração da prova será de 5 horas. Não haverá tempo adicional para transcrição das respostas para o cartão-resposta.

A nota da primeira fase será utilizada somente como critério para progressão do candidato à segunda fase do vestibular, não sendo, portanto, computada na média final.

Na primeira fase, os candidatos devem levar o documento de identidade, caneta esferográfica (azul ou preta), lápis nº 2 e borracha. É proibido portar qualquer tipo de equipamento de telecomunicação.

A prova começa às 13 horas. Os portões serão fechados às 12h30.